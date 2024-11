Nową kolekcję BIMBA Y LOLA przedstawia muza Almodovara

BIMBA Y LOLA przenosi nas w ekscentryczny i pełen osobowości świat Rossy de Palma, ikonicznej aktorki i modelki, znanej jako „dziewczyna Almodóvara”. W tym sezonie marka celebruje unikalny styl tej niezwykłej hiszpańskiej artystki, prezentując świąteczną kampanię, w której Rossy urzeka swoją wyjątkowością bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Pod kierownictwem kreatywnym PZtoday, artystycznego studia prowadzonego przez dyrektora artystycznego PZ Opassuksatita, kampania świąteczna odchodzi od utartych schematów bożonarodzeniowych. W typowy dla siebie sposób, Rossy de Palma redefiniuje świąteczne tradycje, wprowadzając do nich szczyptę humoru i ekscentryczności, za którymi stoi jej charakterystyczny styl. PZtoday, znany z fascynacji kulturą post-internetową i kreatywnego podejścia, doskonale oddaje jej ducha, przedstawiając ją w codziennych sytuacjach podczas świąt w jej domu.

Kampania obfituje w niecodzienne, zabawne i zaskakujące akcenty: zamiast tradycyjnej choinki, Rossy decyduje się ozdobić swoje ciało, a nawet użyć świątecznego drzewka jako peruki, udekorowanej uroczymi charmsami stworzonymi specjalnie przez BIMBA Y LOLA na tę okazję. W kolekcji znajdują się ozdoby w formie kolczyków, emaliowanych tygrysów, pełnych ust, sardynek, serc, a także symbolicznego alfabetu, które zachęcają nas do celebrowania świątecznej magii każdego dnia. Te wyjątkowe dodatki mogą zdobić zarówno torebki BIMBA Y LOLA, jak i stanowić symboliczne talizmany na nadchodzący rok.

Rossy inspiruje do łamania świątecznych stereotypów – czyż zamiast rodzinnej kolacji nie można by zjeść churros z czekoladą w kuchni? Albo przebrać się za prezent, trzymając w ręku model torebki Pocket? Rossy sugeruje także, by zamiast tradycyjnych firmowych kolacji wybrać kameralną imprezę w domu. Dla tych, którzy preferują domowe zacisze, Rossy proponuje świąteczną sesję pielęgnacyjną, pełną blasku i stylu – wystarczy boa z piór oraz miękka, biała torebka Chihuahua, aby poczuć świąteczną atmosferę w nieco innym stylu.

BIMBA Y LOLA, wraz z Rossy de Palma, wprowadza powiew świeżości i radości do sezonu świątecznego, oferując kolekcję, która zachwyca humorem i niepowtarzalnym stylem. To święta z twistem, w których śmiech i styl są gwarantowane!