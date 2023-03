Roomba Combo serii j7 doceniana w Polsce i na świecie

iRoboty Roomba Combo serii j7 zadebiutowały na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Ich cechą charakterystyczną jest nakładka mopująca, która unosi się na wierzch robota po wykryciu podłóg miękkich, dzięki czemu nie ulegają one zamoczeniu. Rozwiązanie to przypadło do gustu użytkownikom i ekspertom na całym świecie, czego dowodem są wygrywane przez roboty tej serii konkursy. W ostatnim czasie Roomba Combo j7+ okazała się najlepszym produktem kategorii AGD Plebiscytu Imperatory WP. Ostatnio również roboty te pozytywnie przeszły proces weryfikacji uznanej jednostki certyfikującej TÜV SÜD. Tym samym cała gama modeli Roomba serii j7 może pochwalić się atestem cyberbezpieczeństwa (CSC), który powstał z myślą o kategorii urządzeń IoT.

iRobot Roomba Combo j7

We wrześniu ubiegłego roku rodzinę robotów sprzątających Roomba serii j7 uzupełniły modele odkurzająco-mopujące. Te posiadające w swojej nazwie określenie „Combo” urządzenia wyróżniają się na tle konkurentów unikatowym w skali rynku rozwiązaniem. Jest nim nakładka mopująca, która unosi się na wierzch robota, gdy wykryje on dywan lub wykładzinę, aby nie zostały zabrudzone lub zamoczone. Dzięki temu Roomba Combo j7+ jako pierwsza na świecie jest w pełni samodzielna i w przeciwieństwie do innych robotów tego typu odkurza i mopuje w jednym cyklu, odpowiednio obchodząc się z każdym rodzajem powierzchni oraz oszczędzając czas. W robotach tych znajdziemy również szereg sprawdzonych rozwiązań, takich jak system Dirt Detect, który stale monitoruje ilość zbieranych zabrudzeń, aby poświęcać więcej uwagi obszarom, w których znajduje się ich więcej. Modele Roomba serii j7 mogą również współpracować ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base. Dzięki niej po każdym cyklu pracy pojemnik na brud jest automatycznie opróżniany do worka AllergenLock. Specjalnie zaprojektowany, szczelny worek zatrzymuje wewnątrz kurz i wszelkie alergeny. Rozwiązanie to, w połączeniu z systemami umożliwiającymi automatyzację pracy, pozwalają zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie. Niezwykle ważną rolę w robotach topowej serii marki iRobot odgrywa również system nawigacji PrecisionVision. Sprawia on, że modele z rodziny Roomba j7 rozpoznają powszechnie pozostawiane na podłogach przeszkody, takie jak buty, kable czy ubrania (obecnie łącznie ponad 80 rodzajów obiektów), aby mogły efektywnie je ominąć i posprzątać wokół nich.

Imperator Roomba Combo j7+

Przełom roku to czas, gdy następują liczne podsumowania najważniejszych wydarzeń. Nie inaczej jest w przypadku branży nowych technologii, gdzie organizowane są przez media liczne plebiscyty na najbardziej popularne produkty. iRobot Roomba Combo j7+ jak dotąd na terenie Polski wygrywał swoją kategorię produktową dwukrotnie, a w ostatnim czasie zatriumfował po raz trzeci. W organizowanym przez Wirtualną Polskę plebiscycie Imperatory WP, Roomba Combo j7+ został zwycięzcą kategorii AGD roku. Reprezentant marki iRobot został doceniony za dyskrecję i skuteczność działania oraz swoją bezobsługowość.

Roomba Combo j7+ bezpieczna

Coraz większa popularność urządzeń smart home powoduje, że ich użytkownicy niepokoją się o bezpieczeństwo swoich danych. Instytut TÜV SÜD potwierdził, że roboty z rodziny Roomba Combo j7 charakteryzują się odpowiednim poziomem bezpieczeństwa danych i odpornością na cyberataki. Dzięki temu otrzymały one atest TUV SÜD Cybersecurity Certification (CSC), a użytkownicy nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo i prywatność.

Projektując swoje urządzenia iRobot bierze pod uwagę opinie użytkowników pod kątem najbardziej pożądanych przez nich nowych funkcjonalności. Tym sposobem w ostatnich latach zadebiutowały takie rozwiązania jak stacja ładująco-czyszcząca Clean Base, czy rozpoznający powszechnie występujące w domach przeszkody system nawigacji PrecisionVision. Wraz z premierą robotów Roomba Combo j7 do grona innowacji dołączyła bezpieczna dla podłóg miękkich nakładka mopująca. Takie podejście w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem oraz dbaniem o jakość produktu na wielu poziomach, sprawiają, że urządzenia marki iRobot cieszą się doskonałą renomą oraz uznaniem, które znajduje odzwierciedlenie w sytuacjach, gdy eksperci oraz użytkownicy mają wskazać najlepsze w swojej kategorii produkty.