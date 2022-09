TEST: realme GT NEO 3T Dragon Ball Z

realme to marka, której premiera smartfonów z serii GT NEO 3 odbiła się szerokim echem w świecie urządzeń mobilnych. Do naszej redakcji trafiła jego specjalna edycja, sygnowana kultowym anime Dragon Ball Z. Jako fan wielu serii anime mogę tylko wyobrazić sobie, jak wielkie emocje muszą w związku z tą premierą czuć fani Gokū i jego przyjaciół.

Po otwarciu pięknie przygotowanego pudełka, naszym oczom ukazuje się telefon, wyposażony w szybką ładowarkę z kablem USB-A do USB-C i ciemnoszare etui. W zestawie znajdują się także naklejki związane z serialem, kolekcjonerska karta i pin do wyciągania tacki na kartę SIM, który przypomina smoczą kulę.

Model ten jest dość lekki, waży 194 g i ma wymiary 162,9 x 75,8 x 8,6 mm. Ekran jest chroniony przez szkło Gorilla Glass 5. Edycja specjalna ma prawie identyczną specyfikację co standardowy model 3T, poza tym, że ma wbudowane 256 GB pamięci, bez możliwości rozszerzenia kartami zewnętrznymi (oryginał ma 128 GB i slot na karty). Cena wersji Dragon Ball Z wynosi 2 500 PLN, czyli o 400 PLN więcej niż podstawowej.

Obudowa telefonu jest wykonana z plastiku (na szczęście wytrzymałego) i ma bardzo wyraziste, pomarańczowo-niebieskie kolory. Tył urządzenia ma również trójwymiarowy efekt, który dodaje całości stylu, oraz symbol Goku w prawym górnym rogu. Ramka smartfona jest niebieska, a przyciski pomarańczowe. Przycisk blokady znajduje się po prawej stronie telefonu, a klawisze głośności po lewej. Przechodząc do podstawy znajdziesz głośnik, mikrofon, tackę na kartę SIM oraz port USB-C. Nie ma słuchawkowego portu jack, chociaż oczywiście można korzystać zamiast tego z Bluetootha. Na górze telefonu znajduje się dodatkowy głośnik, który zapewnia dźwięk w trybie stereo.

Zaokrąglone krawędzie z tyłu urządzenia zapewniają łatwość użytkowania telefonu, który bardzo dobrze leży w dłoni. Pod ekranem znajduje się biometryczny czujnik odcisków palców, który okazał się bardzo responsywny. Ostatni, ale nie mniej ważny jest aparat do selfie, umieszczony w lewym górnym rogu — szkoda, że nie na środku.

Wyświetlacz GT NEO 3T nie zmienił się w porównaniu z GT 2, nadal mając 6,62 cala, wąskie ramki i rozdzielczość FullHD+ z obsługą HDR. Ma on częstotliwość odświeżania 120 Hz z opcją zmniejszenia do 60 Hz. Smartfon charakteryzuje też rewelacyjna jasność aż 1 300 nitów. Daje to fenomenalną widoczność w bezpośrednim świetle słonecznym.

Wersja realme GT NEO 3T Dragon Ball Z jest wyposażona w procesor Snapdragon 870 5G, który jest obsługiwany przez 8 GB pamięci RAM. Telefon w codziennym użytkowaniu działał absolutnie niezawodnie. Nawet jeśli użytkownik ma otwartych wiele aplikacji, szybkość telefonu nigdy nie spada. Chip pozostaje chłodny pod stałym obciążeniem i jest idealny do grania nawet w najbardziej wymagające tytuły pokroju Call of Duty.

Smartfon jest wyposażony w system Android 12 z nakładką realme UI 3.0. Zawiera wiele opcji personalizacji, domyślnie przedstawiając tapety, ikony i animacje inspirowane serialem anime. realme NEO 3T Dragon Ball Z zasilany jest baterią 5 000 mAh, taką samą jak w Neo 2. 80-watowa ładowarka doładowuje telefon od zera do 50% w około 12 minut i 100% w około 35 minut. Gdy telefon jest w pełni naładowany, zapewnia 30 godzin pracy. Niestety nie ma opcji ładowania bezprzewodowego.

Aparaty to kolejno główny 64 Mp, ultraszerokokątny 8 Mp, ultra makro 2 Mp i selfie 16 Mp. Klasyczne zdjęcia w trybie automatycznym są niezwykle wyraziste i kolorowe. Nie zawodzi tryb nocny, w tym segmencie cenowym będąc jednym z lepszych na rynku, a makro charakteryzuje się dużą szczegółowością. 20-krotny zoom z głównego obiektywu choć generuje duże drgania, zapewnia dość ostry, trochę rozmyty obraz, ale i tak przekraczający oczekiwania. Wyjątkowa pieczołowitość dotyczy aparatu przedniego, uwzględniającego bardzo drobne szczegóły i subtelne rozmycie tła. Fotki zrobione w bardzo słoneczny dzień nie charakteryzowały psujące efekt odbicia. Na ten moment to moje najlepsze doświadczenie w kontekście zdjęć automatycznych po Apple i Sony. GT NEO 3 daje możliwość nagrywania filmów w formatach 1080p i 4K w 30 i 60 fps. W trakcie nagrywania nie można zmieniać aparatów.

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z to naprawdę świetny telefon. Ma doskonały wyświetlacz, świetny aparat, a bateria zapewni solidne półtora dnia użytkowania. Jednak dopłata 400 PLN głównie za inny kolor obudowy, którą większość osób schowa za nieprzezroczystym etui to spora różnica nawet dla fanów popularnego anime.

Specyfikacja