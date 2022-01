TEST: Samsung Galaxy Z Flip 3

Większość smartfonów wygląda podobnie: ot, prostokątne kawałki szkła, plastiku i aluminium, z fotograficznymi wysepkami z tyłu oraz bocznymi przyciskami. Samsung Galaxy Z Flip 3 zdecydowanie nie należy do tego gatunku: jego design przypomina popularne na początku XX wieku telefony z klapką. Sprawdźmy, czy ta nietypowa forma kryje w sobie godnego polecenia smartfona.

Złożony Galaxy Z Flip 3 jest dość gruby, ale nie na tyle, by mieć problemy z wsunięciem go do kieszeni – w najgrubszym miejscu urządzenie mierzy 17,1 mm. Po rozłożeniu, „składak” przypomina klasycznego smartfona: waży on 183 g i całkiem wygodnie leży w dłoni.

Z uwagi na swoją konstrukcję smartfon jest narażony na wiele niespodzianek, nic zatem dziwnego, że Samsung postanowił wzmocnić go z każdej strony: aluminiową obudowę uzupełnia szkło Corning Gorilla Glass Victus, a całość jest wodoodporna w klasie IPX8, co oznacza, że sprzęt wytrzyma niejedną kąpiel.

Oryginalny Galaxy Z Flip wyposażony był w malutki ekranik zewnętrzny o przekątnej 1,1 cala, który mógł pokazywać maksymalnie jedną notyfikację jednocześnie. Teraz jest on czterokrotnie większy, co daje znacznie większe możliwości personalizacji. Po odchyleniu klapki, naszym oczom ukazuje się gwiazda wieczoru: główny wyświetlacz – 6,7-calowy panel Full HD+ AMOLED o płynnym odświeżaniu 120 Hz, ostrym obrazie i bajecznie żywych kolorach. Na takim ekranie dumnie prezentowały się filmy, gry mobilne i strony internetowe… a raczej prezentowałyby się, gdyby nie pewien problem.

Gdy patrzymy prosto na wyświetlacz, zagięcie jest właściwie niewidoczne, ale wystarczy chociaż odrobinę przechylić smartfona lub wyświetlić bardzo jasną zawartość, by stało się ono koszmarnie wyraźne, a obraz dookoła niego uległ odkształceniu. Na dodatek ekran okazał się zauważalnie mniej responsywny w miejscu zagięcia: zdarzało się, że telefon nie zarejestrował dotknięcia, co okazało się szczególnie irytujące w mobilnych grach wideo.

Galaxy Z Flip 3 może także pracować w częściowo złożonej formie: aplikacje uruchamiają się wtedy na górnej połowie wyświetlacza, zaś opcje sterowania zostają przeniesione na dół. Użytkownik może także samodzielnie podzielić ekran. To przydatna funkcja, acz oglądanie wideo na połowie wyświetlacza nie jest szczególnie wygodne.

CODZIENNE BOJE

Smartfon pracuje na Snapdragonie 888. Procesor Qualcomm działa sprawnie: aplikacje ładowały się w kilka sekund, a wymagające tytuły mobilne nie zacinały się podczas długich sesji. Galaxy Z Flip 3 został przy tym wyposażony w stosunkowo niewielki akumulator o pojemności 3 300 mAh. Po dwóch godzinach odtwarzania filmów przy maksymalnej jasności ekranu, urządzenie rozładowało się w 14%, co przekłada się na około 14 godzin pracy. Rzeczywiście, przy średnio intensywnym korzystaniu ze smartfona, pod koniec dnia wciąż dysponowaliśmy odrobiną baterii.

Największy zawód wywołał w nas jednak aparat: rzadko kiedy zdarza się, by w tak drogim sprzęcie znalazł się tak przeciętny układ fotograficzny. Przy dobrym oświetleniu zdjęcia generalnie wychodziły ostre i kolorowe, chociaż czasami zdarzały się takie rozmyte i pozbawione detali. Mniej światła oznaczało, że fotki były wyprane z kolorów, ciemne i smutne.

Plus należy się natomiast za kilka ciekawych funkcji dodatkowych: gdy smartfon jest otwarty tylko w połowie, podgląd zdjęcia automatycznie pokazuje się na górnej części ekranu, zaś ustawienia aparatu – na dolnej. Do dyspozycji otrzymujemy także możliwość robienia fotek bez otwierania smartfona; ekran zewnętrzny jest jednak na tyle mały, że nadaje się on tylko do robienia szybkich selfie.

Podobnie jak poprzednia generacja, Samsung Galaxy Z Flip 3 pozostaje ciekawostką dla technologicznych freaków, których kręci idea składanego ekranu. Wszyscy inni raczej nie będą zachwyceni tym przeciętnym, acz koszmarnie drogim telefonem.

