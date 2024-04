Nowa Dacia Spring – gama i cennik

Model Spring, wprowadzony w 2021 roku, sprzedał się w liczbie ponad 140 tysięcy sztuk od swojego debiutu w Europie. Rok 2023 był rekordowy. Marka sprzedała na całym świecie 61 803 samochody – o 26,4% więcej w porównaniu z 2022 rokiem. Spring jest trzecim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym na rynku klientów indywidualnych w Europie i zdecydowanie przyczynia się do upowszechnienia pojazdów elektrycznych.

Design Dacii Spring jest zgodny z nową stylistyką marki zapoczątkowaną wraz z najnowszą generacją modelu Duster. Solidny, wyrazisty styl, dzięki któremu Dacia Spring jest jeszcze bardziej atrakcyjna niż kiedykolwiek dotąd. Uderzająco zmieniło się zarówno całkowicie przeprojektowane wnętrze, jak i nadwozie, w którym jedynie dach został zachowany z poprzedniej edycji tego modelu.

Nowa Dacia Spring jest dostępna w 6 kolorach nadwozia, w tym w unikalnych odcieniach Beżowym Safari i Czerwonym Brick.

System Media Control, montowany w standardzie w wersjach Essential i Expression, jest systemem multimedialnym obsługiwanym za pomocą przycisków na kierownicy z wyświetlaniem informacji multimedialnych i połączeń telefonicznych na ekranie cyfrowego zespołu zegarów. W jego skład wchodzą również dwa głośniki, złącze Bluetooth i port USB.

System Media Nav Live, instalowany w standardzie w wersji wyposażeniowej Extreme bądź w opcji wersji Expression, ma duży, centralny 10-calowy ekran dotykowy z wbudowanym pakietem nawigacji satelitarnej z dostępem do internetu (8 lat darmowej subskrypcji), obejmującym informację o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i systematycznie aktualizowaną mapę Europy. Ponadto umożliwia on bezprzewodową obsługę aplikacji Apple CarPlay i Android Auto. System Media Nav Live jest oferowany z dwoma portami USB-C.

Nowa Dacia Spring zyskuje także liczne nowe systemy wspomagania prowadzenia, pozwalające spełnić najnowsze standardy bezpieczeństwa: aktywny system wspomagania nagłego hamowania (tryb miejski/podmiejski z wykrywaniem pojazdów, pieszych, rowerzystów i motocykli), system rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości, wspomaganie parkowania tyłem, sygnalizacja awaryjnego hamowania, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystent utrzymania pasa ruchu, system monitorowania czujności kierowcy i połączenie alarmowe (eCall). Dla ułatwienia życia swoim klientom Dacia wprowadziła pomysłowy przycisk „My Safety” umożliwiający kierowcom szybki dostęp do własnej ulubionej konfiguracji systemów wspomagania prowadzenia.

Jednostka o mocy 65 KM/48 kW zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w czasie poniżej 14 sekund. Jeszcze bardziej przystępna cenowo i doskonale przystosowana do użytku w mieście nowa Dacia Spring z silnikiem o mocy 45 KM jest dostępna w wersji wyposażenia Essential (przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 20 sekund).

Przy masie własnej 984 kg w najwyższej wersji wyposażeniowej Extreme, nowa Dacia Spring jest jedynym w 100% elektrycznym samochodem w Europie ważącym poniżej jednej tony. W porównaniu z poprzednią wersją masa dla tego samego poziomu wyposażenia wzrosła zaledwie o 6 kg (czyli o 0,6%), pomimo licznych nowych systemów wspomagania prowadzenia, wymaganych obowiązującymi przepisami, a także ulepszonego wykończenia i montowanego w standardzie wyposażenia. Tak niska masa w połączeniu z wysoką efektywnością zespołu napędowego nowego Springa przekłada się na rekordowo niskie zużycie energii, poniżej 14,6 kWh/100 km, zmniejszające koszty użytkowania auta.