Columbia Sportswear przedstawia nową technologię Omni-Heat Arctic

Columbia Sportswear w sezonie jesień-zima 2024 wprowadza na rynek technologię Omni-Heat Arctic. Czerpiąc inspirację z naturalnych zdolności adaptacyjnych niedźwiedzi polarnych, technologia ta wykorzystuje biomimikrę, aby zapewnić wyjątkowe ciepło wzmocnione energią słoneczną.

Niedźwiedzie polarne magazynują ciepło słoneczne, aby ogrzać się w ekstremalnie niskich temperaturach. Jest to możliwe między innymi dzięki specjalnej strukturze futra. Technologia Arctic od Columbia Sportswear została zaprojektowana tak, aby wykorzystywać energię słoneczną i magazynować ciepło przez długi czas. Dzięki temu zapewnia wysoką efektywność ogrzewania przy minimalnej wadze produktów.

Columbia Sportswear ma ponad 250 patentów, co czyni ją najbardziej innowacyjną marką w branży outdoorowej. Omni-Heat Arctic doskonale wpisuje się w portfolio przełomowych rozwiązań firmy. Zespół ds. innowacji w Columbia Sportswear, kierowany przez dr. Haskella Beckhama, wiceprezesa ds. innowacji, zaprosił do współpracy firmę Intuitive Machines, zajmującą się eksploracją kosmosu, oraz Burke Museum of Natural History and Culture.

„Powszechnie wiadomo, że futro niedźwiedzia polarnego jest półprzezroczyste, a skóra jest pigmentowana, aby pochłaniać i zatrzymywać ciepło. Aby sprawdzić, czy te same zasady można zastosować w odzieży, wypożyczyliśmy od Burke Museum of Natural History and Culture futro masywnego niedźwiedzia polarnego, który zmarł z przyczyn naturalnych. Badania pokazały, że pochłanianie promieni słonecznych może odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu ciepła i wykorzystaliśmy te zasady do opracowania dwóch rodzajów konstrukcji, które zawierają Omni-Heat Arctic” – powiedział Haskell Beckham, wiceprezes ds. innowacji w Columbia Sportswear.

Technologia Omni-Heat Arctic jest dostępna w kurtkach polarowych i puchowych dla kobiet i mężczyzn. Obie konstrukcje przechwytują energię słoneczną, umożliwiając zewnętrznym warstwom przekazywanie światła słonecznego do warstwy wewnętrznej, gdzie może być wykorzystywane do ogrzania ciała.

Columbia Arctic Crest Sherpa to bluza dostępna w wersji damskiej i męskiej, która łączy nowoczesną technologię Omni-HEAT Arctic z funkcjonalnym designem. Odprowadza ciepło z jasnej warstwy zewnętrznej do czarnego polaru przy ciele. Bluza ma kieszenie z zamkiem błyskawicznym, regulowany dół i elastyczne mankiety, dzięki czemu gwarantuje pełne bezpieczeństwo i komfort. Cena: 679,99 PLN.

Titanium Arctic Crest Down Hooded Jacket to kurtka typu puffer z półprzezroczystą powłoką zewnętrzną, która przepuszcza energię słoneczną przez izolację i przekazuje ją do ciemnej, oddychającej podszewki. Cena: 1 489,99 PLN.

Produkty z technologią Omni-Heat Arctic od Columbia Sportswear są dostępne m. in. w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem, Trekker Sport, Intersport oraz online: sklep-columbia.pl, 8a.pl, modivo.pl, sportano.pl, answear.com, intersport.pl.