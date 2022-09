Lili, lampa ułatwiająca czytanie osobom z dysleksją

Konfigurowalna, przenośna lampa Lili pomaga osobom z dysleksją czytać dzięki opatentowanej technologii nagrodzonej przez Francuską Narodową Akademię Medyczną.

Zaprojektowana do codziennego użytku lampa Lili wspiera osoby z dysleksją w każdym wieku, umożliwiając im płynniejszy i łatwiejszy dostęp do czytania. Dzięki opatentowanej technologii lampa Lili umożliwia natychmiastowe i łatwiejsze odczytywanie słów, jednocześnie zmniejszając zmęczenie podczas długiej sesji czytania.

Według Światowej Organizacji Zdrowia na zaburzenia dyslektyczne cierpi od 8 do 10% światowej populacji. Uzupełniając sesje logopedyczne, lampa Lili for Life umożliwia osobom z dysleksją postępy zarówno w czytaniu, jak i pisaniu. Ta innowacyjna, opatentowana technologia opiera się na odkryciu naukowym dwóch francuskich fizyków, Alberta le Flocha i Guya Roparsa. Nagrodzeni w 2020 roku przez francuską Narodową Akademię Medyczną odkryli, że osoby z dysleksją, w przeciwieństwie do osób bez dysleksji, mają dwoje oczu prowadzących, co powoduje nakładanie się obrazów w ich mózgu podczas czytania.

Lili for Life opracowało gadżet, który emituje prawie niezauważalne błyski światła, które korygują ten efekt nakładania się, generując tak zwane „lustrzane” obrazy. Błyski emitowane przez lampę Lili powodują opóźnienie w przetwarzaniu wizualnej percepcji liter, co eliminuje te „lustrzane” obrazy. Dzięki temu czytanie staje się bardziej płynne, szybsze, mniej męczące, co pozwala na lepsze zrozumienie czytanego tekstu. Między majem a wrześniem 2021 roku Lili for Life przeprowadziła beta test skuteczności swojej lampy Lili z udziałem około trzydziestu osób z dysleksją. Pod koniec cztery miesięcy badania, u prawie 80% użytkowników odnotowano znaczną poprawę w procesie czytania i rozumienia tekstu.

Lampa Lili została zaprojektowana tak, aby była jak najbardziej ergonomiczna. Zespół badawczo-rozwojowy Lili for Life pracował nad jej kształtem, wagą, autonomią, dyskrecją i odpornością. Zaprojektowana została, aby byał łatwa w transporcie, a żywotność baterii miała 6 godzin.

Aby dostosować lampę do każdego użytkownika, Lili for Life opracowała aplikację Liliforlife dla Play Store i App Store. Lili for Life oferuje swoim klientom bezpłatne wsparcie w zakresie personalizacji. Dyskretna i pozbawiona rozpraszaczy wizualnych lampa Lili doskonale sprawdzi się w środowisku szkolnym i zawodowym.

Cena urządzenia wynosi 349 euro.