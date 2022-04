Kompletny przewodnik: Niedrogie tablety

Być może zastanawiasz się: „po co mi tablet, skoro mam już smartfona?”, ale dodatkowa przestrzeń naprawdę wiele daje, a w niektórych aplikacjach kompletnie zmienia styl pracy. Przeglądanie sieci, czytanie maili, praca czy oglądanie filmów i seriali – na większym ekranie łatwiej jest dostrzec detale i objąć cały tekst wzrokiem, a możliwość działania w dwóch programach jednocześnie nie jest jedynie chwytem marketingowym.

Niemal wszystko, co możesz zrobić na telefonie, możesz wykonać także na tablecie, i to z lepszym skutkiem… no, może poza robieniem zdjęć czy dzwonieniem. Jedyną przyczyną, dla której nie korzystamy z nich zamiast ze smartfonów, jest wygoda: schowanie urządzenia z 10-calowym ekranem do kieszeni jest po prostu nierealne.

Niegdyś, by kupić sprawny i funkcjonalny tablet, trzeba było wydać naprawdę sporo kasy, ale obecnie naprawdę rewelacyjne modele bywają tańsze od smartfonów. „Budżetowe” sprzęty nie mogą co prawda pochwalić się wydajnością swoich droższych odpowiedników, ale bez obaw – producenci często idą na kompromis w kwestiach, które nie przeszkadzają zwykłym użytkownikom, a my otrzymujemy funkcjonalne i wytrzymałe urządzenie. Wybór niedrogiego gadżetu ma jeszcze jedną zaletę: jeśli ulegnie ono uszkodzeniu (na przykład w podróży), nie będziemy mieli poczucia, że straciliśmy fortunę.

Właśnie dlatego tanie tablety są tak dobrymi prezentami dla dzieciaków, osób starszych i wielu innych użytkowników, którzy na co dzień nie obracają się w świecie technologicznych nowinek. Jeśli podarujemy takie urządzenie komuś bliskiemu, możemy mieć pewność, że będzie on z niego regularnie korzystał. Pomyśl tylko o wszystkich aplikacjach dostępnych w sklepie Google Play, Apple App Store czy Amazon App Store. Znajdziemy wśród nich gry mobilne i porty pecetowych klasyków, profesjonalne aplikacje graficzne i muzyczne, serwisy streamingowe i apki smart home, edytory tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – wszystkie z nich będą działały zarówno na budżetowym tablecie, jak i high endowym modelu.

Poza samym urządzeniem warto zwrócić uwagę na gadżety, jakie możemy do niego dokupić. Tabletom sygnowanym przez znane marki towarzyszy rozbudowany ekosystem dodatków, dzięki którym zyskują one zupełnie nową funkcjonalność. W ten sposób wyposażymy nasz sprzęt w wytrzymałe etui, bezprzewodową klawiaturę, rysik czy słuchawki. Wybierając tańszy model, możemy zainwestować więcej pieniędzy w akcesoria i zamienić nasz tablet np. w przenośne biuro lub studio graficzne.

Wady i zalety

Jak mogłeś zauważyć, jesteśmy fanami niedrogich tabletów, szczególnie tych, które oferują niemal tyle samo dobrego co ich droższe odpowiedniki. W sprzedaży znajdziemy wiele urządzeń, łączących wydajne podzespoły z idealnie dopracowanym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Czasy, w których mobilne systemy operacyjne miały problemy z dopasowaniem się do większych ekranów tabletów, bezpowrotnie minęły – niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na sprzęt działający na iOS (a właściwie iPadOS) czy też na Androidzie, zauważysz, że interfejs wykorzystuje każdy centymetr kwadratowy ekranu, a nawigacja po nim jest intuicyjna i wygodna.

Zakup tabletu nie oznacza, że twój smartfon pójdzie w zapomnienie: jeśli wybierzesz odpowiedni model, stanie się on jego przedłużeniem, a możliwość synchronizacji danych tylko zwiększy twoją produktywność. Od HBO Max po Gmaila, większość nowoczesnych aplikacji jest przystosowana do pracy na wielu różnych urządzeniach jednocześnie, więc będziesz mógł odpisać na maila, którego przeczytałeś na smartfonie, na klawiaturze podłączonej do tabletu.

Ostatnimi czasy poprawie uległa także jakość podzespołów, wykorzystywanych w budżetowych urządzeniach. Dawniej były one powolne i często przestarzałe, co nie pozostawało bez wpływu na wygodę pracy, jednak w dobie stosunkowo niedrogich procesorów ARM, problem ten został na dobre rozwiązany. Największa wydajność wciąż będzie nas kosztować, ale podstawowe czynności powinny przebiegać sprawnie i bez zacinania się.

