Firma Sony zaprezentowała nowe wideo ukazujące możliwości PlayStation VR2.

Premiera nowego urządzenia będzie miała miejsce w przyszłym roku, ale już dziś można zobaczyć nagrania prezentujące rozgrywkę i funkcje w tytułach, które ukażą się na platformie – Horizon: Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man’s Sky, Resident Evil Village, oraz The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution.