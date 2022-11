Dyson ujawnia nowe badanie na temat kurzu, biorąc pod lupę właścicieli psów i kotów

Mikrobiolodzy firmy Dyson rzucają światło na związek między posiadaniem zwierząt domowych a kurzem w domu oraz na potencjalne konsekwencje dla naszego samopoczucia.

Firma Dyson ogłosiła wyniki swojego corocznego globalnego badania dotyczącego kurzu, w ramach którego analizowane są nawyki i zachowania związane ze sprzątaniem, zgłębiając naszą wiedzę na temat kurzu domowego i jego potencjalnego wpływu na nasze samopoczucie. W trakcie badań producent jako zadeklarowany miłośnik zwierząt, zwraca szczególną uwagę na posiadaczy pupili. Ponad połowa ludzi na całym świecie ma w domu psa lub kota, a co druga osoba pozwala swoim zwierzętom spać w łóżku, nie zdając sobie sprawy z pozostawianych przez nie zanieczyszczeń.

Badanie, w którym wzięło udział 32 282 respondentów z 33 krajów świata, wykazało, że ludzie nadal są zaniepokojeni czystością swoich domów w skutek pandemii wirusa COVID-19. 95% respondentów sprząta tyle samo, jeśli nie więcej, niż w zeszłym roku, aby zapewnić sobie czystą i zdrową przestrzeń domową.

Pandemia spowodowała również wzrost liczby właścicieli zwierząt domowych – obecnie 57% gospodarstw na świecie posiada zwierzę. W Polsce współczynnik ten stanowi aż 65%. Badanie wykazało, że ponad 40% właścicieli zwierząt domowych4 pozwala swoim pupilom spać w łóżku. Jednak niska pozostaje świadomość tego, co zwierzęta mogą przenosić na sobie. Stanowi to powód do niepokoju.

1 na 2 właścicieli zwierząt domowych nie zdaje sobie sprawy, że na jego pupilach mogą osiadać pyłki.

Połowa właścicieli zwierząt domowych nie wie, że mogą one przenosić roztocza kurzu domowego.

7 na 10 właścicieli zwierząt domowych nie wie, że na ich pupilach mogą znajdować się odchody roztoczy kurzu domowego.

1 na 2 właścicieli zwierząt domowych nie wie, że na jego pupilach mogą być obecne bakterie i płatki skóry.

Wiele osób uważa, że największym problemem jest sierść zwierząt domowych, ponieważ jest ona najbardziej widoczna. Nic dziwnego, że ludzie nie są świadomi istnienia innych cząsteczek, które mogą znajdować się na ich pupilach, ponieważ cząsteczki te mają zwykle mikroskopijne rozmiary – mówi Monika Stuczen, pracownik naukowy ds. mikrobiologii w firmie Dyson.

Ludzie często uważają, że sierść zwierząt domowych wywołuje alergie. Jednak niektóre z nich są wywoływane przez alergeny, które można znaleźć również w sierści zwierząt. 1 na 5 właścicieli zwierząt domowych w Polsce pielęgnuje je w domu co najmniej raz w tygodniu, 72% z nich robi to tylko za pomocą szczotki lub grzebienia. Zmniejsza to ilość sierści rozrzucanej przez zwierzęta, ale na pupilach nadal pozostają mikroskopijne cząsteczki, które mogą być potencjalnie roznoszone po domu.

Marka Dyson chcąc stawić czoło problemowi stworzyła specjalny Zestaw do groomingu dla zwierząt przeznaczony do pielęgnacji pupili o średniej i długiej sierści. Końcówka do groomingu usuwa luźną sierść i alergeny podczas czesania pupila, zasysa zebrane futro wprost do pojemnika, a następnie samoistnie się oczyszcza. Można jej używać na każdym zwierzęciu domowym, które dotychczas wyczesywane było szczotką. 364 gładkich i elastycznych zębów szczotki wygiętych pod kątem 35° prostuje się podczas szczotkowania, wnikając głęboko w futro, aby wychwycić obumarłą sierść. Co ważne, inżynierowie Dyson zaprojektowali końcówkę pod kątem akustycznym, aby cały proces pielęgnacji był dla zwierzaka przyjemny i komfortowy. W zestawie znajduje się również Elastyczna rura dla komfortowego groomingu, która przy użyciu adaptera Quick Release, zwiększa zasięg odkurzacza bezprzewodowego nawet do 100cm. Zestaw do groomingu jest kompatybilny z większością bezprzewodowych odkurzaczy Dyson (Dyson V15 Detect, Dyson V12 Detect Slim, Dyson Outsize, Dyson V11, Dyson Cyclone V10, Dyson V8, Dyson V7, Dyson Digital Slim).

