Seria smartfonów OPPO Reno12 5G debiutuje w Polsce

OPPO zaprezentowało najnowsze smartfony z serii OPPO Reno12 5G. W Polsce dostępne są dwa modele, promowane hasłem „UżywAI – to proste”, które wyróżniają się zaawansowanymi funkcjami GenAI, możliwościami fotograficznymi oraz zwiększoną wytrzymałością. Smartfony OPPO Reno12 Pro 5G oraz OPPO Reno12 5G dostępne są w specjalnej ofercie na start sprzedaży. Do 2 lipca br. można je kupić o 300 PLN taniej – odpowiednio w cenie 2 199 PLN oraz 1 699 PLN.

Wśród zróżnicowanej gamy produktów OPPO, szczególne znaczenie w Europie ma dla marki seria OPPO Reno. W ciągu ostatnich pięciu lat sto milionów smartfonów z tej serii trafiło do europejskich użytkowników, a od 18 czerwca br. mogą oni zakupić jej najnowszą generację – OPPO Reno12 5G. Wyróżnia ją ciekawy design, możliwości fotograficzne oraz zwiększona wytrzymałość. Ponadto w obu modelach zastosowano procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy 4 nm, stworzony przez MediaTek i OPPO na wyłączność marki OPPO. Seria OPPO Reno12 5G to także rozbudowane funkcje GenAI.

OPPO w myśl swojej misji Technology for Mankind, Kindness for the World dąży do tego, żeby AI było dostępne dla wszystkich. W tym celu marka nawiązała współpracę z Google, Microsoft, MediaTek i innymi partnerami, aby poprzez wspólne działanie, przyspieszyć wprowadzenie nowej generacji telefonów wykorzystujących sztuczną inteligencją – AI Phones.

Premierowe modele – OPPO Reno12 Pro 5G oraz OPPO Reno12 5G – to nowy rozdział dla serii OPPO Reno, udostępniając użytkownikom zaawansowane funkcje AI. Jedną z nich jest Gumka AI, dzięki której możemy usunąć ze zdjęcia niechciane obiekty za pomocą jednego kliknięcia. Zrobimy to na trzy sposoby, wybierając: Inteligentne lasso, Zamaluj lub Usuń ludzi. Gumka AI korzysta z autorskiego języka AI marki OPPO. Działa również offline.

Kolejna funkcja to Inteligentne konturowanie, teraz dostępna w wersji 2.0. Za pomocą jednego dotknięcia, wyodrębnimy obrazy, treści czy linki, które możemy zapisać w pamięci telefonu lub skopiować i wkleić w innym miejscu w formie naklejki, na przykład tworząc kolaż. Wystarczy dotknąć i przytrzymać obiekt na zdjęciu, telefon automatycznie wykryje jego krawędzie, obrysuje, a następnie wytnie. Dzięki aktualizacji nie musimy już korzystać z zewnętrznej aplikacji do edycji – wszystko zrobimy we wbudowanym edytorze. Ponadto teraz mamy możliwość skalowania i obracania obiektu.

Zbudowany w oparciu o model językowy Google Gemini (LLM), AI Toolbox to nowy dodatek do inteligentnego paska bocznego. W jego skład wchodzą takie funkcje, jak: Pisanie AI, Mowa AI, czy Podsumowanie AI, które wykorzystują zaawansowane możliwości rozpoznawania, aby zrozumieć zawartość wyświetlaną na ekranie i odpowiednio zarekomendować funkcje AI. Funkcja Pisanie AI potrafi, po uprzednim opisaniu sytuacji, wygenerować post lub komentarz przeznaczony do mediów społecznościowych. Funkcja Mowa AI pozwoli odpocząć naszym oczom – przeczyta na głos wybrany artykuł. Natomiast funkcja Podsumowanie AI przeanalizuje zawartość strony, która nas zainteresowała, tworząc tekstowe podsumowanie zawierające najważniejsze elementy.

