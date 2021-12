Wejdź do gry z Samsung TV

Dlaczego gramy w gry komputerowe? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele: niektórzy z nas chcą wejść w rolę ratujących świat bohaterów, inni – poddać próbie swoje umiejętności, zaś jeszcze inni – dobrze bawić się ze znajomymi. Aby rozgrywka była w pełni angażująca, potrzebne jest jednak kilka elementów. Musimy zadbać o odpowiednią platformę do gier, wygodny kontroler, wciągający system audio i, co najważniejsze, monitor lub telewizor, który dotrzyma nam kroku podczas eksploracji wirtualnego świata.

Owszem, w teorii da się bawić na niewielkim telewizorze o słabym podświetleniu i bez dedykowanych funkcji dla graczy, ale w takich warunkach bardzo trudno jest się przenieść do świata gry i zapomnieć o trudach codzienności. Jeśli marzy ci się ostry, sugestywny obraz o mocnych kontrastach, pięknych kolorach i naturalnym odwzorowaniu ruchu, mamy dla ciebie coś wyjątkowego. Poznaj telewizory Samsung z serii Neo QLED i QLED, dzięki którym przeniesiesz się w sam środek akcji.

WIDOCZNE PIĘKNO

Jednym z podstawowych trików w kinematografii i grach wideo, jest wykorzystanie światła i cieni do budowania nastroju: w końcu to najmniejsze, ukryte wśród cieni szczegóły, często bywają najciekawsze. Mało kto z nas ogranicza się do jednego gatunku gier, więc idealny telewizor powinien odwzorowywać ciemne, klaustrofobiczne zakamarki w horrorach z taką samą szczegółowością, co świetliste i zachwycające barwy otwartych światów fantasy.

Telewizory Samsung są gotowe na takie wyzwania. Model Q80A, wyposażony w panel QLED, otrzymał Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, dzięki któremu ekran wypełnia się wyrazistymi kontrastami, zachwycającymi bielami i głębokimi czerniami pełnymi intrygujących szczegółów. Quantum Dot zachwyci głębią i natężeniem kolorów nie z tego świata, zaś Quantum HDR 1500 zadba o sugestywne wrażenia wizualne w trakcie zabawy. Technologia Szerokiego Kąta Widzenia przyda się natomiast podczas gamingowych wieczorów ze znajomymi – teraz możesz zaprosić na nie jeszcze więcej osób, a wszyscy i tak zobaczą to, co dzieje się na ekranie.

Najbardziej wymagającym użytkownikom polecamy natomiast telewizory z panelem Neo QLED, na przykład Samsung QN91A. Wykonany w technologii Quantum Mini LED, ekran ten oferuje niespotykaną do tej pory precyzję sterowania podświetleniem, co przekłada się na perfekcyjną szczegółowość i kinową głębię kolorów. Za obróbkę obrazu odpowiedzialny jest procesor AI Neo Quantum 4K, aktywnie optymalizujący wyświetlane treści i skalujący je do rozdzielczości 4K – dzięki temu świat gry wciągnie nas bez reszty. Powłoka Antyrefleksyjna umożliwi nam zabawę w mocnym oświetleniu, zaś Ultra Szeroki Kąt Widzenia pozwoli zaprosić do wspólnej gry jeszcze więcej przyjaciół, bez obaw o to, że osoby siedzące z boku, będą miały problem ze śledzeniem akcji.

WIELKIE PORUSZENIE

Każdy gracz wie, jak istotna jest częstotliwość odświeżania ekranu. Dla wielu osób 60 kl./s to absolutne minimum do wygodnej zabawy, zaś niektóre tytuły wymagają jeszcze większej liczby fps-ów. Samsung dobrze o tym wie, dlatego telewizory Neo QLED i QLED zostały wyposażone w obsługę standardu HDMI 2.1. Pozwala on wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K przy 120 Hz, co zapewnia gładkie animacje i mnóstwo soczystych detali.

