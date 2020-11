HTC Vive Focus Plus: przyszłość twojej firmy

O wirtualnej rzeczywistości najczęściej słyszymy w kontekście gier wideo – wielu graczy ceni sobie możliwość przeniesienia się do świata wybranego tytułu i interakcji z nim za pomocą własnych dłoni. Nie od dziś wiadomo jednak, że to nie jedyny sposób na wykorzystanie tej technologii: VR otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości prowadzenia spotkań, konferencji i szkoleń.

Możliwość interakcji z wirtualnymi obiektami i samodzielnego wykonania konkretnych zadań to bezcenna pomoc dla przedsiębiorstw, których pracownicy muszą posiadać wysoki stopień kwalifikacji, a sugestywne, trójwymiarowe prezentacje dadzą potencjalnym klientom możliwość dokładnego zapoznania się z oferowanym produktem lub usługą. To właśnie z myślą o przedsiębiorstwach powstał headset HTC Vive Focus Plus, najbardziej kompleksowe rozwiązanie VR B2B obecnie dostępne na rynku.

Wyraźna przewaga

Vive Focus Plus to następca ciepło przyjętego Vive Focus, pierwszego samodzielnego headsetu VR na rynku. Nowa generacja gogli skupia się przede wszystkim na ulepszeniach natury technicznej. Sprzęt został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3K (2880×1600 px), szerokim polu widzenia 110 stopni i częstotliwości odświeżania obrazu 75 Hz. Specjalnie dopasowane soczewki typu fresnelowskiego, minimalizują występowanie męczących wzrok artefaktów, dzięki czemu Vive Focus Plus sprawdza się podczas długich konferencji lub sesji szkoleniowych. Podczas tych ostatnich trudno nie docenić także jego lekkiej, ergonomicznej budowy: gogle stabilnie utrzymują się na głowie i zostały dopasowane do wzroku większości użytkowników, również tych noszących okulary.

Headset jest całkowicie bezprzewodowy – wszystkie czujniki zamontowane są na urządzeniu, więc do korzystania z niego nie potrzeba ani mocnego komputera, ani stacji bazowych. Bateria o pojemności 4 000 mAh wystarczy nawet na 3 godziny przebywania w wirtualnym świecie, a w razie potrzeby szybko naładujemy ją przez port USB-C.

Konfiguracja została uproszczona tak, aby poradził sobie z nią każdy pracownik

Dzięki mocnemu procesorowi Snapdragon 835 i 4 GB RAM aplikacje będą odtwarzane z płynnością niezbędną dla realistycznego efektu VR. 32 GB miejsca w pamięci wewnętrznej umożliwi zainstalowanie wszystkich niezbędnych programów, wykorzystywanych przez twoje przedsiębiorstwo; headset obsługuje także karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB.

HTC Vive Focus Plus otrzymał zupełnie nowe, bezprzewodowe kontrolery obsługujące sześć stopni swobody. Ich konstrukcja pozwala na naturalne interakcje z wirtualnymi obiektami – nawet osoby, które nie miały do tej pory styczności z VR, natychmiast opanują tajniki sterowania urządzeniem.

Wirtualna rzeczywistość nie byłaby oczywiście kompletna bez odpowiedniego udźwiękowienia: HTC Vive Focus Plus ma wbudowane głośniki oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm, dzięki któremu możemy korzystać z niego bez przeszkadzania innym osobom, znajdującym się w tym samym pomieszczeniu.

Pełen profesjonalizm

Wirtualna rzeczywistość w kontekście B2B oznacza najczęściej jedno z dwóch zastosowań. Tym najciekawszym dla twoich pracowników są niewątpliwie szkolenia i symulacje – jak mawiał Konfucjusz: „pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. HTC Vive Focus Plus może służyć jako wirtualne środowisko treningowe, pozwalające każdemu pracownikowi na samodzielne zapoznanie się z narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanym w przedsiębiorstwie w bezpieczny, kontrolowany sposób. To szczególnie cenne na przykład podczas szkoleń BHP, gdzie możliwość praktycznego wykorzystania zebranych informacji jest tak samo ważna, jak przekazywana wiedza. System Vive Focus Plus skaluje się wraz z potrzebami firmy, umożliwiając tworzenie własnych programów szkoleniowych i korzystanie z zewnętrznych aplikacji VR.

Wirtualna rzeczywistość to także potężne narzędzie do tworzenia realistycznych prezentacji i wizualizacji projektu. Dzięki możliwości interakcji klient może na własne oczy przekonać się, jak działa konkretny produkt lub usługa nawet wtedy, gdy ten znajduje się na wczesnym etapie – wirtualny świat pozwoli mu samodzielnie przetestować jego działanie i zrozumieć, z czym tak naprawdę ma do czynienia.

HTC Vive Focus Plus przyda się także, aby wziąć udział w konferencji, seminarium, spotkaniu biznesowym, wykładzie w wirtualnej auli czy podczas wycieczek i wizyt muzealnych: eksponaty, których nie wolno dotykać w rzeczywistości, będą mogły zostać przeniesione do sfery wirtualnej, gdzie obrócimy je z każdej strony, dokładnie poznając ich budowę i przeznaczenie.

Konfiguracja HTC Vive Focus Plus została uproszczona tak, aby poradził sobie z nią każdy pracownik, ale nie ogranicza ona szerokich możliwości wykorzystania urządzenia. Warto wspomnieć, że headset jest kompatybilny z usługami dla biznesu Vive Enterprise, w tym możliwością zdalnego zarządzania urządzeniami oraz trybem Kiosk, który blokuje uruchamianie na nim nieautoryzowanych aplikacji oraz dostosowuje interfejs do potrzeb danej prezentacji. Być może już czas na przeniesienie części twojego przedsiębiorstwa do wirtualnej rzeczywistości?