Rotel A8 – nowy wzmacniacz zintegrowany japońskiego producenta

Oferta wzmacniaczy zintegrowanych japońskiego Rotela już wkrótce powiększy się o atrakcyjny cenowo model A8 pracujący w klasie AB. Opracowanie tego niezwykle wydajnego urządzenia okazało się ciekawym wyzwaniem dla inżynierów firmy Rotel, a osiągnięte rezultaty są wynikiem ich wieloletniego doświadczenia i możliwości wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technicznych.

Model A8 zbudowano w oparciu o autorski, wysokoprądowy transformator toroidalny firmy Rotel. Urządzenie dostarcza 40 W mocy na kanał w klasie AB przy 4-omowym obciążeniu. To pozwala wysterować nawet średnio wymagające kolumny głośnikowe. Zastosowane wysokowydajne tranzystory wyjściowe sprawiają, że niskie tony są kontrolowane z najwyższą możliwą precyzją, niezależnie od poziomu głośności odtwarzanego dźwięku.

Rotel A8 pod względem designu pozostaje spójny z innymi wzmacniaczami japońskiego producenta. Obudowa urządzenia została wykonana z ze stali z elementami z anodyzowanego aluminium. Na przednim panelu ulokowano niezbędne przyciski do obsługi wzmacniacza, a także regulatory tonów niskich, wysokich i balansu oraz pokrętło do kontroli głośności. Ten ostatni element jest podświetlany, a kolorystykę podświetlenia można wybrać spośród czterech dostępnych wariantów: czerwonego, zielonego, niebieskiego i fioletowego.

Nowy wzmacniacz zintegrowany Rotela jest niezwykle wygodny w obsłudze, a do tego funkcjonalny. Pozwala na odtwarzanie dźwięku z różnorodnych źródeł. Na tylnym panelu znajdują się trzy stereofoniczne wejścia liniowe RCA, a także wejście gramofonowe z przedwzmacniaczem kompatybilnym z gramofonami wyposażonymi we wkładki typu MM (ang. Moving Magnet). Na froncie urządzenia ulokowano wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm, co pozwala na dyskretny odsłuch odtwarzanych dźwięków z wykorzystaniem posiadanych przez użytkownika słuchawek przewodowych. Do obsługi wzmacniacza można wykorzystać dołączony do zestawu intuicyjny pilot zdalnego sterowania.

Rotel A8 to dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, a jednocześnie wydajny wzmacniacz zintegrowany. Został stworzony nie tylko z myślą o tych miłośnikach muzyki, którzy planują zbudować swój pierwszy system stereofoniczny. Urządzenie ma pojawić się w sprzedaży w drugiej połowie sierpnia br.