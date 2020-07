Lipiec w HBO GO – nowe filmy i seriale

Lipiec w HBO GO przyniesie nowe propozycje serialowo-filmowe na lato. Będzie wśród nich między innymi premiera wyjątkowego projektu W domu, czyli antologii filmów nakręconych przez polskich filmowców w czasie pandemii z uwzględnieniem panujących ograniczeń. 16 twórców opowie nam 14 historii.

Nadchodzący miesiąc rozpocznie się od premiery serialu 4 Blocks, czyli historii przyjaźni, rodziny, zdrady i winy wewnątrz arabskiego klanu mieszkającego w berlińskiej dzielnicy Neukölln. Nowym tytułem będzie też miniserial Quiz ze znanym z serialu HBO Sukcesja Matthew MacFadyenem w roli głównej. Przedstawi on historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju Milionerzy. Kolejną premierą będzie także serial Ramy stworzonym przez Ramy’ego Youssefa, który wystąpił w nim również w roli odtwórcy głównej roli. Produkcja opowie o rozterkach młodego mężczyzny, którego życie to codzienne balansowanie pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony Ramy jest członkiem muzułmańskiej wspólnoty uważającej życie za sprawdzian moralny, a z drugiej – beztroskim millenialsem. W lipcu użytkownicy HBO GO mogą liczyć także na powrót nowego sezonu serialu Pokój 104 – oryginalnej opowieści stworzonej przez braci Jaya i Marka Duplassów o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach.

W serwisie nie zabraknie też nowości filmowych – będzie wśród nich coś dla małych i dużych widzów. Jedną z premier będzie Kraina lodu II, czyli druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu o przygodach Elsy i Anny. Inną propozycją dla całej rodziny będzie też pierwszy pełnometrażowy, aktorski film o świecie Pokemonów – Pokémon: Detektyw Pikachu. Trochę starsi widzowie mogą sięgnąć po premierowy film Godzilla II: Król potworów, wraz z którymponownie będą mogli przypomnieć sobie tego przerażającego potwora. Dla amatorów kina akcji przygotowana została premiera nowej filmowej wersji Aniołków Charliego, w której Kristen Stewart, Naomi Scott oraz Ella Balinska jako przedstawicielki nowego muszą wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość naszej planety.

W lipcu także miłośnicy dokumentów znajdą dla siebie nowe tytuły. Na fanów twórczości najbardziej tajemniczego i najbardziej znanego artysty street-artowego czeka film Banksy: Sztuka wyjęta spod prawa. Widzów zainteresowanych kulisami aktorstwa może zainteresować dokument Dzieciaki z showbiznesu, przedstawiający wzloty i upadki dzieci showbiznesu, czyli najsławniejszych na świecie aktorów, którzy rozpoczynali karierę jako dzieci. Film ten wyreżyserował Alex Winter, który sam rozpoczynał karierę w showbiznesie jeszcze jako dziecko.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w lipcu:

Nowy polski projekt:

W domu – polska antologia filmów; 16 filmowców. 14 historii. Czas zamknięcia i wielu ograniczeń. Co to znaczy być twórcą w czasach niespotykanej od dawna epidemii, która sprawiła, że wszyscy musieliśmy pozostać w swoich domach? – premiera: 16 lipca

Nowe seriale:

4 Blocks I-III – trzy sezony serialu opowiadającego historię przyjaźni, rodziny, zdrady i winy wewnątrz arabskiego klanu mieszkającego w berlińskiej dzielnicy Neukölln – premiera: 1 lipca, wszystkei sezony w całości )

Quiz – miniserial przedstawiający historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju Milionerzy. W roli głównej znany z serialu HBO Sukcesja Matthew MacFadyen – premiera 12 lipca, cały sezon (*uwaga – zmiana terminu premiery)

