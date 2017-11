Jakie gadżety pomogą mi założyć domowy ogródek?

Ach, nie ma to jak smak własnych przypraw i warzyw. Jeśli marzą ci się autorskie pomidorki oraz zioła do sałatek, koniecznie przyjrzyj się poniższym gadżetom.

Zacznijmy od najprostszego z nich, czyli Parrot Pot (650 PLN, www.parrot.com). Ta inteligentna doniczka sprawdzi się nie tylko w przypadku ziół i warzyw, ale również roślin dekoracyjnych. Jej główną zaletą jest niemal całkowita automatyczność – twoja rola ogranicza się do okazjonalnego dolewania wody i zbierania plonów. Jeśli interesuje cię coś bardziej profesjonalnego, sprawdź system Click & Grow Smart Garden 3 (360 PLN, www.clickandgrow.com). Umożliwia on posadzenie trzech roślin w specjalnej doniczce, wyposażonej w system czujników i lampę LED. Specjalna gleba Smart Soil zapewnia sadzonkom wszystkie niezbędne mikro- i makroelementy oraz optymalne nawilżenie i napowietrzenie. Do każdej doniczki dołączony jest sympatyczny prezent – trzy małe sadzonki bazylii.