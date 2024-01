Nowa Toyota Camry z hybrydą piątej generacji

Na całym świecie sprzedano do tej pory ponad 21 milionów egzemplarzy wszystkich generacji Toyoty Camry. Nowa wersja została stworzona z myślą o klientach, którzy preferują auta z nadwoziem typu sedan. Auto zachowało charakter limuzyny, ale zyskało nowy design oraz ulepszone właściwości jezdne. Szczególną uwagę zwraca projekt przodu auta, który nawiązuje do innych, nowych modeli marki. Reflektorom nadano nowy kształt, a boczne przetłoczenia podkreślają długość Camry. We wnętrzu zastosowano zupełnie nowy kokpit, a kierowca i pasażerowie mają poczucie obcowania z autem klasy premium za sprawą zastosowanych materiałów oraz jakości wykonania.

W nowej Toyocie Camry zastosowano technologię hybrydową piątej generacji. Napęd ma większą moc, jest wydajniejszy i sprawia większą przyjemność w trakcie jazdy. Auto ma również nowy system multimedialny, a także konfigurowalne cyfrowe zegary, dzięki czemu obsługa najważniejszych funkcji jest intuicyjna i szybsza. Standardem w nowej Toyocie Camry są także najnowsze systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w tym trzecia generacja Toyota Safety Sense.

Produkcja nowej Toyoty Camry rozpocznie się w drugiej połowie 2024 roku, a sprzedaż w Polsce rozpocznie się w drugim kwartale tego roku.

Elegancka i nowoczesna stylistyka

Za design nowej Toyoty Camry odpowiada kalifornijskie studio CALTY. Projektanci nadali autu nowoczesny wygląd ze sportowymi elementami, zachowując jednocześnie jego elegancki i wyrafinowany charakter. Największą zmianą w porównaniu z poprzednikiem jest przód auta, który nawiązuje do nowego języka stylistycznego marki. Jest osadzony nisko, a jego szerokość potęgują nowe, smukłe reflektory o zakrzywionym kształcie. Zwiększone zwisy przedni i tylny oraz niżej poprowadzona linia dachu w tylnej części nadwozia nadają Camry dynamicznego wyglądu, a wyraziste linie boczne łączą się ze sobą przy tylnym emblemacie. Tylne światła zyskały nowy wygląd i razem z kształtem pokrywy bagażnika nawiązują do projektu przedniego pasa.

Elegancja i minimalizm we wnętrzu

Nowy projekt kabiny łączy prestiż i elegancję z nowoczesnością i atmosferą komfortu. Centralnym punktem designu wnętrza jest ekran systemu multimedialnego, tworzący efekt otwartej przestrzeni przed kierowcą i pasażerem. Dołożono wszelkich starań, aby osiągnąć najwyższą jakość wykonania, a do wykończenia wnętrza użyto najlepszych materiałów. Nowy wygląd deski rozdzielczej łączy w prosty i przejrzysty sposób poszczególne elementy.

Piąta generacja technologii hybrydowej

Camry jest najnowszym modelem Toyoty, który otrzymał piątą generację napędu hybrydowego o lepszych osiągach, większej wydajności oraz przyjemniejszym prowadzeniu. Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty oraz zredukować masę i rozmiary. W połączeniu ze sprawdzonym, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2,5 l nowy układ osiąga łączną moc 231 KM/170 kW (wzrost o 6%), jednocześnie notując niższe średnie zużycie paliwa (5,1 l/100 km) oraz emisje CO2 (117 g/km) w cyklu mieszanym WLTP. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h poprawiło się z 8,3 s na 7,9 s. Z przodu zastosowano kolumny MacPhersona, a z tyłu podwójne wahacze. Camry prowadzi się pewnie oraz daje dużą przyjemność z jazdy po krętych drogach.

Multimedia oraz technologiczne innowacje

Standardem w nowej Camry jest najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect, który obsługiwany jest przy pomocy 12,3-calowego ekrany dotykowego i zawiera nawigacje w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym, a także inteligentnego asystenta głosowego, który reaguje na komendy wydawane w sposób naturalny. Opcjonalnie dostępny jest system Toyota Smart Connect+ oraz system premium audio JBL z dziewięcioma głośnikami. Samochód łączy się bezprzewodowo ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto. We wnętrzu znajduje się aż pięć portów USB, które umożliwiają ładowanie urządzeń i łączność z nimi. Standardem w Camry jest bezprzewodowa ładowarka do smartfonów. Camry jest kolejnym modelem marki, który może być obsługiwany przy pomocy cyfrowego kluczyka w aplikacji MyToyota. Do jednego auta można przypisać aż pięciu kierowców.

Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE

O bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów nowej Camry dba Toyota T-MATE z najnowszą generacją Toyota Safety Sense, która ma rozszerzone i dodatkowe funkcję i korzysta z nowego radaru i kamery. Auto rozpoznaje większą liczbę potencjalnych zagrożeń i pomaga uniknąć kolizji w większej liczbie scenariuszy, a także stale monitoruje, czy kierowca jest skupiony na prowadzeniu. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest jeszcze skuteczniejszy w trakcie poruszania się po mieście, a także jest w stanie wykrywać potencjalne zagrożenie zderzeniem czołowym. W trakcie manewru skrętu monitorowany jest teraz ruch na dwóch pasach oraz pojazdy i rowerzyści nadjeżdżający z boku.