Drugim narzędziem bazującym na Google Gemini (LLM), jest Podsumowanie Nagrania AI. Jego rolą jest przetworzenie nagrania audio na zapis tekstowy i uporządkowania go w notatki z informacjami takimi jak: lista rzeczy do zrobienia, godziny, czy lokalizacje. Funkcja jest szczególni użyteczna do nagrania wykładu, spotkania biznesowego, czy do przetworzenia własnych wiadomości głosowych na tekst pisany. Funkcja ta, jak i AI Toolbox, jest dostępna w języku angielskim.

Elegancki i solidny design

W projektowaniu OPPO Reno12 Pro 5G i OPPO Reno12 5G postawiono na kolor srebrny oraz szklane plecki, wykonane z zastosowaniem tekstury OPPO Fluid Ripple, tworzącej wrażenie trójwymiarowych fal rozchodzących się po stawie. Taki efekt udało się uzyskać, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu efektu paralaksy. Ponadto projektanci zachowali gładką, lustrzaną teksturę oraz przyjemne odczucie przy trzymaniu smarfona w dłoni, które są znakiem rozpoznawczym serii OPPO Reno.

Oprócz srebrnej, oba modele będą dostępne również w bardziej klasycznej, czarnej wersji – o odcieniu wpadający w ciemne kakao – z teksturą nie przyjmującą odcisków palców. W modelu OPPO Reno12 Pro 5G, wersja czarna ma matowe wykończenie przedzielone poziomym błyszczącym pasem.

W OPPO Reno12 Pro 5G, po raz pierwszy, został zastosowany ekran Infinite View. Jest on zakrzywiony ze wszystkich czterech stron, dając jednocześnie wrażenie krzywizny oraz płaszczyzny. Komfort użytkowania jest zwiększony, gdyż konstrukcja zapewnia znaczną redukuję liczby przypadkowych dotknięć na zakrzywionej krawędzi ekranu.

Premierowe modele wyposażone są w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Ekran ma również ochronę przed migotaniem w ciemności do 2 160 Hz, oferując jednocześnie ochronę oczu przed światłem niebieskim i wyświetla ponad 1 miliard kolorów. Dodatkowo w ekranie zastosowano technologię OPPO Splash Touch. To rozwiązanie zapewnia prawidłowe działanie wyświetlacza nawet wtedy, gdy ekran lub ręce użytkownika są mokre.

OPPO Reno12 5G jest pierwszym na świecie modelem, który korzysta z Corning Gorilla Glass 7i, zapewniającym ochronę przed upadkami. Tymczasem OPPO Reno12 Pro 5G został wyposażony w Corning Gorilla Glass Victus 2 – najtwardsze szkło ochronne, jakie kiedykolwiek pojawiło się w serii OPPO Reno. Ma ono zapewnić wysoki poziom odporności na uderzenia, upadki, zginanie i zarysowania.

Oba modele mają certyfikację IP65, co oznacza odporność na kurz i zachlapania, a komponenty telefonów: otwory, głośniki, port USB-C i tacka na kartę SIM, zostały wzmocnione, aby uczynić telefony jeszcze bardziej wodoodpornymi. Warstwy miedzi, magnezu, krzemu i aluminium oraz gąbczaste wypełnienie znacząco zwiększają odporność korpusu. Dodatek stopu tytanu i cyrkonu zwiększa absorpcję na uderzenia, twardość, przewodnictwo cieplne oraz właściwości antykorozyjne.

Tryb portretowy ze wsparciem sztucznej inteligencji

Główne aparaty zostały wyposażone w sensor Sony LYT-600. Autofokus i optyczna stabilizacja obrazu (OIS) zapewniają lepszą ostrość i bardziej wyraźne zdjęcia. OPPO Reno12 Pro 5G to również 50 Mp Teleobiektyw Portretowy z 2-krotnym zoomem optycznym oraz aparat 50 Mp selfie z autofokusem i efektami portretowymi AI. W obu smartfonach został udostępniony udoskonalony tryb Flash Snapshot. Sprawdzi się on w otoczeniu, gdzie wymagany jest dłuższy czas ekspozycji, pozwalając uchwycić bardziej realistyczne efekty świetlne i naturalne odcienie skóry. Zarówno tylne, jak i przednie aparaty oferują możliwość nagrywania wideo w jakości 4K przy 30 fps.

