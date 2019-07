Q3 Sportback dołącza do gamy modelowej Audi

Audi Q3 Sportback to nowy, kompaktowy SUV Audi o kształtach coupé, który dołączył do gamy modelowej marki. Jego cechy sprawiają, że jest to właściwie pierwszy crossover firmy.

Wyróżniająca cechą modelu – podobnie jak wszystkich innych Audi – jest duża, ośmiokątna osłona chłodnicy Singleframe, podkreślająca przynależność nowego modelu do rodziny Q. Czarny grill osłony o strukturze plastra miodu otoczony jest srebrną ramą, czyniącą front pojazdu jeszcze bardziej wyrazistym. To samo odnosi się do trapezoidalnych wlotów powietrza połączonych ze sobą wąskim, poziomym przetłoczeniem u dołu zderzaka. Wąskie reflektory o kształcie klina zwężają się do wewnątrz. We wszystkich trzech wersjach wyposażenia są to zawsze reflektory diodowe Matrix LED, których adaptacyjne światła drogowe inteligentnie oświetlają drogę, odpowiednio do aktualnej sytuacji.

Stylistycznym kontrastem dla posiadającego wszystkie cechy SUV’a przodu auta, jest przedział pasażerski wyposażony w typowe cechy coupé. Dzięki niskiemu dachowi przechodzącemu w płaskie, pochyłe słupki D, gdy patrzy się na ten samochód z boku, wydaje się on znacznie dłuższy niż jego siostrzane Audi Q3. W rzeczywistości różnica między nimi to zaledwie 16 mm. Natomiast ten SUV coupé jest o 29 mm niższy. Jego elegancko zarysowana linia ramion przebiega znacznie niżej niż w Q3 i w ten sposób optycznie obniża całe nadwozie. Dzięki temu zabiegowi stylistycznemu auto wygląda bardziej muskularnie. Mocne przetłoczenia nad nadkolami podkreślają obecność w tym modelu napędu quattro, dostępnego z większością wersji silnikowych. Wklęsłe przetłoczenia u dołu drzwi akcentują środkową sekcję SUV’a i wzmacniają jego atletyczny charakter.

Tył Audi Q3 Sportback jest w każdym calu tak pełen mocy jak jego przód. Powierzchnie pełne są gry świateł i cieni. Szerokość nowego crossovera z tej perspektywy, podkreśla długi spojler dachowy rozciągający się ponad niskimi oknami. Wrażenie to potęgują również światła tylne powielające motyw reflektorów przednich, a zarazem się od nich różniące. Dolną część tyłu zamyka dyfuzor z szerokim blade’em i dwoma wyraźnymi przetłoczeniami.

Q3 Sportback standardowo wyposażony jest w sportowo-bezpośredni progresywny układ kierowniczy posiadający ogromne zalety związane z uzyskiwaniem przełożenia zależnego od kąta skrętu kierownicy. Ponadto kierowca doświadczyć może różnych scenariuszy jazdy. Standardowo, system wyboru dynamiki jazdy Audi drive select w sześciu trybach dostosowuje do warunków charakterystykę pracy wielu podzespołów i funkcji. Zmienić w ten sposób można charakterystykę pracy silnika i skrzyni biegów, kontroli tłumienia amortyzatorów, czy moc wspomagania kierownicy. Na rynku europejskim na początku dostępny będzie jeden silnik benzynowy i dwie jednostki wysokoprężne. Najmocniejszym z nich jest silnik 2.0 TFSI (169 kW/230 KM) montowany w Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro. Jednostka Diesla występuje w dwóch wersjach mocy: 110 kW (150 KM) lub 140 kW (190 KM). Montowana jest ona odpowiednio w Q3 Sportback 35 TDI i Q3 Sportback 40 TDI quattro.

A teraz coś dla nas, miłośników nowych technologii. Już w przypadku wyposażenia samochodu w podstawowe radio MMI, na pokładzie znajduje się cyfrowy ekran o przekątnej 10,25 cala. Kierowca operuje widocznymi na nim funkcjami z poziomu kierownicy wielofunkcyjnej. W najwyższym stopniu rozbudowy systemu infotainment – MMI navigation plus, w miejscu analogowych zegarów pojawia się Audi virtual cockpit, na którym widocznych jest wiele dodatkowych funkcji, a na środku tablicy rozdzielczej pojawia się również ekran dotykowy MMI touch display. Jego przekątna to 10,1 cala i wyposażony jest on w funkcję akustycznej reakcji zwrotnej zachodzącej w momencie wyboru którejś z ikon. Klient może ponadto zamówić Audi virtual cockpit plus z ekranem o przekątnej 12,3 cala. Można na nim wybrać jeden z trzech widoków, w tym widok dynamiczny charakteryzujący się czerwonymi elementami. Rozmiar zegarów i zawartość menu infotainment można zmieniać przy pomocy przycisku View na kierownicy wielofunkcyjnej.