Kiedy sprzątamy?

Brak świadomości na temat tego, czym jest kurz domowy, dotyczy nie tylko właścicieli zwierząt domowych: 40% osób czuje się zmotywowanych do sprzątania dopiero wtedy, gdy w ich domu robi się brudno lub gdy kurz i brud na podłodze stają się widoczne. W 2020 r. odsetek ten wynosił 33%.

Fakt, że ludzie sprzątają dopiero wtedy, gdy zauważą widoczny kurz na podłodze jest powodem do niepokoju, bowiem wiele cząsteczek kurzu ma mikroskopijne rozmiary. W rzeczywistości, zanim zauważymy widoczny kurz w domu, jest bardzo prawdopodobne, że pojawiły się już w nim roztocza – mówi Monika.

Czy ludzie sprzątają właściwe przestrzenie w swoich domach i stosują właściwe metody?

Z roku na rok obserwujemy pozytywne zmiany w nawykach ludzi w zakresie sprzątania. Coraz więcej osób podczas sprzątania domu odkurza miejsca często pomijane, takie jak materace i sofy. Jednak 72% mieszkańców nie odkurza materaca, co jest jeszcze bardziej niepokojące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że co drugi właściciel zwierząt domowych dzieli swoje łóżko z pupilami.

Badania przeprowadzone przez firmę Dyson dowodzą, że najlepszym sposobem walki z alergenami kurzu jest ich całkowite usunięcie z domu. Dyson Global Dust Study pokazuje, że respondenci uważają odkurzacze za najskuteczniejsze w usuwaniu kurzu z domu, a mimo to, mokra ściereczka pozostaje najczęściej wybieranym narzędziem do sprzątania wśród 69% właścicieli. Odkurzacz zajmuje dopiero czwarte miejsce z wynikiem 59%.

Używanie mokrej szmatki do czyszczenia powierzchni jest w porządku, ale kolejność stosowania przyrządów do czyszczenia ma znaczenie. Nawilżenie kurzu na podłogach – nawet tego drobnego, niewidocznego gołym okiem – może prowadzić do tworzenia środowiska bardziej sprzyjającego rozmnażaniu roztoczy i pleśni. Kurz najskuteczniej jest usunąć odkurzaczem, a następnie przetrzeć powierzchnie. Nawet wtedy należy używać odkurzacza wyposażonego w skuteczną technologię filtracji i całkowicie uszczelnionego, aby mieć pewność, że usunięty materiał pozostanie w nim uwięziony i nie zostanie wyrzucony z powrotem do wnętrza domu – wyjaśnia Monika.

Aby ułatwić sprzątanie i uczynić je jeszcze bardziej precyzyjnym, marka Dyson poszerzyła swoje portfolio również o nowy Zestaw do dokładnego sprzątania. Akcesoria w nim zawarte, zostały zaprojektowane przez inżynierów Dyson do czyszczenia delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc w domu lub samochodzie. Szczotka do odkurzania bez zarysowań idealnie sprawdza się przy delikatnych powierzchniach, a dzięki specjalnej nakrętce czyszczącej, każdorazowo w prosty sposób usuniemy kurz i zanieczyszczenia z włosia. Obrotowa końcówka szczelinowa, która rotuje o 22°, bez problemu poradzi sobie z czyszczeniem ciasnych przestrzeni i schowków samochodowych. Elastyczna rura o długości 61 cm wraz z dowolnie zamontowaną końcówką, ułatwi sprzątanie wysoko i nisko położonych miejsc w domu lub samochodzie. Zestaw jest kompatybilny z większością bezprzewodowych odkurzaczy Dyson.

Mamy nadzieję, że te badania zainspirują Was do zastanowienia się nad tym, co znajduje się w kurzu w Waszych domach. To, że czegoś nie widać, nie oznacza, że nie należy o tym pamiętać. Mikroskopijne cząsteczki kurzu, takie jak sierść zwierząt domowych i alergeny roztoczy, mogą mieć nawet większy wpływ na zdrowie i samopoczucie niż cząsteczki, które widać gołym okiem – wyjaśnia Monika.