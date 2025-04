Elena dołącza do Street Fighter 6 jako ostatnia postać w 2. roku

Z radością witamy Elenę, mistrzynię capoeiry, która już 5 czerwca 2025 roku dołączy do ekipy Street Fighter 6 na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S oraz PC (Steam). Elena, powracająca ulubienica fanów, wnosi do gry swój wyjątkowy zestaw ruchów inspirowany brazylijską sztuką walki i tańca, capoeirą, połączoną z nowoczesnymi mechanikami Street Fighter 6. Jej umiejętności i styl tańca zachwycą graczy w trybach World Tour, Fighting Ground i Battle Hub.

Elena to nie tylko nowa postać, ale także nowa lokacja! Reniala Remains przenosi graczy na afrykańskie równiny nocą, gdzie dzika przyroda porusza się w tle, oświetlona blaskiem księżyca. To idealne tło dla Eleny, która tańczy przez wszystkie tryby gry, a jej ruchy zapewnią niepowtarzalne doświadczenia w walce.

Elena nie tylko porusza się z gracją, ale także posiada potężny zestaw ruchów, który pozwala jej kontrolować przestrzeń walki. Wśród jej umiejętności znajdziemy m.in.:

Rhino Horn – seria szybkich kopnięć, które odepchną przeciwnika.

Scratch Wheel – technika podobna do „dragon punch”, doskonała do obrony w powietrzu.

Lynx Song – zwariowany ruch, w którym Elena obraca się po ziemi, a następnie może używać czterech różnych technik: Leopard Snap, Harvest Circle, Mallet Smash i Lynx Whirl.

Meteor Volley – Super Art, który jest świetnym atakiem przeciwko przeciwnikom w powietrzu.

Revival Dance – Level 2 Super Art, w którym Elena odpiera ataki i może leczyć się, jeśli przytrzymasz przycisk w dół.

Elena dostępna będzie w dwóch stylizacjach: jedna inspirowana jej nowym wyglądem, podkreślającym zarówno jej grację, jak i sylwetkę, oraz druga, będąca hołdem dla jej ikonicznego wyglądu z Street Fighter III: New Generation i Ultra Street Fighter IV. Druga stylizacja będzie dostępna po maksymalizacji więzi z Eleną w trybie World Tour lub za pomocą Fighter Coins.

Premiera Eleny wiąże się także z dużą aktualizacją, która wprowadzi zmiany dla wszystkich 25 wcześniej dostępnych postaci oraz inne zmiany systemowe. Szczegóły dotyczące patcha zostaną ogłoszone tuż przed jej premierą.

Street Fighter 6 jest obecnie dostępny w promocji na wszystkich platformach, więc to doskonała okazja, by dołączyć do milionów graczy z całego świata.