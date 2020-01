Kompletny przewodnik: Inteligentne dzwonki

Podczas stażu w Akademii Albany, profesor nauk matematycznych i filozofii naturalnej, Joseph Henry, zajmował się także eksperymentami z dziedziny fizyki. Podczas jednego z nich udało mu się wpaść na trop zjawiska znanego dziś pod nazwą indukcji elektromagnetycznej. Odkrycie to pociągnęło za sobą szereg dalszych badań nad elektromagnesami, a w 1831 roku Henry wymyślił jego ciekawe zastosowanie – po jednej stronie sali wykładowej umieścił dzwonek, a po drugiej serwomechanizm, łącząc je ponad kilometrowym przewodem.

Dzwonek zadźwięczał, dając tym samym początek elektrycznym dzwonkom do drzwi. Co prawda nie były one najbardziej spektakularnym odkryciem Henry’ego (jego prace nad przesyłaniem energii elektrycznej przyczyniły się do powstania telegrafu, a co za tym idzie, większości nowoczesnych sposobów komunikacji), ale ich zasada działania okazała się tak jasna i oczywista, że od niemal 200 lat są one instalowane w domach w niezmienionym kształcie.

Nawet dziś wielu z nas ma tego typu system przy swoich drzwiach wejściowych, ale być może już wkrótce się to zmieni. Świat wszedł bowiem w erę inteligentnych technologii, które nie ominą nawet poczciwych dzwonków do drzwi. Nie mówimy tutaj o drobnych udoskonaleniach w postaci bezprzewodowej komunikacji lub elektronicznych brzęczyków, ale prawdziwej rewolucji, jaką niosą za sobą inteligentne dzwonki. Te urządzenia łączą w sobie wygodę dwukierunkowej komunikacji i bezpieczeństwo, jakie daje kamera przed drzwiami wejściowymi. Wszystkie te funkcje dostępne są nie tylko na miejscu, ale także zdalnie, pozwalając na sprawdzenie sytuacji w domu nawet z drugiego końca świata i informując nas o pojawieniu się gościa, jeszcze zanim zadzwoni on do drzwi.

To interkom i dzwonek do drzwi w jednym, bardziej zaawansowany od wielu profesjonalnych systemów, a na dodatek znacznie od nich tańszy. Inteligentne dzwonki mogą także odstraszać złodziei. Badanie przeprowadzone w 2017 roku przez policję z Los Angeles wykazało, że domy wyposażone w inteligentny dzwonek były o połowę rzadziej okradane. Kolejnym zastosowaniem jest ułatwianie robienia zakupów w internecie. Nareszcie kurier nie będzie mógł się wykręcić, że był u nas z paczką, ale nikogo nie było w domu!

Lekcja historii

Rodowód inteligentnych dzwonków wywodzi się od czujników ruchu, kamer bezpieczeństwa i – niespodzianka! – kamer bezpieczeństwa z czujnikami ruchu. Ich protoplastą był natomiast Ring Video Doorbell. Początkowo nosił on nazwę Doorbot, a pomysł na jego stworzenie przyszedł do głowy Jamiemu Simonoffowi, który nieco później szukał funduszy na rozwój projektu w programie telewizyjnym Shark Tank. Nie udało mu się zdobyć głównej nagrody pieniężnej, ale popularność jaką przyniósł występ w telewizji (i zmiana nazwy urządzenia na bardziej chwytliwą), zdecydowanie wpłynęła na wyniki sprzedaży. Produktem zainteresowały się także fundusze venture capital, które zaczęły w niego intensywnie inwestować. Ruch ten zwrócił się zresztą z nawiązką – w 2018 roku marka Ring została zakupiona przez Amazon za około 1,5 mld dolarów.

Jeśli drzwi znajdują się blisko ulicy, musisz wybrać odpowiedni czujnik ruchu

To właśnie pierwszy model Ring zdefiniował rynek inteligentnych dzwonków. Był on wyposażony w kamerę HD, czujnik ruchu, mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej, połączenie z apką mobilną… ten wzorzec jest do dziś powtarzany przez kolejnych producentów, chociaż nie zawsze w ten sam sposób. Niektóre urządzenia nie mają bowiem kamery i opierają się jedynie na komunikacji audio, a w rzadkich przypadkach brak w nich nawet samego dzwonka – powiadomienie o gościu przed drzwiami trafia bezpośrednio na telefon.

Wiele marek, w tym Ring, Nest i firmy zajmujące się produkcją systemów bezpieczeństwa, takie jak Swann czy Arlo, dodało do sprawdzonego szablonu także kilka usprawnień, na przykład system rozpoznawania twarzy i oparty na Alexie system usług, hmm, konsjerżowskich. Na rynku znajdują się obecnie dziesiątki urządzeń w różnych przedziałach cenowych, od koszmarnie drogiego Nest Hello, aż po budżetowe rozwiązania od Swann i Ring.

Inteligentny wybór

Zanim kupisz inteligentny dzwonek, zastanów się, czego konkretnie od niego oczekujesz. Gdy przede wszystkim zależy ci na posiadaniu funkcjonalnego dzwonka do drzwi, upewnij się, że wybrany model jest kompatybilny ze standardowym brzęczykiem lub ma wbudowany dźwięk. Chcesz, żeby chronił on twój dobytek? Weź pod uwagę te same kwestie, które byłyby dla ciebie ważne podczas zakupu zwykłej kamerki bezpieczeństwa – lepiej wybrać droższy, ale nowszy, bardziej funkcjonalny model z zaawansowaną matrycą i wykrywaniem ruchu.

