LG pracuje nad telefonem z trzema ekranami

Szum medialny dookoła urządzeń z giętkimi ekranami chwilowo ucichł – prawdopodobnie więcej usłyszymy o nich po opóźnionych premierach od Samsunga i Huawei – ale producenci nie rezygnują z planów stworzenia składanego telefonu. Ciekawy pomysł zaprezentuje już wkrótce LG.

Producent intensywnie przygotowuje się do targów IFA 2019, co widać na zamieszczonym przez niego krótkim filmie zapowiadającym premierę najnowszego smartfona. To animacja przedstawiająca telefon z dwoma ekranami o niemal takiej samej wielkości i układzie; po złożeniu okazuje się, że na zewnętrznej stronie urządzenia znajduje się dodatkowy, mały ekran wyświetlający datę i godzinę konferencji prasowej LG podczas targów – 6 września o godzinie 10:00.

Zwiastun nie zdradza więcej szczegółów, ale koncepcja dodatkowego ekranu to nie nowość w portfolio LG. Na początku tego roku producent zaprezentował obudowę do modelu LG V50 ThinQ, która również miała wewnętrzny wyświetlacz, acz brakowało jej „okienka” z zewnątrz.

Czy zaprezentowany przez LG film to zapowiedź nowego flagowca, na przykład V60 ThinQ, czy tylko reklama nowego dodatku do obecnego modelu? Trudno to wywnioskować z 19-sekundowej animacji. Wskazanie daty i godziny konferencji prasowej pozwala jednak sądzić, że producent może mieć asa w rękawie w postaci nowego smartfona – w końcu samo akcesorium nie wydaje się godne zwoływania takiego wydarzenia. O tym, co dokładnie zaplanowało dla nas LG, przekonamy się we wrześniu.