Nowy patent na audio

Nawet biorąc pod uwagę szybkość rozwoju branży audio, nie wszystkie stare rozwiązania nadają się od razu na śmietnik. T3 pokaże wam, w jaki sposób producenci unowocześniają stare trendy i tworzą z nich innowacje…

Niektórzy mówią, że wymyślono już wszystko, a nowe koncepcje to tylko usprawnione wersje tych starych. Być może, ale to właśnie drobne ulepszenia często wpływają na innowacyjność produktu. Widać to wyraźnie na rynku sprzętów audio, gdzie pozornie nieistotne detale decydują o tym, czy konsument zainteresuje się produktem. Esteta, którego przechodzą dreszcze na widok plątaniny kabli, bez mrugnięcia okiem wybierze bezprzewodowe głośniki. Miłośnicy wygody doceniają systemy multiroom, dzięki którym nie muszą przenosić głośników i sprzętu grającego z jednego pokoju do drugiego. Stare technologie nie odchodzą już do lamusa, ale na drobny lifting, z którego powracają jeszcze piękniejsze i bardziej funkcjonalne. W niniejszym przewodniku przedstawiliśmy kilka spośród najciekawszych produktów, które łączą klasyczne rozwiązania z nowinkami technologicznymi. Daj się porwać do świata, gdzie stare łączy się z nowym w idealnie brzmiącą całość!

Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi

DALI CALLISTO

Od 11 000 PLN (para głośników Callisto), 2 500 PLN (Sound Hub), www.salonydenon.pl

System głośnikowy Dali Callisto to doskonały sposób na rozpoczęcie swojej przygody z nowoczesnym sprzętem audio. Jego sercem jest centralna jednostka Dali Sound Hub, operujący w systemie muzycznym BluOS. Hub wyposażony jest w wiele wejść na różnorodne źródła dźwięku: oprócz analogowych złącz, mamy również porty optyczne, koaksjalne, a nawet USB. Obsługuje on również lokalne strumieniowanie audio za pomocą USB.

Hub uzupełniają bezprzewodowe głośniki Callisto w wersji podłogowej (Callisto 6) lub podstawkowej (Callisto 2) o klasycznej formie, dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Kolumny łączą się z jednostką centralną za pomocą połączenia 24 bity/96 kHz. Zarówno mniejszy, jak i większy wariant może pochwalić się rewelacyjną jakością dźwięku. Każda kolumna wyposażona jest w duży głośnik niskotonowy z włókien drzewnych. Zaawansowana technologia miękkiego materiału magnetycznego (SMC) eliminuje zmiany mocy strumienia w szczelinie magnesu. W rezultacie redukuje ona zniekształcenia do minimum w porównaniu z konwencjonalnymi głośnikami. Za czystość wysokich tonów odpowiada wizytówka marki Dali, jaką jest hybrydowy moduł wysokotonowy, składający się z głośnika o miękkiej kopułce oraz tzw. wstęgi (jest to bardzo cienka, metalowa folia, zawieszona w polu magnetycznym). Głośniki wyposażone są we własne zasilanie: wzmacniacz klasy D o mocy 300 W znajduje się bezpośrednio przy przetwornikach, dzięki czemu po odpaleniu systemu, słychać całą jego moc.

Właśnie, jak obsługuje się system Dali Callisto? Bardzo łatwo – bluetoothowy pilot włączy muzykę, nawet jeśli hub jest schowany w szafce. Konfiguracja i uruchomienie systemu to tylko kwestia wciśnięcia przycisku Play. Więc jak, naciśniesz go?

Słuchawki z aktywnym tłumieniem

BOWERS & WILKINS PX

1 800 PLN, www.tophifi.pl

PX to model najlepiej obrazujący podejście B&W do jakości oferowanego sprzętu. Nie wystarczy bowiem zaoferować klientowi jednego ciekawego patentu i na jego podstawie liczyć na świetne wyniki sprzedaży – trzeba wzbogacić to jakością wykonania i prostotą obsługi. Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth działające w standardzie 4.1 z obsługą aptX HD już same w sobie brzmią zachęcająco, ale PX to model wyróżniający się przede wszystkim doskonałym systemem aktywnego tłumienia zakłóceń.

