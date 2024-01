Nanoleaf przedstawia nowe produkty oświetleniowe i oprogramowanie do wizualizacji muzyki

Nowe oprogramowanie Nanoleaf Orchestrator, Essentials Matter Smart Multicolor Lightstrip do użytku w domu, zewnętrzne łańcuchy świetlne i stałe oświetlenie zostały zaprezentowane przez Nanoleaf na targach CES. Firma ogłosiła również rozpoczęcie przedsprzedaży długo oczekiwanej modułowej lampy sufitowej Skylight.

Nanoleaf Orchestrator przenosi muzykę poza rytm

Nowe oprogramowanie Nanoleaf Orchestrator zmienia doświadczenia z muzyką, tworząc urzekające pokazy kolorów i świateł z niezrównaną analizą muzyki w czasie rzeczywistym i wykrywaniem rytmu. W przeciwieństwie do istniejących obecnie wizualizatorów muzyki, które jedynie wychwytują dźwięk, Orchestrator łączy się bezpośrednio ze źródłem dźwięku w komputerze i izoluje reakcję urządzenia, zapewniając najdokładniejsze wrażenia audiowizualne w czasie rzeczywistym. Rezultatem są dynamiczne pokazy świetlne, doskonale zsynchronizowane i zaprojektowane dla każdej listy odtwarzania i ulubionych utworów.

Podczas gdy aktualna funkcja Rhythm Nanoleaf reaguje na dźwięk, nowa technologia inteligentnie odpowiada na muzykę. Dzięki zaawansowanej technologii wychwytuje rytmy, melodie i spektrum audio, aby z niezrównaną precyzją generować hipnotyzujące efekty wizualne i automatycznie steruje każdym aspektem muzycznego pokazu świateł. Zobacz, jak energetyczne rytmy ożywają dzięki pulsującym reakcjom świetlnym, a wolniejsze, bardziej melodyjne utwory delikatnie tańczą po ścianie dzięki zsynchronizowanym animacjom. Użytkownicy mogą także samodzielnie tworzyć pokazy świetlne, dostosowując własne, unikalne palety, efekty i nie tylko.

Orchestrator działa poprzez aplikację komputerową Nanoleaf i jest kompatybilny z dowolną platformą do strumieniowego przesyłania muzyki lub odtwarzaczem audio. Wydanie Orchestrator planowane jest na wiosnę 2024 roku.

Rozświetl swoje przestrzenie z Matter

Nanoleaf ogłosił też trzy nowe inteligentne światła do współpracy z Matter: Smart Multicolor Lightstrip, Smart Multicolor Outdoor String Lights i Smart Multicolor Stałe Permanent Outdoor Lights do użytku w domu i poza nim. Nowe dodatki do zastosowań zewnętrznych w linii Essentials Matter to pierwsze w historii firmy produkty oświetlenia zewnętrznego, które wnoszą magię dynamicznych gradientów i ciepłą atmosferę do przestrzeni zewnętrznych domu, oświetlając patio, podwórka i ogrody przez cały rok.

Produkty z linii Essentials płynnie integrują się ze wszystkimi innymi produktami Nanoleaf, zapewniając proste sterowanie i inteligentne dostosowywanie. Grupuj produkty, aby ustawić harmonogramy dla łatwej automatyzacji za pomocą koncentratorów Matter i maluj własne animacje wieloma kolorami pojawiającymi się jednocześnie wzdłuż świateł, aby uzyskać oszałamiający efekt gradientu. Światła będą również wyposażone w nową kolekcję gotowych scen świetlnych oraz dostęp do tysięcy dodatkowych scen w aplikacji Nanoleaf.

Premiera nowych urządzeń Nanoleaf Essential Matter planowana jest na wiosnę 2024 r.

Inteligentna modułowa lampa sufitowa Skylight już w przedsprzedaży

Po raz pierwszy zaprezentowany na targach CES 2023, Nanoleaf ogłosił w końcu premierę Skylight, przedstawiając światu pierwsze w historii inteligentne modułowe panele oświetlenia sufitowego z możliwością pełnego dostosowania projektu.

Odrywając się od tradycyjnych rozwiązań w zakresie oświetlenia sufitowego, Skylight w unikalny sposób łączy funkcjonalne oświetlenie codzienne z kreatywnością i osobistą ekspresją, podkreślając ciągłe zaangażowanie Nanoleaf w łączenie podwyższonego designu z technologią.

Skylight ma montowaną podtynkowo, modułową, kwadratową konstrukcję z rozproszonym, wielopunktowym oświetleniem, tworząc miękkie i naturalne oświetlenie, które wnosi piękno natury do wnętrza. Płynnie dostosowuj kolory i sceny, takie jak „Deszcz” lub „Promienie słońca”, aby stworzyć idealną atmosferę podczas porannych i wieczornych czynności w sypialni lub czasu skupienia w przestrzeni biurowej. Dzięki harmonogramom obudź się delikatnym wschodem słońca wypełnionym delikatnymi pomarańczami i różami, które dodadzą ci energii rano i ułatw zasypianie, leżąc pod efektem migoczących gwiazd podczas wieczornego odpoczynku.

Podłącz na stałe jeden kwadrat, a następnie dodaj do 100 dodatkowych na suficie, mając swobodę tworzenia własnych projektów przy użyciu konfiguracji modułowej. Po raz pierwszy w historii użytkownicy mogą rozszerzyć oprawę sufitową na trudno dostępne przestrzenie, których wcześniej nie dało się oświetlić. Każdy kwadrat emituje 1 400 lumenów światła o żywotności 25 000 godzin. Zbudowany z pełnym zestawem inteligentnych funkcji Nanoleaf, Skylight zawiera wizualizator muzyki rytmicznej, harmonogramy, magiczne sceny, opcje kolorów RGBW i wiele więcej.

Nanoleaf Skylight jest już dostępny w przedsprzedaży na go.nanoleaf.me w cenie detalicznej: 249,99 EUR za zestaw startowy (3 kwadraty) i 79,99 EUR za pakiety rozszerzeń (1 kwadrat). Produkt zostanie wysłany do klientów pod koniec stycznia 2024 r.