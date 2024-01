ATH-TWX7 – najnowsze słuchawki TWS od Audio-Techniki

Audio-Technica poszerzyła swoją ofertę produktową o nowe słuchawki true wireless – model ATH-TWX7. To ciekawa propozycja dla każdego, kto szuka kompaktowych słuchawek łączących nowoczesne, przydatne funkcjonalności z wysokiej jakości brzmieniem, z którego słynie japońska marka.

Projektanci wyposażyli słuchawki ATH-TWX7 w 5,8 mm przetworniki dynamiczne znane z flagowego modelu ATH-TWX9. Ich konstrukcja zapewnia rozszerzony zakres wysokich częstotliwości, co przekłada się na wyższą detaliczność brzmienia i rozszerzoną scenę dźwiękową. ATH-TWX7 są także kompatybilne z kodekiem LDAC (24 bit / 96 kHz), a ich pasmo przenoszenia wynosi od 10 Hz do 47 kHz.

W parze ze szczegółowym brzmieniem idzie rozbudowana funkcjonalność. Wśród przydatnych rozwiązań można znaleźć: tryb hear-through, cyfrową hybrydową redukcję szumów oraz technologie odpowiadające za optymalną jakość dźwięku podczas rozmów. Każda ze słuchawek ma dwa mikrofony MEMS z funkcją kształtowania wiązki, które skutecznie rejestrują głos. Ponadto do dyspozycji są dwa tryby prowadzenia rozmów – Natural oraz Noise-Reduction. Pierwszy przeznaczony jest do połączeń wykonywanych w cichych pomieszczeniach, natomiast drugi sprawdzi się w trudniejszych warunkach, np. podczas rozmów na zewnątrz lub w głośnym biurze.

Lista przydatnych funkcji oferowanych przez słuchawki ATH-TWX7 jest znacznie dłuższa. Funkcja Private Timer pozwala ustawiać powiadomienia i ułatwia zarządzanie czasem. Tryb Soundscape odtwarza odprężające szumy i odgłosy natury, pomagając się wyciszyć i zrelaksować. Z kolei dzięki funkcji multiparowania można sparować bezprzewodowo słuchawki z więcej niż jednym urządzeniem. A to wszystko przy czasie pracy baterii wynoszącym ok. 6,5 godz. z redukcją hałasu (ok. 7,5 godz. bez tej funkcji). Dołączone do zestawu etui ładujące wydłuża ten czas o ok. 13,5 godz.

Warto też zwrócić uwagę na jakość wykonania i wykończenia słuchawek ATH-TWX7. Ich konstrukcja jest odporna na deszcz i zachlapanie wodą, co potwierdza status ochrony IPX4. Natomiast etui pokryte zostało warstwą antypoślizgową, poprawiającą pewność chwytu. W zestawie ze słuchawkami znajdują się dwa zestawy silikonowych nakładek – standardowe oraz miękkie, doskonałe podczas dłuższych odsłuchów.

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne słuchawek – biała i czarna. Przewidziana dostępność modelu ATH-TWX7 to luty br.