Ramy I-II – dwa sezony serialu o młodym Amerykaninie egipskiego pochodzenia, którego życie to codzienne balansowanie pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony jest członkiem muzułmańskiej wspólnoty uważającej życie za sprawdzian moralny, a z drugiej millenialsem – przedstawicielem pokolenia, które uważa, że w życiu nie ma zobowiązań i związanych z nimi konsekwencji. Autorem produkcji jest Ramy Youssef, którego zobaczymy również w roli głównej – premiera: 22 lipca, oba sezony w całości

Pokój 104 IV (Room 104 IV) – czwarty sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach; antologia stworzona przez braci Jaya i Marka Duplassów – premiera 25 lipca

Nowe odcinki seriali:

Tropiciele (Trackers) – nowy serial Cinemax, wielowątkowy thriller akcji ze zorganizowaną przestępczością, przemytem diamentów i międzynarodowym terroryzmem w tle. Produkcja w całości nakręcona została na terenie RPA – odcinek finałowy: 11 lipca

Czarny poniedziałek II (Black Monday II) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie. Nowe odcinki koncentrują się na konsekwencjach, które przyniósł ze sobą tzw. czarny poniedziałek – odcinek finałowy: 20 lipca

Mogę cię zniszczyć (I May Destroy You) – nowy serial HBO; historia, która w centrum stawia pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym. Serial opowiada o młodej kobiecie, która próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy. W roli głównej pomysłodawczyni Michaela Coel

Perry Mason – nowy serial HBO; historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Jednym z producentów serialu jest Robert Downey Jr., w roli głównej Matthew Rhys

Doom Patrol II – drugi sezon serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów – Doom Patrol

Stargirl – nowy serial DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu. Historia licealistki Courtney Whitmore, która odkrywa o u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight with John Oliver VII) – siódmy sezon programuJohna Olivera – jednej z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii – nowe odcinki w poniedziałki po godzinie 20:00

Nowości filmowe:

Kraina lodu II (Frozen II) – Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi opuszczają Arendelle, by udać się w podróż w nieznane i spróbować odkryć, co zagraża ich królestwu. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu – premiera: 5 lipca

Pokémon: Detektyw Pikachu – prywatny detektyw znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn ze wszystkich sił stara się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Pierwszy pełnometrażowy, aktorski film o świecie Pokemonów – premiera: 12 lipca

Godzilla II: Król potworów (Godzilla: Tthe King of Monsters) – Godzilla powraca, aby zmierzyć się z innymi gigantycznymi istotami w walce o dominację nad światem – premiera: 19 lipca

Nie ma nas w domu (Sorry We Missed You) – małżeństwo z dwójką dzieci marzy o lepszym życiu, co prowadzi ich do podjęcia ryzykownej decyzji. Film wyróżniony Nagrodą Publiczności na MFF w San Sebastian – premiera: 25 lipca

Aniołki Charliego (Charlie's Angels (2019)) – nowa filmowa wersja Aniołków Charliego, które muszą wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość naszej planety. Kristen Stewart, Naomi Scott oraz Ella Balinska jako przedstawicielki nowego pokolenia w legendarnych rolach – premiera: 26 lipca

Klasyka kina:

Seria kultowych filmów komediowych o nieporadnym poruczniku Franku Drebiniu (w jego roli Leslie Nielsen), który co chwile wpada w jakieś kłopoty – Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta? oraz Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga – premiera: 1 lipca

Dla najmłodszych:

Grizzy i lemingi – francuski serial animowany o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach – premiera: 3 lipca, cały sezon

Mocny Mike (Might Mike) – serial animowany o codziennych przygodach spokojnego i statecznego mopsa o imieniu Mike – premiera: 10 lipca, cały sezon

Filmy i seriale dokumentalne:

Obsesja zbrodni (I’ll Be Gone in the Dark) – serial dokumentalny HBO w reżyserii dwukrotnie nominowanej do Oscara i nagrodzonej Emmy Liz Garbus; produkcja jest ekranizacją bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule. Jest to zapis śledztwa dziennikarskiego prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy – nowe odcinki w poniedziałki

