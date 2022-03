MWC 2022: Lenovo prezentuje pierwszego ThinkPada z procesorem Arm￼

Układy typu Arm cieszą się coraz większą popularnością. Zauważyło to także Lenovo, które postanowiło umieścić jeden z nich w kultowej linii ThinkPad i zaprezentować efekty swojej pracy podczas tegorocznej edycji Mobile World Congress w Barcelonie. Wśród nowości, znalazło się ponadto wiele innych, ciekawych urządzeń.

ThinkPad X13s Gen 1 został wyposażony w czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, który może pochwalić się o 85% lepszą wydajnością od poprzedniej generacji oraz o 57% szybszą obróbką grafiki. Oprócz mocy, układ charakteryzuje się także niskim zużyciem energii: Lenovo szacuje, że jedno ładowanie może starczyć na nawet 28 godzin ciągłej pracy, zaś brak wentylatorów zapewnia perfekcyjnie cichą pracę.

O wygodę pracy zadba wyświetlacz 13,3 cala o proporcjach 16:10, kompatybilny z technologią niskiej emisji światła niebieskiego EyeSafe. Urządzenie zostało ponadto wyposażone w modem 5G mmWave oraz wsparcie dla Wi-fi 6E, jak również funkcje sztucznej inteligencji, które poprawią wygodę pracy. Mobilnych biznesmenów na pewno ucieszy superlekka konstrukcja sprzętu: całość waży zaledwie 1,06 kg, a smukła obudowa zmieści się do każdego plecaka. Urządzenie trafi do sklepów w maju, a jego europejskie ceny zaczynają się od 1 400 EUR (ok. 6 570 PLN).

ThinkPad z procesorem Arm to nie jedyna nowość, jaką Lenovo zabrało na targi MWC. Profesjonaliści docenią ThinkPada X1 Extreme 5 generacji: potężne, superwydajne urządzenie z procesorem Intel Core i9 serii H 12 generacji, do 64 GB pamięci RAM i nawet 8 TB pojemności na dysku SSD. Opcjonalnie, komputer może zostać wyposażony także w kartę graficzną Nvidia GeForce z serii RTX, co czyni z niego idealne urządzenie do pracy w zaawansowanych programach graficznych. Dla osób potrzebujących szczególnie wysokiej wydajności, Lenovo proponuje natomiast mobilne stacje robocze ThinkPad P16s oraz ThinkPad P14s 3 generacji. Procesory Intel Core i układy graficzne Nvidia T550 w smukłej, wytrzymałej obudowie – to idealna konfiguracja sprzętowa dla grafika lub architekta.

Sporo nowości pojawiło się w ThinkPad serii T. Znajdziemy tutaj dwa odświeżone modele – 14-calowe ThinkPad T14s 3 generacji i T14 3 generacji – oraz zupełnie nowego ThinkPada T16. Wszystkie laptopy mogą pochwalić się ekranami o współczynniku proporcji 16:10, z opcjonalnymi kamerami FHD. Towarzyszy im system głośników Dolby Audio i Dolby Voice, jak również modem Wi-fi 6E. Sporo zmian odnotowała także linia urządzeń 2-w-1 ThinkBook, zapewniająca nam wydajność najnowszych procesorów Intel Core 12 generacji, przepiękne ekrany 14 cali Dolby Vision oraz wsparcie dla inteligentnego rysika Smart Pen.

Lenovo nie zapomniało o graczach. W ofercie marki już wkrótce pojawią się serie laptopów IdeaPad Gaming 3i i IdeaPad Gaming 3, wyposażone w 15-calowe i 16-calowe ekrany o proporcjach 16:10. Te stosunkowo niewielkie, rozsądnie wycenione konstrukcje, oferują nam procesory Intel Core lub AMD Ryzen, oraz karty graficzne NVIDIA RTX lub nowiutkie Intel ARC. Graczy ucieszy również precyzyjna, bezprzewodowa mysz Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming Mouse, superlekka, ale jednocześnie precyzyjna.

Poza tym, oferta marki poszerzyła się o mnóstwo innych urządzeń, w tym nowe laptopy 2-w-1 Lenovo IdeaPad Flex 5i i Lenovo IdeaPad Flex 5, komputer z odłączaną klawiaturą Lenovo IdeaPad Duet 5i oraz wiele udoskonalonych modeli Chromebooków, idealnych do pracy i zdalnej nauki. Tablet Lenovo Tab M10 Plus to natomiast propozycja dla osób, które szukają sprzętu do poszerzania swoich zainteresowań: dzięki wsparciu dla pióra Lenovo Precision Pen 2 i ulepszonego trybu czytania, możemy na nim szkicować, malować i pochłaniać książki.