TEST: Denon DHT-S217

Ostatnie generacje smukłych telewizorów nauczyły nas tego, że zakup soundbara jest rzeczą nieodzowną, gdy do dobrego obrazu chce się także dołożyć dźwięk o równym poziomie. Czy Denon DHT-S217, następca popularnego DHT-S216, sprawdzi się w tej roli i pozwoli stworzyć kinowe warunki w domowym zaciszu?

Pierwsze pozytywne wrażenie robi budowa samej belki – jest to soundbar, który ma wysokość jedynie 6,6 cm i mniej niż metr szerokości. Z powodzeniem ustawimy go na szafce RTV, bez obawy o zasłanianie dolnej krawędzi ekranu lub zamontujemy na ścianie. W jego wnętrzu kryją się dwa 3” subwoofery, skierowane ku dołowi, dwa przetworniki średniotonowe 3,5 i 1,5” oraz dwa 1” głośniki wysokotonowe. DHT-S217 wykorzystuje również technologię dźwięku Dolby Atmos 3D. Przetworniki nie są skierowane ku górze, dźwięk surround otrzymywany jest w związku z tym w sposób wirtualny. Mamy zatem do czynienia z chęcią upakowania w pojedynczej muzycznej listwie głośników, subwoofera i Dolby Atmos, zachowując jak najniższe koszta produkcji.

Podłączenie i pierwsze uruchomienie nie sprawią żadnego kłopotu. W zestawie z soundbarem otrzymujemy kabel optyczny i HDMI, którymi połączymy go z naszym telewizorem. Jako że jest to zestaw all-in-one, jeden kabel zasilający i jeden do podłączenia do telewizora zamykają kwestię konfiguracji. Dołączony jest również pilot, ale dzięki HDMI eARC praktycznie całym sterowaniem zarządzaliśmy przez pilota od telewizora. Dodatkowo na górnej części obudowy znajdują się fizyczne przyciski do regulacji poziomu głośności, przełączenia sygnału na Bluetooth, przycisk zasilania czy zmiany źródła sygnału.

Do wyboru mamy cztery tryby dźwięków – Film, Noc, Muzyka i Pure, którymi możemy dopasować charakterystykę dźwięku do oglądanej treści. Enigmatyczny dla niektórych Pure gwarantuje najbardziej neutralną barwę dźwięku, gdyż nie zastosowano w nim żadnego przetwarzania. Był to nasz ulubiony tryb, ale pewnie niejeden użytkownik ucieszy się ze zmiany charakterystyki brzmienia za pomocą jednego kliknięcia, gwarantujący nieco odmienne wrażenia odsłuchowe. Dodatkowo możemy skorzystać z funkcji Denon Dialog Enhancer, która podbija brzmienie dialogów, bez konieczności zwiększania ogólnej głośności.

Soundbar Denon DHT-S217 można sprawować za pośrednictwem połączenia Bluetooth z urządzeniem mobilnym i strumieniowo przesyłać muzykę. Podczas gdy belka może dekodować wszystkie kodeki dźwięku Dolby, brakuje jej wsparcia dla DTS. Nie ma także możliwości dodania (przynajmniej natywnie) bezprzewodowego subwoofera lub innych głośników w związku z brakiem Wi-Fi. Nie ma tu też Chromecasta czy integracji z asystentami głosowymi.

Soundbar nie zagwarantuje wam możliwości zorganizowania drum’n’bassowej imprezy ani projekcji festiwalu filmów Michaela Baya słyszalnego u sąsiadów, ale jak na dwa subwoofery znajdujące się w ramach jednej belki, robią naprawdę świetne wrażenie. Audiofile nie mają tu czego szukać, bo brakuje tu skrajnego dołu, ale i tak listwa oferuje nie tylko dużą poprawę dźwięku w stosunku do wbudowanych głośników telewizyjnych, dodając też więcej basów, na których brak często w soundbarach narzekamy. Testowaliśmy w przeszłości niedrogie produkty tego typu z małymi bezprzewodowymi subwooferami, które zniekształcały dialogi do punktu, w którym mowa była prawie niezrozumiała – w produkcie Denona nie ma mowy o takich przykrych niespodziankach.

Klienci, którzy nie zamierzają wydać 3 000 PLN za subwoofer lub nie mają odpowiedniej przestrzeni czy potrzeb sonicznego uderzenia, powinni być ukontentowani tym, co Denonowi udało się wcisnąć na tak małej przestrzeni. Zachowany jest tu też charakterystyczny dźwięk soundbarów marki – wysunięty do przodu, głośny, bardzo szczegółowy, bezpośredni i czysty. Zastosowanie wirtualnego Dolby Atmos jest miłym dodatkiem, poszerzającym spektrum doznań na tyle, na ile jest możliwe w tym segmencie, choć nie ma co oczekiwać wrażeń dostępnych w wyżej wycenionych produktach marki. Niestety nazwa Dolby Atmos mocno rozwodniła się w ostatnim czasie, będąc reklamowaną nawet w laptopach.

Jeśli zastanawiacie się nad wyborem soundbara, który ma poprawić rozsądnym kosztem jakość dźwięku telewizora, rozważcie zakup Denon DHT-S217. Rozwiązanie to pozwala osiągnąć bardzo dobrej jakości dźwięk, zdecydowanie ograniczając przestrzeń potrzebną do ustawienia. Podobnie jak w przypadku innych produktów, Denon stawia na klasyczną i elegancką budowę. W połączeniu z funkcjonalnością pozycjonuje to go wśród solidnych kandydatów do roli dźwiękowca większości mieszkań.

