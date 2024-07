Nowy router 5G w standardzie Wi-Fi 6 od TP-Link

TP-Link przedstawia nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się szybkim i niezawodnym Internetem, niezależnie od miejsca pobytu. Archer NX200 łączy w sobie zaawansowaną technologię 5G, oferującą prędkość pobierania do 4,67 Gb/s oraz standard WiFi 6, który zapewnia płynne i efektywne działanie sieci.

Archer NX200 pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i zapewnia prędkości dochodzące do 1 800 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 1 201 Mb/s paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie oferuje prędkości pobierania 5G dochodzące aż do 4,67 Gb/s. Archer NX200 wyposażono również w gigabitowy port LAN/WAN oraz dwa gigabitowe porty LAN, gwarantujące dużą prędkość i niezawodność połączeń dla sprzętów przewodowych, które wymagają dużej przepustowości, jak np. konsole do gier czy IPTV. Urządzenie sprawdzi się więc idealnie w miejscach, gdzie infrastruktura przewodowa jest niedostępna. Jest to też świetne rozwiązanie dla osób, które pragną zabrać swój Internet na urlop czy działkę, bez żadnych kompromisów w kwestii prędkości i stabilności połączenia. Dwa zewnętrzne złącza antenowe SMA-F umożliwiają podłączenie zewnętrznej anteny, co dodatkowo zwiększa zasięg i jakość połączenia.

Tryb Routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać NX200 również z kablowym połączeniem internetowym, na wypadek braku zasięgu LTE. Wystarczy podłączyć przewód Ethernet do portu LAN/WAN, by używać tej funkcji.

Urządzenie obsługuje EasyMesh, co pozwala na stworzenie wydajnego systemu Wi-Fi w nawet największych domach. EasyMesh umożliwia łatwe i szybkie połączenie wielu urządzeń w jedną, spójną sieć, eliminując martwe strefy i zapewniając równomierne pokrycie sygnałem na każdym piętrze. Korzystanie z urządzenia jest niezwykle proste dzięki konfiguracji typui Plug & Play – wystarczy włożyć kartę SIM, aby w kilka chwil mieć dostęp do szybkiego internetu. Zastosowanie technologii 1024-QAM i MU-MIMO dodatkowo zwiększa wydajność, pozwalając na transmisję do jeszcze większej liczby urządzeń jednocześnie, co sprawia, że doskonale nadaje się do domów pełnych nowoczesnych technologii. Dzięki szyfrowaniu WPA3, połączenie jest nie tylko szybkie, ale i bezpieczne, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

Konfiguracja routera to kwestia zaledwie kilku minut. Wystarczy zalogować się na stronę zarządzania lub pobrać aplikację Tether. Dzięki niej, z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS, zyskujesz dostęp do ustawień sieci, kontroli rodzicielskiej oraz kontroli dostępu. Aplikacja Tether umożliwia także aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, zapewniając najwyższą wydajność i bezpieczeństwo routera. Archer NX200 to idealny wybór dla tych, którzy pragną mieć dostęp do niezawodnego internetu gdziekolwiek się znajdują bez żadnych wyrzeczeń.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 1 300 PLN. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie internetowej: Archer NX200.