Francuski Devialet zaprezentował nowe słuchawki true wireless Gemini II – następcę cenionej konstrukcji Gemini. Najnowszy model bazuje na swoim pierwowzorze, wprowadzając jednocześnie wiele innowacyjnych rozwiązań i poprawiając komfort użytkowania, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się niesamowitymi muzycznymi wrażeniami.

Model Gemini II jest mniejszy i lżejszy niż swój poprzednik. Nowe etui ładujące jest mniejsze o 40% i lżejsze o 35% w porównaniu ze swoim odpowiednikiem pierwszej generacji, dzięki czemu z łatwością zmieści się w kieszeni. W Gemini II znajdziemy też nowy 10-mm przetwornik z powłoką tytanową, który zapewnia jeszcze lepszą reprodukcję basów oraz większą przejrzystość wysokich tonów, co przekłada się na bardziej szczegółowe brzmienie. Model drugiej generacji cechuje się zwiększoną odpornością mechaniczną, czego potwierdzeniem jest stopień ochrony IPX4, oznaczający odporność na pot i zachlapanie wodą.

Gemini II wykorzystują łączność bezprzewodową Bluetooth 5.2 i wspierają kodeki SBC, AAC i aptX. Ponadto obsługują funkcję multiparowania, która umożliwia automatyczne przełączanie pomiędzy dwoma urządzeniami, np. smartfonem i laptoptem. Wbudowana bateria pozwala na bezprzewodowe korzystanie ze słuchawek nawet do 22 godz. (z pomocą w pełni naładowanego etui). Etui wraz z umieszczonymi w nim słuchawkami można ładować przez połączenie USB typu C lub za pomocą opcjonalnej ładowarki indukcyjnej.

Inżynierowie Devialet przeprojektowali architekturę połączeń głosowych, wprowadzając także bardziej zaawansowane rozwiązania w dziedzinie redukcji szumu. Słuchawki obsługują tryb transparentny i adaptacyjną redukcję hałasu. Dzięki niej wszystko dzieje się automatycznie, a ANC dostosowuje się do poziomu hałasu, jaki panuje w otoczeniu. Dodatkowo dwukierunkowe mikrofony oraz opatentowana technologia IDC zapewniają dźwięk o niezwykłej czystości.

Słuchawki są idealne nie tylko do słuchania muzyki, ale także do rozmów telefonicznych we współpracy ze smartfonem. Wykorzystują innowacyjny algorytm do przetwarzania ludzkiego głosu, który eliminuje irytujące szumy i zniekształcenia, zapewniając czyste brzmienie sygnału mowy. Trzy mikrofony współpracują z czujnikiem przewodzenia kostnego, dbając o wysoką jakość dźwięku. Ponadto technologia AWR skutecznie eliminuje szumy wiatru, gwarantując doskonałe brzmienie bez względu na warunki pogodowe podczas rozmów.

Gemini II współpracują z aplikacją mobilną Devialet Gemini, dzięki której można dostosować parametry pracy słuchawek zgodnie z własnymi parametrami. Użytkownik może zmienić funkcję każdego przycisku według własnych preferencji. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej spersonalizować swój odsłuch, możesz dostosować poszczególne parametry za pomocą equalizera. Aplikacja umożliwia też obsługę trybu transparentności oraz funkcji multiparowania (możliwość jej wyłączenia/włączenia).

Model Gemini był dostępny tylko w kolorze czarnym. Natomiast słuchawki Gemini II występują w trzech różnych kolorach: białym (Iconic White, ten sam odcień bieli co głośniki Devialet Phantom), czarnym (Matte Black) oraz w specjalnej wersji Opera de Paris. Bez względu na wybrany kolor, każdy zestaw słuchawek jest dostarczany z zestawem wkładek dousznych w czterech różnych rozmiarach (XS, S, M i L). To wszystko po to, aby zapewnić nie tylko stabilne dopasowanie w uszach, ale także wygodę podczas codziennego użytkowania w różnych sytuacjach.