W tym przypadku przyda ci się sprzęt pozwalający na zapisywanie zdarzeń lokalnie i w chmurze, a także wyposażony w soczewkę o szerokim polu widzenia, jak na przykład Ring Video Doorbell 2. Lekki „efekt rybiego oka” nie utrudnia interpretacji nagrań, ale pozwala uchwycić bardzo szeroką przestrzeń: 160° w poziomie i 90° w pionie. Dzwonek może przesyłać obraz z kamery bezpośrednio do sparowanego z nim urządzenia; w nocy korzysta on z podczerwieni.

Istotnym czynnikiem jest również zasięg czujnika ruchu – jeśli twoje drzwi wejściowe zlokalizowane są blisko ruchliwej ulicy, musisz zadbać o to, żeby dzwonek nie reagował na każdy przejeżdżający samochód przesyłaniem notyfikacji, bo ich ciągły napływ po prostu cię wykończy. W Video Doorbell 2 problem ten rozwiązano w bardzo prosty sposób: zasięg czujnika możesz samodzielnie ustawić w aplikacji.

Niestety nie obędzie się bez wywiercenia kilku dziur i wkręcenia śrub

Warto spojrzeć także na możliwość dwukierunkowej komunikacji z czekającym przed drzwiami gościem. Aby funkcja ta działała prawidłowo, potrzebna jest funkcjonalna apka, dobry głośnik i czuły mikrofon. Przykładowo, ten zamontowany w dzwonku od Ring otrzymał system redukcji szumów, pozwalający na klarowne rozmowy nawet gdy na dworze hula wiatr. Pamiętaj, że urządzenie musi cały czas dysponować mocnym, stabilnym połączeniem Wi-fi (dzwonki Bluetooth są właściwie bezużyteczne).

Poświęć trochę czasu także na wybór odpowiedniego miejsca dla dzwonka – nieodpowiednia lokalizacja bardzo szybko może zakończyć jego żywot. Jeśli twój sprzęt nie jest wodoodporny, koniecznie zapewnij mu odpowiednią osłonę od deszczu i śniegu. W polskich warunkach pogodowych nie polecamy zakupu najtańszych, chińskich produktów, które bardzo często nie wytrzymują skrajnie niskich i wysokich temperatur.

Instalacyjne boje

Czy montaż inteligentnych dzwonków jest łatwy, czy też lepiej uzbroić się w cierpliwość? Wiele zależy od modelu, na który się zdecydujesz. Każdy z nich będzie miał swoje wymagania co do zasilania, a niektóre mogą być pod tym względem naprawdę kapryśne.

Na rynku dostępne są dzwonki wyposażone w akumulator, który co pewien czas trzeba doładowywać, oraz takie wymagające podłączenia do sieci elektrycznej. Część modeli działa bezprzewodowo, a część musi zostać wpięta w infrastrukturę towarzyszącą twojemu „głupiemu” dzwonkowi; w rzadkich przypadkach konieczne jest założenie zupełnie nowej instalacji. Nie zapomnij także o samym sygnale dźwiękowym. Wbrew pozorom nie jest on regułą na rynku inteligentnych dzwonków, ponieważ niektóre modele zakładają, że zawsze będziesz miał pod ręką smartfona; w niektórych brzęczyk jest dostępny jedynie jako (czasami przeraźliwie drogi) dodatek.

Sama instalacja… cóż, nie należy spodziewać się, że przebiegnie ona w ciągu kilku minut. Osoby wynajmujące dom lub mieszkanie powinny kilka razy zastanowić się nad tym, czy montować w nim inteligentny dzwonek – niestety nie obędzie się bez wywiercenia kilku dziur i wkręcenia śrub, ponieważ jakikolwiek mniej wytrzymały sposób mocowania uczyni z gadżetu łakomy kąsek dla złodzieja. Najbardziej zaawansowane systemy, na przykład Nest Hello, mogą wymagać pomocy profesjonalisty, w szczególności, gdy w okolicy twoich drzwi nie ma wolnego gniazdka.

Dzwonki zasilane akumulatorami również mają swoje wady, wynikające przede wszystkim z faktu, że w pewnym momencie bateria się rozładuje, a drzwi wejściowe pozostaną bez działającego dzwonka. Ring chwali się, że pierwsza generacja Video Doorbell potrafi wytrzymać na jednym ładowaniu od sześciu miesięcy do roku, ale jeśli często miewasz gości, najprawdopodobniej rozładuje się on w krótszym czasie. Na szczęście większość producentów oferuje wymienne akumulatory, które zapobiegną nieprzyjemnym niespodziankom związanym z wyczerpaniem się baterii.

Niezależnie od tego, który typ wybierzesz, inteligentny dzwonek do drzwi stanie się jednym z najbardziej funkcjonalnych komponentów twojego ekosystemu smart home. Jesteśmy przekonani, że Josephowi Henry’emu nawet nie śniła się taka przyszłość jego wynalazku.