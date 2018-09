Sztuczna inteligencja rozpoznająca nastrój utworu

Automatycznie wygenerowana playlista dopasowana do naszego nastroju? W przyszłości nowa sztuczna inteligencja opracowana przez zespół serwisu streamingowego Deezer wyręczy nas w tworzeniu klimatycznych ścieżek dźwiękowych – została ona nauczona rozpoznawać, czy dany utwór jest wesoły, czy smutny.

Do określenia nastroju piosenki sztuczna inteligencja analizuje wiele czynników, w tym tempo i tonację muzyki oraz słowa wykorzystane w tekście. Sieć neuronową wytrenowano za pomocą sygnałów audio, modułów lingwistycznych i danych zgromadzonych przez użytkowników portalu Last.fm. Został on wybrany nieprzypadkowo – utwory określane są w nim za pomocą tagów, w których słuchacze często opisują emocje doświadczane podczas słuchania danej piosenki. Badacze powiązali bazę danych Last.fm z biblioteką Deezera, tworząc grupę ponad 18 000 utworów z łatkami „smutny”, „wesoły”, „energetyczny” i wieloma podobnymi, na której sztuczna inteligencja nauczyła się rozpoznawać nastrój utworu.

AI od Deezera nie jest jeszcze gotowa do implementacji. Zanim system trafi do serwisu streamingowego badacze chcą poprawić dokładność dopasowywania nastrojów do utworów. W tym celu sztuczna inteligencja zostanie poddana dodatkowym procesom uczenia, na przykład z wykorzystaniem dużej liczby piosenek bez metadanych. Gotowy system ma również radzić sobie z klasyfikacją utworów, które słuchacze interpretują w niejednoznaczny sposób. O tym, czy poradzi on sobie z tym niełatwym zadaniem, przekonamy się w przyszłości.