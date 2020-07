Nowy Google Chrome wydłuży czas działania laptopa na baterii

Przeglądarka internetowa Google Chrome słynie ze swojej zdolności do pożerania naszych zasobów na komputerze, a co za tym idzie, skracania żywotności baterii na laptopach. Jeśli jednak wszystko dobrze pójdzie to już niedługo w nasze ręce trafi aktualizacja, która w idealnych warunkach wydłuży czas pracy na baterii o 2 godziny.

Jak donosi serwis TheWindowsClub eksperymentalna wersja Chrome 86 wyłącza procesy w zakładkach, które mamy w tle. Konkretnie wyłączone zostają wszelkie timery, trackery i sprawdzanie położenia kursora. Jak się okazuje takie zabiegi mają znaczy wpływ na ilość pobieranej energii. Według Google w czasie przeprowadzonych testów przy 36 zakładkach z załadowanymi stronami i jednej aktywnej pustej, udało się zaoszczędzić 2 godziny pracy na baterii. Co prawda taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, ale nawet przy odtwarzaniu filmów na YouTube w podobnym układzie uratowano 36 minut.

Rzeczona wersja Chrome 86 jest póki co w fazie wczesnych testów i nie wiadomo jeszcze czy trafi jako oficjalna aktualizacja do naszych komputerów. Z pewnością jednak wielu użytkowników przeglądarki Google by sobie tego bardzo życzyło, gdyż bezpośrednia konkurencja od Apple i Microsoftu nadal bije pod tym względem produkt Google na łeb.