OPPO stawia na wysoką wydajność energetyczną

OPPO Reno12 Pro 5G i OPPO Reno12 5G są pierwszymi telefonami wyposażonymi w układ MediaTek Dimensity 7300-Energy wykonany w technologii 4 nm. Stworzona przez MediaTek, we współpracy z OPPO, platforma składa się z czterech rdzeni A78 zapewniających wysoką wydajność i czterech rdzeni A55 odpowiedzialnych za efektywność energetyczną.

Ukierunkowane optymalizacje w baterii OPPO Reno12 Pro 5G i OPPO Reno12 5G zaowocowały stworzeniem baterii o wysokiej gęstości energii 5 000 mAh. W efekcie użytkownik może cieszyć się wydłużonym czasem pracy baterii, która zachowa swój optymalny stan aż przez cztery lata. Dzięki obsłudze technologii szybkiego ładowania OPPO SUPERVOOC Flash Charge o mocy 80 W, w obu modelach telefonu baterię można naładować z poziomu 1% do 49% w zaledwie 18 minut, a do pełnego naładowania potrzeba tylko 46 minut.

Płynna, jednolita i stabilna łączność

Nowa, pierwsza taka, technologia OPPO AI LinkBoost trafia do serii OPPO Reno zarówno w modelu OPPO Reno12 Pro 5G, jak i OPPO Reno12 5G. Wykorzystuje dziewięć pojedynczych anten rozmieszczonych w architekturze 360° surround, dzięki czemu jest w stanie wzmocnić odbiór sygnału i zoptymalizować wybór sieci za pomocą modelu sztucznej inteligencji na poziomie systemu. Daje to możliwość elastycznego przełączania sieci w oparciu o środowisko sieciowe użytkownika.

W efekcie zminimalizowano opóźnienia sieci w obszarach o słabym sygnale lub tych najbardziej obciążonych, usprawniono płynne przełączanie między siecią Wi-Fi a siecią komórkową oraz przyspieszono prędkości odzyskiwania sygnału po wyjściu z windy lub piwnicy.

W sytuacjach takich jak lot samolotem, przejazdy metrem lub wędrówki górskie, kiedy zasięg sieci komórkowej jest mocno ograniczony, OPPO zaopatrzyło swoje nowe telefony w technologię BeaconLink. Wzmacnia ona transmisję Bluetooth, aby umożliwić komunikację na odległość nawet 200 metrów. Dzięki temu możliwe jest nawiązywanie połączeń głosowych w sytuacjach awaryjnych bez konieczności korzystania z zasięgu sieci.

Użytkownicy skorzystają także z funkcji AI Czysty Głos, która identyfikuje otoczenie w jakim się znajdujemy po to, by jakość naszego głosu podczas rozmów była jak najlepsza.

Dostępność premierowych urządzeń w Polsce

Oba modele serii OPPO Reno12 5G są dostępne w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych OPPO od 18 czerwca 2024 roku w cenie: 2 499 PLN za OPPO Reno12 Pro 5G w konfiguracji 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane oraz 1 999 PLN za OPPO Reno12 5G w konfiguracji 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Premierowe smartfony są dostępne również u operatorów komórkowych. Zarówno OPPO Reno12 Pro 5G, jak i OPPO Reno12 5G klienci zakupią w kolorze srebrnym oraz czarnym.

OPPO przygotowało specjalną premierową okazję. Decydując się na zakup smartfonów z serii OPPO Reno12 5G do 2 lipca br., urządzenia będą dostępne o 300 PLN taniej: OPPO Reno12 Pro 5G w cenie 2 199 PLN oraz OPPO Reno12 5G w cenie 1 699 PLN.