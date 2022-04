TEST: Xgimi Elfin

Kompaktowe, przenośne projektory zyskują coraz większą popularność – dzięki nim możemy organizować wieczorki filmowe właściwie w dowolnym miejscu. Jedną z najnowszych propozycji w tej kategorii jest Xgimi Elfin, obiecujący jasność maksymalną porównywalną ze znacznie większymi modelami. Sprawdźmy, czy może on zastąpić high-endowy telewizor.

Wymiarowo i wagowo Elfin przypomina pogrubionego ultrabooka. Jego płaska i lekka forma jest nie tylko wygodna w transporcie, ale także stabilna: po ustawieniu sprzętu na odrobinę nierównej powierzchni, nie zaobserwowaliśmy chybotania ekranu podczas pracy. Propozycja Xgimi okazała się nieco mniej mobilna, niż mogłoby się wydawać. Brak wbudowanego akumulatora oznacza, że do korzystania z projektora niezbędne będzie gniazdko.

Mimo niewielkiej konstrukcji, wewnątrz znalazło się miejsce na moduł Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0, w sam raz do podłączenia zewnętrznych słuchawek lub głośników. Te ostatnie będą zresztą niezbędne: chociaż dwa 3-watowe głośniczki od Harman Kardon starają się jak mogą, nie są w stanie stworzyć przestrzennej, realistycznej sceny dźwiękowej. W małych, dobrze wyciszonych pomieszczeniach powinno to wystarczyć, jednak seans w plenerze warto uzupełnić dedykowanym sprzętem dźwiękowym.

Xgimi Elfin nadrabia te niedociągnięcia jakością wideo. Wyposażony w technologię X-Vue 2.0 z inteligentną adaptacją ekranu oraz wsparcie dla HDR10, projektor potrafi wyświetlać ostry i kontrastowy obraz 1080p o przekątnej do 200 cali – nieźle jak na takiego malucha. Maksymalna jasność 800 lumenów pozwalała na oglądanie filmów nawet w dziennych warunkach, zauważyliśmy jednak, że w najjaśniejszych ustawieniach kolory wyglądały na sprane i płytkie. Z drugiej strony, niska jasność powodowała utratę szczegółów w ciemnych scenach; włączenie HDR10 pozwala przywrócić część detali.

Najbardziej irytującym problemem, jaki zaobserwowaliśmy podczas testu Xgimi Elfin, okazała się jego tendencja do przegrzewania. Gdy urządzenie osiągnie zbyt wysoką temperaturę, po prostu się wyłącza, bez jakiegokolwiek komunikatu lub ostrzeżenia. W takiej sytuacji seans mogliśmy wznowić dopiero po pół godziny czekania.

Na pochwałę zasługiwał natomiast sposób, w jaki projektor rozwiązywał kwestię ustawiania ekranu. Fantastycznie wypadł system automatycznej korekcji obrazu w pionie i w poziomie, który wymagał jedynie minimalnych ręcznych korekt, oraz autofokus – urządzenie natychmiast wyostrzało obraz.

Xgimi Elfin to inteligentny projektor, który niestety dostarczył nam sporo problemów w trakcie testu. Jeśli uważasz, że nie przeszkodzą ci one podczas seansów, możesz go wybrać, acz naszym zdaniem, urządzenie pracowało zbyt chaotycznie i nierówno, by polecić je z czystym sumieniem.

