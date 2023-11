EA Sports FC 24 dodaje nowe utwory i artystów do ścieżki dźwiękowej

EA Sports powitało The Rolling Stones w EA Sports FC 24. Marka połączyła siły z zespołem współpracując przy projektowaniu specjalnych strojów w grze. Swoje zestawy na potrzeby gry zaprojektowali także inni artyści – Obongjayar i Michaël Brun. Wszystko to przy okazji dodania do oficjalnej ścieżki dźwiękowej EA Sports FC 24 ośmiu nowych utworów, które uzupełniają istniejącą listę piosenek, które fani mogą odkrywać i cieszyć się nimi podczas gry w EA Sports FC 24.

Ścieżka dźwiękowa, która z biegiem lat stała się ikonicznym elementem marki, zawiera ponad 100 światowych artystów, zarówno znanych, jak i wschodzących gwiazd. W nowej muzycznej aktualizacji znalazły się utwory:

Fred again… & Obongjayar , adore u

, adore u Peso Pluma, Grupo Frontera, TULUM

TULUM Rael, Gloria Groove & Tropkillaz, Vem com tudo

Vem com tudo TROYBOI ft. ARMANI WHITE, SHUT IT DOWN

SHUT IT DOWN Insincere , smile

, smile KABEAUSHÉ, THESE DISHES AIN’T GONNA DO THEMSELVES

THESE DISHES AIN’T GONNA DO THEMSELVES Animal Collective, Soul Capturer

Soul Capturer Underworld, denver luna (acapella)

Gracze mogą teraz uzyskać dostęp do trzech nowych zestawów artystycznych, zaprojektowanych we współpracy z samymi muzykami. Zestawy Obongjayara i Michaëla Bruna są dostępne dla graczy do odblokowania i używania w Ultimate Team oraz kupienia w sklepie. Zestaw The Rolling Stones będzie można zdobyć poprzez wykonywanie celów.

Najnowsza ścieżka dźwiękowa EA Sports FC 24 jest dostępna na platformach streamingowych.