TEST: Apple iPhone 15

Kochasz iPhone’a? Chcesz dokonać aktualizacji do najnowszej wersji, ale nie chcesz wydawać fortuny na zakup wersji Plus, Pro lub Pro Max? Nie panikuj, bo standardowy iPhone 15 to nadal bardzo dobry, niezawodny telefon, który dobrze leży w dłoni i mieści się kieszeni, a przy tym jest świetnym rozwiązaniem za rozsądne pieniądze.

Pod względem wielkości iPhone 15 jest bardzo zbliżony do swojego poprzednika, choć nie identyczny. Telefon jest nieco wyższy o około 1 mm i o 0,1 mm szerszy, co wynika z większego ekranu. Oznacza to jednak, że twoje stare etui na iPhone’a 14 nie będzie pasować do nowego modelu, zwłaszcza jeśli jest to sztywny case.

W przeciwieństwie do modeli Pro, nie ma tu przycisku akcji. Zatem iPhone 15 nadal ma z boku przełącznik dzwonka – opcja cicha lub z powiadomieniami dźwiękowymi. I warto zaznaczyć, że dla wielu osób ten fizyczny suwak jest potrzebny i… uspokajający.

Wyświetlacz jest jak zawsze piękny, a nowy Super Retina XDR jest jaśniejszy niż kiedykolwiek. Ekran o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2556×1179 pikseli zapewnia gęstość 460 ppi. Niezależnie od tego, czy grasz w gry, oglądasz filmy, obraz wygląda niewiarygodnie wyraźnie, a kolory pozostają wierne.

Jedyne, czego wyświetlacz nie zapewnia, to wysoka częstotliwość odświeżania. Nie ma tutaj oferty ProMotion do 120 Hz. Zamiast tego iPhone jest ograniczony do standardowych 60 Hz. Choć będzie to rozczarowujące dla graczy, brak ProMotion oznacza również brak zawsze włączonego wyświetlacza.

Jednym z największych ulepszeń w historii podstawowego modelu jest aparat. Na tylnym panelu główny aparat ma teraz 48 a nie 12 milionów pikseli. Domyślnie pozwala na tworzenie obrazu o rozdzielczości 24 Mp. Oznacza to również, że może wygenerować obraz o rozdzielczości 12 Mp z 2-krotnym zoomem. Zdjęcia z iPhone’a 15 robią ogromne wrażenie. Jest na nich mnóstwo szczegółów, zwłaszcza na obrazach o rozdzielczości 48 Mp, a kolory wyglądają bardzo naturalnie. Można także dostosować style i filtry, aby domyślnie uzyskać bardziej wyrazisty obraz.

Dzięki nowej opcji zoomu 2x, rzadko będzie ci brakować opcji 3x lub 5x znanych z modeli Pro, przynajmniej, jeśli chodzi o portrety. Podczas robienia bardziej szczegółowych zdjęć nadal możesz skorzystać z 10-krotnego zoomu cyfrowego, chociaż jakość w tym przypadku będzie gorsza.

Opcje wideo w iPhonie 15 pozostają niezmienione i obejmują przechwytywanie zarówno w rozdzielczości 1080p, jak i 4K z szybkością do 60 klatek na sekundę, a także opcje HDR i kinowe do 4K. To, czego tu nie znajdziesz, to opcje wideo Pro, takie jak ProRes i LOG, ale tego można było się spodziewać. Chociaż nadal możesz uzyskać naprawdę imponujący materiał wideo.

iPhone 15 nie jest najlepszym dostępnym iPhonem, ale dla większości ludzi jest doskonałą opcją. Świetnie leży w dłoni, ma wspaniały wyświetlacz, bardzo mocny procesor i układ graficzny, a do tego robi piękne zdjęcia.

Specyfikacja

CENA Od 4 699 PLN

Od 4 699 PLN KOLORY czarny, niebieski, zielony, żółty, różowy

czarny, niebieski, zielony, żółty, różowy POJEMNOŚĆ 128/256/512 GB

128/256/512 GB WYŚWIETLACZ 6,1” 460 ppi

6,1” 460 ppi ODPORNOŚĆ IP68

IP68 WYMIARY 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

147,6 x 71,6 x 7,8 mm WAGA 171 g