Tańsze tablety są wyposażone w nieco mniej zaawansowane ekrany: możemy spodziewać się w nich paneli o niższej rozdzielczości i jasności, a także słabszym odświeżaniu obrazu. Bardzo często otaczają je grube, niezbyt eleganckie ramki, przez które urządzenia wyglądają na cięższe i mniej zgrabne od swoich high-endowych odpowiedników.

Do dyspozycji otrzymamy nieco słabszy procesor, przez który aplikacje będą działały odrobinę wolniej, jak również mniej pamięci RAM do obsługi kilku apek jednocześnie oraz mniej pojemny dysk. Wiele tańszych urządzeń oszczędza również na kamerkach z przodu i z tyłu; największy problem mogą stanowić te pierwsze, utrudniające wygodne prowadzenie rozmów wideo. Oszczędności mogą wynikać także z braku wsparcia dla najnowszego standardu Wi-Fi, Bluetooth lub łączności komórkowej.

Czytając powyższą listę, zastanów się, czy „braki” niedrogich tabletów będą ci przeszkadzały. Jeśli tak, warto odłożyć trochę więcej kasy i kupić sprzęt z wyższej półki. Mogą one jednak okazać się tylko pomniejszymi niedogodnościami, na które nawet nie zwrócisz uwagi – w tej sytuacji nie wahaj się i wybierz budżetowe urządzenie.

Niedrogi i funkcjonalny

Załóżmy, że zdecydowałeś się już na zakup niedrogiego tabletu i nie wiesz, którą spośród licznych rynkowych propozycji wybrać. Na początek zastanów się nad tym, co rozumiesz pod pojęciem niedrogi – czy chcesz kupić sprzęt za nie więcej niż 1 000 złotych, czy też może dysponujesz nieco większym budżetem?

Następnie pomyśl o tym, do czego będziesz używać swój nowy sprzęt, i czy tylko ty będziesz mieć do niego dostęp. Odpowiedz sobie na kilka pytań: z jakich apek i usług chcesz najczęściej korzystać? Czy jakość obrazu z przedniej kamerki będzie istotna w zastosowaniach, jakie planujesz? Czy z urządzenia będą korzystali także inni, w tym dzieciaki? Przykładowo, jeśli tablet ma służyć przede wszystkim do oglądania filmów i seriali, powinieneś poszukać urządzenia z jak najlepszym ekranem i długim czasem pracy na baterii. Osoby marzące o cyfrowym szkicowniku, zwrócą przede wszystkim uwagę na wsparcie dla rysików (najlepiej takich odzwierciedlających rysowanie ołówkiem po papierze) oraz obecność aplikacji do rysowania i malowania.

Przed zakupem nowego gadżetu, warto również przyjrzeć się posiadanym urządzeniom. Jeśli jesteś wierny ekosystemowi Apple, do twojego iPhone’a, MacBooka i AirPodsów najlepiej będzie pasował iPad. Użytkownicy posiadający w domu głośniki z serii Echo i korzystający na co dzień z usług Amazona, szybko zaprzyjaźnią się natomiast z tabletami Fire. To samo tyczy się asystentów głosowych: jeśli w twoim domu mieszka Alexa, Asystent Google lub Siri, warto wybrać kompatybilne z nimi urządzenie. Nie oznacza to, że jeśli lubisz ekosystem Google, iPad okaże się całkowicie bezużyteczny, ale brak kompatybilnych akcesoriów może oznaczać, że nie skorzystasz ze wszystkich funkcji, które oferuje twój nowy tablet – dobrze mieć tego świadomość, przed wydaniem pieniędzy na sprzęt.

Gdy przyjrzysz się niedrogim tabletom, na pewno zauważysz, że niektóre z nich charakteryzują się niemal „terenowym” designem i wytrzymałą konstrukcją. Urządzenia te lubiane są przez rodziców, i to nie bez przyczyny: jeśli twoja pociecha przez przypadek je upuści, tablet prawdopodobnie przeżyje tę przygodę. Możesz również zastanowić się nad zakupem wytrzymałej obudowy, dzięki której nawet najsmuklejszy i najbardziej delikatny sprzęt stanie się niezniszczalny.

Na koniec sprawdź, jakie dodatki otrzymasz wraz ze swoim zakupem. Przykładowo, tablety Amazon Fire dla najmłodszych dostępne są z roczną subskrypcją do usługi Amazon Kids+, wypełnionej odpowiednimi dla dzieciaków książkami, filmami i grami. Zakup iPada najczęściej wiąże się z kilkumiesięczną subskrypcją do Apple TV+ lub Apple Music – w sam raz do słuchania i oglądania na twoim nowiutkim tablecie.