Dzięki zastosowanemu napędowi hybrydowemu, słuchawki wyposażone są w specjalne profile tłumienia. W trybie miejskim usłyszysz hałas ruchu ulicznego, dzięki czemu będziesz bezpieczny na drodze, a ustawienia biurowe sprawią, że nigdy nie przegapisz ważnych uwag kierowanych przez twoich współpracowników. Dla osób, które pragną się całkowicie odciąć od otoczenia, zaprojektowano tryb samolotowy.

Doskonałe wrażenia dźwiękowe to zasługa przetworników o średnicy 40 mm, umieszczonych w konszach pod lekkim nachyleniem – dzięki temu ich powierzchnia lepiej przylega do kanału słuchowego. Dodatkowo za jakość strumieniowania odpowiada wspomniany już standard aptX HD, który dba, aby rozdzielczość audio nie spadała poniżej 24 bitów i 48 kHz. Potężny akumulator zapewnia 22 godziny ciągłej pracy, a dzięki miękkim, pokrytym skórą wyściółkom, nie będziesz chciał zdejmować ich z głowy. A czasem warto, ponieważ słuchawki reagują na… ich założenie. Jeśli umieścisz je na swoich uszach, wyjdą ze stanu uśpienia i zaczną odtwarzać muzykę w miejscu, w którym ostatnio ją zatrzymałeś.

Bezprzewodowy system audio

PIONEER FAYOLA FS-W50

7 400 PLN, www.pioneer-audiovisual.eu/pl

OK, pomyślicie pewnie, jaka niby innowacja może kryć się w systemie audio? Hmm, może jego rewelacyjna wszechstronność, dzięki której nie trzeba dokupować dodatkowych akcesoriów? Fayola FS-W50 to system 2.1, który można rozbudować bez problemu do 4.1, dokupując kolejne głośniki. Możliwe jest też podłączenie innych obsługujących FireConnect i stworzyć multiroom. Fayola ma wszystkie funkcje, jakie tylko może mieć domowe centrum muzyczne i opakowana jest w atrakcyjny, nowoczesny design. Jednostka centralna obsługuje nie tylko audio z telewizora, wieży czy smartfona, ale również potrafi strumieniować utwory ze Spotify, Tidala i Deezera, jak również radia internetowego TuneIn. System można podłączyć również do Chromecasta i Apple AirPlay.

Dźwięk z jednostki głównej trafia do bezprzewodowych głośników wysokotonowych i subwoofera. A te zapewniają rewelacyjny odsłuch: dźwięk jest subtelny, energetyczny i przestrzenny. Dla osób uwielbiających nagrania live i dysponujących odrobiną miejsca na odpowiednie rozstawienie głośników, nie potrzeba nic więcej. Subwoofer również prezentuje się rewelacyjnie, a do tego zapewnia zróżnicowane przestrzenne basy, które słychać w całym pomieszczeniu.

To nie wszystko: Fayola FS-W50 może wzbogacić wasze doznania w zakresie oglądania filmów. Dzięki wbudowanej funkcji upscalingu do jakości wideo 4K, możesz odtwarzać ulubione filmy z DVD bez konieczności dokupywania kolejnego sprzętu – wystarczy, że podłączysz do jednostki centralnej twój stary player DVD.

System działa w technologii FireConnect multiroom. Jeśli posiadasz już dobry subwoofer zgodny z tym standardem i nie chcesz go wymieniać, możesz wybrać Fayolę FS-W40, czyli samą jednostkę centralną i głośniki stereo. To spora oszczędność, ponieważ FS-W40 możesz mieć już za 5 400 PLN. Jak fajnie jest mieć wybór!

Nowoczesny gramofon

LENCO LS-50

500 PLN, www.lenco.com

Taka kolej rzeczy – dawne standardy stają się obecnymi retro ciekawostkami, by potem powrócić na szczyt. Gramofony już dawno przestały być jedynie domeną hipsterów i snobów muzycznych – teraz każdy może odświeżyć sobie klasyki oraz poznać nową jakość znanych brzmień.

