Qualcomm prezentuje anteny 5G do smartfonów

5G jeszcze na dobre nie zadomowiło się na świecie – w samej Europie wprowadziło je jedynie kilka krajów – ale producenci smartfonów jak zawsze myślą przyszłościowo. Qualcomm pokazał światu anteny QTM052 mmWave 5G zaprojektowane dla smartfonów.

Anteny z serii QTM052 mają połączyć nasze telefony z sieciami 5G już w przyszłym roku. To niełatwe zadanie – nowa sieć ma wykorzystywać pasmo mmWave 30 – 300 GHz, które jeszcze nigdy nie było stosowane do celów komunikacyjnych. Charakteryzuje się ono wyższą częstotliwością niż LTE, co przekłada się na znacznie większe, nawet gigabitowe szybkości mobilnego internetu, ale powoduje także krótszy zasięg i mniejszą stabilność połączenia. Aby rozwiązać ten problem, podzespoły z rodziny QTM052 wyposażone są w aż cztery moduły wykrywające obecność sieci i łączące się z nią. Oprócz anteny Qualcomm wyprodukował towarzyszący jej modem X50 5G, który stabilizuje połączenie i koordynuje pracę czterech anten naraz.

To przełomowy moment dla komercjalizacji sieci 5G – ze względu na charakterystykę połączenia dostosowanie jej do smartfonów było wcześniej niemożliwe. Według Qualcomm antena i towarzyszące jej podzespoły trafiły już do pierwszych producentów smartfonów. Firma przewiduje, że pierwsze telefony wykorzystujące nową technologię będą dostępne w pierwszej połowie 2019 roku. Zawrotnie szybki internet 5G w telefonie brzmi kusząco – miejmy nadzieję, że oprócz sprzętu pojawią się także współpracujące z nim sieci.