Telewizory Samsung to także mnogość opcji dedykowanych graczom. Te najważniejsze znajdziemy zarówno w modelu Q80A, jak i QN91A. Urządzenia mogą pochwalić się funkcją Zaawansowanego Upłynniacza Ruchu+: zwiększa ona dynamikę ruchu bez jego rozmywania. Dzięki temu podczas walk ze szczególnie trudnym bossem, zauważymy nadchodzące ataki na czas, zawsze będąc w gotowości do uniku i wyprowadzenia kontry.

Do dyspozycji otrzymamy również Zaawansowane Funkcje Dla Graczy+. Dzięki nim zapewniający niski lag poniżej 10 milisekund, Tryb Gry uruchamia się automatycznie po włączeniu konsoli, zaś specjalny Panel Gracza pozwoli nam zmienić ustawienia rozgrywki tak, by pasowały do naszych preferencji, jak również podłączyć do telewizora dodatkowe akcesoria bezprzewodowe, na przykład słuchawki – a to wszystko bez wychodzenia z gry.

Telewizory wspierają także technologię AMD FreeSync Premium Pro, minimalizującą efekt rwania klatek – jest ona kompatybilna ze wszystkimi kartami AMD Radeon, a zatem również z konsolami nowej generacji. Funkcja Ultra Szeroki Widok w Grach umożliwi nam natomiast zamianę telewizora w ultraszeroki monitor 21:9 lub 32:9, co pozwoli objąć wzrokiem dodatkową przestrzeń dookoła bohatera. Miłośnicy tytułów z otwartym światem będą zachwyceni, a fani rozgrywek online zyskają widoczną przewagę nad rywalami.

ODGŁOSY NATURY

Grafika i płynność rozgrywki to jedno, ale w grach posługujemy się nie tylko zmysłem wzroku: odpowiednie udźwiękowienie buduje nastrój tytułu, a czasami pomaga nam także w przejściu dalej. Z pomocą przychodzi nam tutaj technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem (Q80A) i Dźwięku Podążającego za Obiektem+ (QN91A). Telewizory Samsung „śledzą” położenie źródła dźwięku na ekranie, odtwarzając odgłosy tak, by dobiegały właśnie z tego miejsca. Efekty specjalne zyskują w ten sposób nowy wymiar realizmu, a ruchy przeciwnika dotrą do naszych uszu, zanim jeszcze zobaczymy go na ekranie.

Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni dba o to, by scena dźwiękowa była pełna i sugestywna niezależnie od miejsca, w którym umieścimy nasz telewizor. Jeśli dysponujemy kompatybilnym soundbarem, możemy skorzystać natomiast z funkcji Q Symphony – synchronizuje ona głośniki telewizora i soundbara, tworząc jeszcze szerszą i głębszą przestrzeń dźwiękową.

Nawet najbardziej oddani gracze decydują się czasem na opuszczenie wirtualnych światów i spędzenie czasu w inny sposób. Samsung oferuje im naprawdę wiele także pod tym względem. Telewizory działają na systemie operacyjnym Tizen, kompatybilnym ze wszystkimi najpopularniejszymi aplikacjami VOD, w tym Netflix, YouTube czy HBO GO, jak również usługami strumieniowania muzyki, na przykład Spotify. Gdy przejdziemy już wszystkie gry, na które będziemy mieli ochotę, odpoczniemy przy wciągającym serialu lub włączymy ulubiony album. Wsparcie dla standardu HDR10+ zadba o kinowe wrażenia podczas wieczorku filmowego, zaś Dotknij i Wyświetl pozwoli nam łatwo przenieść obraz z telefonu na duży ekran i podzielić się śmiesznymi filmami ze znajomymi.

To nie wszystko – telewizory są kompatybilne z ekosystemem Samsung SmartThings, dzięki czemu mogą one stać się centrum dowodzenia inteligentnym domem. Tak kompleksowe urządzenia dotrzymają nam kroku zarówno w trakcie eksploracji wirtualnych światów, jak i później, gdy trzeba będzie wrócić do rzeczywistości…

