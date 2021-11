Pięć światowych premier od Porsche

W kwestii motoryzacyjnych trendów, Porsche nie pozostaje w tyle za konkurencją. Podczas kalifornijskiego LA Auto Show 2021, marka zaprezentowała aż pięć ekskluzywnych premier, od przepięknego 718 Cayman GT4 RS po pierwsze auta elektryczne w linii GTS.

Główną atrakcją targów okazał się 718 Cayman GT4 RS, czyli najnowszy flagowiec z kultowej rodziny 718. Został on wyposażony w 6-cylindrową, wolnossącą jednostkę typu boxer o mocy 500 KM, dzięki której pozwoli nam uzyskać prawdziwie torowe osiągi – 3,4 sekundy do setki to poważna sprawa. Auto będzie rozwijać maksymalną prędkość 315 km/h. Ceny tego ekscytującego auta zaczynają się od 731 000 PLN. Podczas targów zobaczyliśmy także wersję 718 Cayman GT4 RS Clubsport, przeznaczoną do udziału w seriach wyścigowych.

Model Taycan GTS jest wyjątkowy dla Porsche – to pierwszy „elektryk” z oznaczeniem GTS. Auto będzie dostępne w dwóch wariantach: z nadwoziem typu sedan oraz jako eleganckie kombi GTS Sport Turismo. Obydwa warianty otrzymają napęd na cztery koła i elektryczny układ o mocy 598 KM, pozwalający samochodowi na rozpędzenie się „do setki” w 3,7 sekundy oraz jazdę z maksymalną prędkością 250 km/h. Auto zostało wyposażone w akumulator o pojemności 93,4 kWh z możliwością ładowania go mocą do 270 kW; w teorii oznacza to, że do uzupełnienia baterii od 5% do 80% wystarczy mniej niż pół godziny. Zasięg pojazdu szacowany jest na 504 km w cyklu mieszanym wedle metodologii WLTP. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów wiosną 2022 roku.

Ostatnią nowością jest Panamera Platinum Edition. Ta ekskluzywna edycja kultowego modelu została ozdobiona szeregiem dyskretnych dodatków w kolorze Satin Gloss Platinum i sportowymi końcówkami układu wydechowego o czarnym, lśniącym wykończeniu. Samochód jest bogato wyposażony: do dyspozycji otrzymamy fotele z 14-kierunkową regulacją elektryczną, zawieszenie pneumatyczne z technologią PASM, system audio od Bose i reflektory LED z wiązką matrycową. Ten specjalny pakiet wyposażenia będzie dostępny także dla wersji Panamera 4 E-Hybrid. Sprzedaż samochodu rozpocznie się w styczniu 2022 roku.