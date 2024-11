Final Cut Pro 11 otwiera nowy rozdział w edycji wideo na Macu

Firma Apple zaprezentowała dziś Final Cut Pro 11, a także poważne aktualizacje aplikacji Final Cut Pro na iPada, Final Cut Camera i Logic Pro. Final Cut Pro 11 na Maca oferuje nowe narzędzia takie jak Magnetic Mask i wyczekiwana funkcja Transcribe to Captions, a do tego obsługuje import, edycję wideo przestrzennego oraz jego przesyłanie bezpośrednio do Apple Vision Pro.

Final Cut Pro na iPada 2.1 rozszerza możliwości pierwszej dotykowej technologii montażu o obsługę funkcji Enhance Light and Color, nowe tusze funkcji Rysowanie na żywo, sygnały haptyczne i jeszcze więcej gotowych zasobów, w tym nowe ustawienia gradientu i dynamiczne ścieżki dźwiękowe oraz inne wartościowe usprawnienia. Final Cut Camera 1.1, intuicyjna aplikacja na iPhone’a przeznaczona do profesjonalnego filmowania, pozwala dodatkowo na nagrywanie wideo 4K przy 120 kl./sek na iPhonie 16 Pro, stosowanie podglądu tabel LUT podczas nagrywania oraz rejestrowanie wideo HEVC w formacie Log, co zmniejsza rozmiar plików4. Ponadto w aplikacjach Logic Pro 11.1 na Maca i Logic Pro 2.1 na iPada 2.1 dodano obsługę nowej wtyczki Quantec Room Simulator, która usprawnia komponowanie, tworzenie bitów, produkcję muzyki i miksowanie.

Nowe wersje aplikacji Final Cut Pro na Maca i iPada, Final Cut Camera oraz Logic Pro na Maca i iPada są dostępne w App Store od dzisiaj.