Wraz z wyposażeniem samochodu w system MMI navigation plus, na jego pokładzie zostają udostępnione usługi online Audi connect. Ich pobieranie następuje za pośrednictwem zamontowanej na stałe w aucie karty SIM – Audi connect SIM – z dużą szybkością, w standardzie pobierania danych LTE Advanced. Usługi takie jak informacje online na temat ruchu drogowego i wyszukiwanie najbardziej interesujących nas miejsc (POI), są idealnym uzupełnieniem wyznaczania trasy przez nawigację. Do przewidywania dostępności miejsc parkingowych przy ulicy oraz do dostarczania informacji na temat punktów niebezpiecznych i aktualnych ograniczeń prędkości, Audi Q3 Sportback wykorzystuje usługi Car-to-X, czyli rozproszoną inteligencję floty Audi. Nową usługą, którą Audi dodaje do swej gamy w kolejnych, wybranych miastach Europy, jest informacja dotycząca sygnalizacji świetlnej. Samochód, łącząc się z miejską infrastrukturą, otrzymuje odpowiednie informacje z centralnego komputera sygnalizacji świetlnej, co pozwala kierowcy tak dostosować aktualną prędkość, by dojechać do skrzyżowania dokładnie w kolejnej fazie światła zielonego. Gdy samochód stoi jeszcze na czerwonym świetle, na tablicy rozdzielczej wyświetla się rekomendowana prędkość i czas, który pozostał do światła zielonego na kolejnym skrzyżowaniu. System przyczynia się w ten sposób do przewidywalnego i efektywnego stylu jazdy oraz wpływa na płynność ruchu drogowego. Gama usług Audi connect obejmuje również pobierający dane z prędkością 300 Mbit/sek. hotspot Wi-Fi, z którym połączyć się mogą urządzenia mobilne pasażerów.

Dostępne dla klientów jest również rozszerzenie gamy usług Audi connect, w postaci pakietu Audi connect navigation & infotainment plus. W jego skład wchodzi mi.in. nawigacja bazująca na Google Earth oraz radio hybrydowe, przełączające się automatycznie w zależności od siły sygnału pomiędzy sygnałami FM, DAB i streamingiem online. Oferowane w tym pakiecie sterowanie głosowe ma rozszerzone możliwości. By prawidłowo odpowiedzieć na pytania i polecenia kierowcy, wykorzystuje nie tylko pokładową bazę danych, ale również szczegółową wiedzę pozyskiwaną z chmury. Porównywanie danych prowadzone online poprawia szybkość rozpoznawania oraz uzyskiwanie wyników. Całość uzupełniana jest odpowiednimi zdjęciami, informacjami np. na temat godzin otwarcia oraz ocenami. Natomiast największą zaletą informacji pochodzących z pokładowej bazy danych jest ich szybka i bezpieczna dostępność, również w miejscach, w których może wystąpić problem z zasięgiem sieci komórkowej, np. na podziemnych parkingach.

Z darmową aplikacją myAudi bezprzewodowo łączącą smartfona z samochodem, powiązano wiele funkcji Audi connect. Aplikacja może być wykorzystana np. do transferu wyznaczonych tras nawigacji czy kalendarza, ze smartfona do systemu MMI oraz do streamingu muzyki. Co więcej, z jej pomocą klient może zdalnie zablokować i odblokować drzwi w swoim Audi Q3 Sportback, sprawdzić aktualny stan pojazdu, zlokalizować miejsce zaparkowania auta i nawigować dojście do niego oraz obsługiwać opcjonalne, dodatkowe ogrzewanie. Usługi te oraz pakiet usług zdalnych (oferowanych w standardzie wraz z MMI radio plus), są częścią pakietu Audi connect emergency call & service. W jego skład wchodzą też pomoc drogowa online i internetowa rezerwacja wizyty serwisowej.