Dzieciaki z showbiznesu (Showbiz Kids) – film dokumentalny przedstawiający wzloty i upadki dzieci show-biznesu; produkcja przedstawia wywiady oraz ocenę życia i dorobku najsławniejszych na świecie aktorów, którzy rozpoczynali karierę jako dzieci – premiera: 15 lipca

(Showbiz Kids) – film dokumentalny przedstawiający wzloty i upadki dzieci show-biznesu; produkcja przedstawia wywiady oraz ocenę życia i dorobku najsławniejszych na świecie aktorów, którzy rozpoczynali karierę jako dzieci – premiera: 15 lipca Banksy: Sztuka wyjęta spod prawa (Banksy and the Rise of Outlaw Art) – film dokumentalny o Banksy’m, jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie twórców street artu, którego zaangażowana politycznie sztuka oraz liczne prowokacje oburzały establishment przez ponad dwie dekady – premiera: 16 lipca

Stockton – film dokumentalny o Stockton w Kalifornii, pierwszym mieście tej wielkości, które ogłosiło bankructwo po krachu finansowym w 2008 roku. Dziesięć lat później, 28-letniemu afroamerykańskiemu burmistrzowi Michaelowi Tubbsowi, udaje się sprowadzić miasto ponownie na pomyślne tory – premiera: 29 lipca

Lipcowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 lipca

4 Blocks, odc. 1-6 (cały sezon)

4 Blocks II, odc. 1-7 (cały sezon)

4 Blocks III, odc. 1-6 (cały sezon)

Za humor i Sunny

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego

Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?

Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga

2 lipca

Uwiązani

3 lipca

Doom Patrol II, odc. 4

Grizzy i lemingi, odc. 1- 78 (cały sezon)

Na planie

4 lipca

Tropiciele, odc. 5

Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia

godzina

Mój przyjaciel Ufik

5 lipca

Kraina lodu II

6 lipca

Obsesja zbrodni, odc. 2

Perry Mason, odc. 3

Czarny poniedziałek II, odc. 8

Stań przy mnie

7 lipca

Mogę cię zniszczyć, odc. 5

Stargirl, odc. 8

9 lipca

100 rzeczy

10 lipca

Doom Patrol II, odc. 5

Mocny Mike, odc. 1- 40 (cały sezon)

Na planie

11 lipca

Tropiciele, odc. 6

Łatwy kraj

12 lipca

Quiz, odc. 1-3 (cały sezon)

Pokémon: Detektyw Pikachu

Do gwiazd

Abou Leila

13 lipca

Obsesja zbrodni, odc. 3

Perry Mason, odc. 4

Czarny poniedziałek II, odc. 9

Ukryty wymiar

Mickey i niedźwiedź

14 lipca

Mogę cię zniszczyć, odc. 6

Stargirl, odc. 9

15 lipca

Dzieciaki z showbiznesu

16 lipca

W domu

Banksy: Sztuka wyjęta spod prawa

Giganci ze stali

17 lipca

Doom Patrol II, odc. 6

Jestem numerem cztery

Na planie

18 lipca

Instynkt

19 lipca

Godzilla II: Król potworów

Czerwony hatchback

20 lipca

Obsesja zbrodni, odc. 4

Perry Mason, odc. 5

Czarny poniedziałek II, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 18

Ciemny kryształ

21 lipca

Mogę cię zniszczyć, odc. 7

Stargirl, odc. 10

22 lipca

Ramy, odc. 1-10 (cały sezon)

Ramy II, odc. 1-10 (cały sezon)

23 lipca

Zła mamusia

24 lipca

Doom Patrol II, odc. 7

Nostalgia anioła

Na planie

25 lipca

Pokój 104 IV, odc. 1

Nie ma nas w domu

Karel, ja i ty

26 lipca

Aniołki Charliego

Moja mała Zoe

Ulysses i Mona

27 lipca

Obsesja zbrodni, odc. 5

Perry Mason, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 19

Zwykli ludzie (1980)

Lillian

28 lipca

Mogę cię zniszczyć, odc. 8

Stargirl, odc. 11

29 lipca

Stockton

31 lipca

Doom Patrol II, odc. 8

Projekt: Monster

Na planie