TEST: Lexus ES 300H Prestige

Czym jest dla ciebie luksus? Kiedy zadajesz to pytanie większości ludzi, często pojawiają się słowa takie jak ekskluzywność, bogactwo i ekstrawagancja. Przez jakiś czas producenci luksusowych samochodów prezentowali jako odpowiedź czyste osiągi i olśniewające gadżety. Nie każdy jednak lubi wykorzystywać swoje luksusowe samochody do granic możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o SUV-y i sedany. A nowości związane z nowymi technologiami bywają mało interesujące po zaledwie kilku dniach od wejścia w ich posiadanie.

Spędziłem z Lexusem ES 300h trochę czasu i muszę powiedzieć, że to bardzo nietypowy, luksusowy sedan. Jego ostre linie, spadzisty dach w stylu coupe i misterne detale wyróżniają go w segmencie zdominowanym przez Niemców. Nie ma zbyt wielu wyróżników wizualnych od wersji z ubiegłych lat. Atrakcyjne reflektory LED zyskały nowe elementy, a duża osłona chłodnicy ma kilka nowych dodatków. 18-calowe felgi aluminiowe również zyskały nowy wygląd. ES 300h ogólnie nie był samochodem wymagającym aktualizacji designu.

ES 300h ma teraz 12,3-calowy ekran dotykowy, który zastępuje jednostkę bezdotykową w starszym modelu. Ale przyciski i pokrętła nadal znajdują się w kilku miejscach na konsoli środkowej i całej desce rozdzielczej. ES ma teraz wsparcie dla Apple CarPlay i Android Auto. Choć niektóre elementy graficzne na głównym wyświetlaczu systemu informacyjno-rozrywkowego i zestawie wskaźników mogłyby zostać przerobione, to nie ma jednak wątpliwości, że kabina jest ogólnie bogato wyposażona.

Wszystko, czego dotkniesz i poczujesz, jest cudownie przyjemne. Drewniane wstawki w kabinie wprowadzają bogatą teksturę do miksu, która poza tym jest skąpana w czerni i szarości. Kierownica jest ładna i masywna do trzymania, a samemu siedzi się w bardzo wygodnej pozycji do jazdy z całkiem dobrym widokiem na zewnątrz. ES 300h to długi samochód, a świetna pozycja za kierownicą ułatwia pilotowanie w ruchu ulicznym. Dostępny jest wyświetlacz head up, który wyświetla ważne informacje w zasięgu wzroku. Za mięsistą kierownicą znajdują się dwa pokrętła trybów jazdy i elektronicznej kontroli stabilności. Elementy takie jak analogowy zegar obok wyświetlacza systemu infotainment i otwierany dwukierunkowo centralny podłokietnik przypominają o sprytnych detalach, które można znaleźć w kilku miejscach Lexusa.

Mocną stroną ES 300H pozostaje klasyczny wygląd i niesamowicie dopracowany układ napędowy

Napędzany 2,5-litrowym wolnossącym silnikiem benzynowym opartym na cyklu Atkinsona, który wytwarza odpowiednio 176 KM mocy i 221 Nm momentu obrotowego, ES 300h jest również wyposażony w silnik elektryczny z magnesami trwałymi, który wytwarza 118 KM mocy i 202 Nm momentu obrotowego. Silniki nie pracują jednak razem w swoim maksymalnym zakresie wydajności, co daje nam całkowitą moc 215 KM. W przeciwieństwie do wielu samochodów, w których silnik elektryczny służy tylko do poprawy osiągów, tutaj samochód decyduje się płynnie przełączać między silnikami.

Co ważne, Lexus rusza w zupełnej ciszy w trybie czysto elektrycznym. Zmiana po przyspieszeniu jest na tyle dyskretna, że zauważa się ją dopiero mając oko na zmieniającą się grafikę na zestawie wskaźników. Tryb EV działa tylko do prędkości 50 km/h, ale gdy silnik i regeneracja pracują, aby naładować akumulator podczas normalnej jazdy, nigdy tak naprawdę nie zabraknie ci mocy.

Lexus ma jej zresztą wystarczająco dużo i osiąga trzycyfrowe prędkości w 8,9 sekundy. Kombinacja silnika, skrzyni biegów, a także doskonała izolacja sprawiają, że jazda jest przyjemna. Możesz użyć łopatek do zmiany biegów za kierownicą, aby szybko ruszyć, ale biorąc pod uwagę zrelaksowaną postawę samochodu, rzadko zdarzało mi się po nie sięgać. Przekręcenie pokrętła trybu jazdy na Sport wystarczyło, aby napęd miał wystarczającą liczbę koni, nawet gdy chciałem jeździć entuzjastycznie. Bez względu na styl jazdy, spalanie oscylowało w granicach 4,8-5,5 l/100 km. Przy niskich prędkościach jazda jest nieco twarda, ale wraz z jej wzrostem, staje się bardzo elastyczna.

Lexus ES 300h to luksusowy sedan, którego mocną stroną pozostaje klasyczny wygląd i niesamowicie dopracowany układ napędowy. Chociaż Lexus zaktualizował swój najlepiej sprzedający się samochód, dla wielu osób może on mimo wszystko wyglądać nie na czasie. Cena od 224 400 PLN oferuje dużo korzyści za każdą wydaną złotówkę i pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy dzięki imponującej wydajności.

Specyfikacja