Lenco LS-50 to nie tylko talerz z doczepioną igłą, ale pełen zestaw do obsługi twojej (lub odziedziczonej po rodzicach) biblioteki winyli. Drewniano-pleksiglasowa obudowa przypomina klasyczne urządzenia i została zaprojektowana tak, aby zapewnić jak najlepszy odczyt dźwięku. Podstawa wykonana z pojedynczego kawałka drewna bez klejeń i złączy jest nie tylko wytrzymała, ale również zapewnia stabilną prędkość obrotu bez nieprzyjemnego „falowania” dźwięku. Kryją się w niej dwa głośniki i napęd paskowy – jeśli po prostu chcesz cieszyć się muzyką z płyt, wystarczy, że podłączysz LS-50 do gniazdka. Za jakość odtwarzania dźwięku odpowiadają ceramiczna wkładka i regulowana przeciwwaga. Dzięki trzem prędkościom odczytu (33, 45 i 78 RPM) możesz odsłuchiwać single, longplaye i płyty ze słuchowiskami, a nawet kultowe „pocztówki dźwiękowe”.

Jeśli chciałbyś przenieść swoją analogową kolekcję do cyfrowych formatów, LS-50 może pomóc ci i w tym przedsięwzięciu. Wystarczy, że podłączysz gramofon do komputera za pomocą złącza USB i uruchomisz opcję konwersji. Łatwe przeniesienie swojej kolekcji na smartfona czy tableta to kusząca wizja, nieprawdaż? Oczywiście LS-50 można podłączyć do wzmacniacza lub amplitunera i dzięki temu cieszyć się potężniejszym dźwiękiem. Może już czas odkurzyć te winyle zalegające w szafie…

Wzmacniacz słuchawkowy Bluetooth

FIIO BTR-1

2 999 PLN, www.mp3store.pl

Słuchawki przewodowe mają jedną wadę – przewód czasami się kończy. Trudno się zrelaksować przy ulubionej muzyce lub filmie, kiedy kabel ciągnie cię w stronę odtwarzacza. Na szczęście możesz zmienić swoje przewodowe słuchawki w bezprzewodowe i to bez użycia nożyczek. Adapter FiiO BTR-1 wyposażony jest w wejście minijack audio i wygodny klips, za pomocą którego przyczepisz go do ubrania. Służy on jako zewnętrzny dongle Bluetooth i odbiera przesyłaną za pomocą tego protokołu zawartość. Twój nowy smartfon nie posiada wejścia 3,5 mm? Nie szkodzi! Dzięki wbudowanemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu oraz obsłudze aptX HD, BTR-1 może poprawić jakość przesyłanego dźwięku w stosunku do jakości, którą uzyskasz podczas korzystania jedynie ze słuchawek. Akumulator trzyma 8 godzin, co spokojnie wystarczy na krótki lot lub trening.

Odtwarzacz przenośny plików bezstratnych

ASTELL&KERN AK70 MKII

3 299 PLN, www.mp3store.pl

Jeśli w podróży również masz ochotę na audiofilskie doznania, dobry odtwarzacz muzyki to konieczność. Model AK70 MKII to następca kultowego już AK70, który łączył w sobie wygodę użytkowania i świetną jakość. Podwójny układ konwerterów DAC (osobny dla prawego i lewego kanału) zapewnia efekt głębi dźwięku i buduje ładną przestrzeń. Prawdziwą moc AK70 MKII szczególnie słychać w liniach wokalnych – przejmujących, ostrych, brzmiących jakby wykonawca śpiewał właśnie dla ciebie… idealne dla fanów oper. Także tych rockowych, bo w połączeniu z niezłymi słuchawkami, odtwarzacz dostarcza basów porównywalnych z tymi odczuwalnymi tuż pod sceną. 64 GB pamięci przełoży się na około 700 utworów, ale jeśli posiadasz większą bibliotekę utworów, nic nie szkodzi – pojemność urządzenia można zwiększyć za pomocą karty microSD.