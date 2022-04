Kwiecień 2022, 4/2022

Żyjemy w rzeczywistości globalnej pandemii, wojny prowadzonej przez kleptokratę-miliardera, a także absolutnego przewrotu na światowych rynkach. Myślcie sobie o mnie, co chcecie, ale w obliczu tego, że ostatni miesiąc większość z nas spędziła, obserwując z niepokojem sytuację w naszym regionie, twierdzę, że pomimo ogólnej uważności wszyscy potrzebujemy odrobiny bezmyślnego eskapizmu. Bez względu na to, czy będzie nim wirtualny spacer odbyty w goglach HTC Vive Focus 3, czy może bardziej tradycyjnie cyfrowy bój w nowej produkcji od FromSoftware – Elden Ring, „T3″ jest po to, by wskazać wam drogę w technologicznym świecie.

Na chwile odwrócenia uwagi od codzienności mamy zresztą wiele innych propozycji, choć część z nich bez wątpienia posłuży nie tylko do rozrywki, ale i do pracy. Takim połączeniem przyjemnego z pożytecznym zdecydowanie są nowe laptopy z ekranami OLED, których ceny powoli zaczynają stawać się coraz bardziej rozsądne. Na co warto zwrócić uwagę przy ich zakupie? Odpowiadamy na to pytanie. Wy natomiast powinniście odpowiedzieć sobie na to, czy jesteście gotowi na ewentualność utracenia swoich danych.

Z okazji Światowego Dnia Backupu przypominamy wam o tym, że warto trzymać wszystkie swoje cyfrowe dobra w wielu miejscach, by nigdy nie martwić się o ich stracenie. Jak zwykle w numerze znajdziecie wiele testów. Czeka was nie tylko spotkanie z porywającym, nowoczesnym tabletem Lenovo: Tab P12 Pro, ale także retro aparatem fotograficznym Polaroid GO czy słuchawkami JBL Quantum 610 Wireless.

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Przejrzyj numer tutaj.