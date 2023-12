iRobot: krótka historia o sprzątaniu

Drużyna robotów sprzątających iRobot Roomba jest zawsze gotowa do pracy i wykonywania zadań w zakresie oczyszczania różnego rodzaju podłóg w naszym domu. Bez względu czy na sucho czy na mokro, urządzenia te poradzą sobie perfekcyjnie z najróżniejszymi zabrudzeniami. W czym tkwi sekret robotów, które cieszą się niesłabnącą popularnością od dziesięcioleci?

Potwierdzeniem doskonałej renomy produktów iRobot są liczby – w roku 2022 po ponad 20 latach produkcji i stałego ulepszania autonomicznych robotów sprzedano 40 mln egzemplarzy na całym świecie. Od pierwszego modelu oczywiście wiele się zmieniło. Niezmienna pozostaje natomiast praca projektantów nad konstrukcją samego urządzenia, funkcjami smart, autonomicznymi technologiami, a co za tym idzie efektywnością sprzątania.

Rewolucja czy ewolucja?

Jeszcze 30-40 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie procesu sprzątania bez udziału człowieka, pary rąk do pracy i ręcznych narzędzi wspomagających działania porządkowe. Wraz z rozwojem elektroniki na rynku pojawiły się pionowe odkurzacze mechaniczne, ale zdecydowanie wymagały one zaangażowania, czasu i siły do tego, aby oczyścić pomieszczenia z wszelkich zabrudzeń. I choć dokładnie nie wiemy, czy w laboratorium iRobot pracował mąż pewnej pani domu, widzący ją podczas domowych obowiązków, czy żona męża, która nie miała na tyle dużo czasu, by przyjemnie spędzać go ze swoim partnerem, ale jedno jest pewne: rozwój technologii i zmieniający się styl życia skierował konstruktorów ku autonomicznym urządzeniom. Choć pierwsze iRoboty Roomba nie były tak zaawansowane technologicznie, od samego początku pracowały efektywnie. Stoi za tym opatentowany przez iRobot system sprzątania z dwiema szczotkami głównymi oraz szczotką boczną do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach. Wszystko to osadzone jest na ruchomej głowicy, która sprawia, że moduł czyszczący pozostaje w stałym kontakcie z podłożem oraz nie występuje strata mocy ssącej.

Zaletą każdej kolejnej serii było zwiększanie efektywności samego urządzenia, ale także dodawanie nowych funkcjonalności. I tak oto dziś iRobot Roomba poznaje nasze mieszkanie, identyfikuje najbardziej i najczęściej zabrudzone obszary, sprząta podczas naszej nieobecności, omija pozostawione na podłodze przedmioty, nie spadnie ze schodów, wjedzie pod meble, a na końcu uda się do bazy ładującej. A my to wszystko możemy kontrolować z poziomu aplikacji iRobot Home. I jeśli na początku inżynierowie stworzyli robota odkurzającego, tak z biegiem lat postanowili opracować urządzenie 2 w 1. Co więcej, ostatnie dwa lata to nieustanna praca nad udoskonaleniem pracy nakładki mopującej, aż do momentu projektu inteligentnego modułu unoszącego ramię mopujące i całkowitego chowania go w górnej części robota. Czemu jest to tak istotne? Otóż aktualnie jest to jedyny robot, który nie tylko unosi ramię z mokrą nakładką, ale całkowicie je chowa, bez obawy o zmoczenie miękkich dywanów czy podłóg, których nie chcemy zmywać na mokro.

W duchu zrównoważonego rozwoju

Hasła, jak i walka firm o zrównoważony rozwój, stały się modne zaledwie kilka lat temu. W przypadku firmy iRobot od samego początku stawiano na dbałość o jakość produktów, ich modułową budowę oraz dostępność części zamiennych. Kupując iRobota Roomba, mamy pewność, że możemy także samodzielnie w domu wymienić poszczególne elementy, które w naturalny sposób zużywają się podczas pracy. Co więcej, modułowa konstrukcja pozwala na przeprowadzenie drobnych napraw, czy czyszczenie robotów. Warto jednak podkreślić, że do produkcji robotów używane jest wysokiej jakości tworzywo, a poszczególne elementy, zwłaszcza te ruchome, konstruowane są w sposób przemyślany, pozwalający na długoletnią, efektywną pracę. Co więcej, pojemniki, w których gromadzone są nieczystości lub szczotki, można łatwo zdemontować i w razie potrzeby umyć pod bieżącą wodą i ponownie z nich korzystać. Oczywiście ogromną zaletą najwyższych modeli jest stacja Clean Base z funkcją automatycznego usuwania brudu. Należy wspomnieć, że worki, w których gromadzone są kurz, pył czy resztki jedzenia są bardzo szczelne i zatrzymują w swoim wnętrzu alergeny, pleśnie czy pyłki wywołujące alergie i podrażnienia.

Miłość od pierwszego uruchomienia

Bez względu na to czy czekają nas gruntowne, świąteczne porządki czy codzienne obowiązki związane z czystością, warto do nich oddelegować iRobot Roomba. Przede wszystkim robot stworzy inteligentną mapę mieszkania i od razu wskaże obszary, które wymagają większej koncentracji pracy. Możemy go także odesłać do odkurzania w pierwszej kolejności dywanów i wykładzin, a następnie bardziej zabrudzonych powierzchni, na końcu podłóg w kuchni i łazience. Jedną z najbardziej docenianych cech iRobota Roomba jest dopasowanie do naszego stylu życia, obecności domowników i pór spania domowych zwierząt. Warto podkreślić, że po kilku pierwszych tygodniach w naszym zaciszu, robot nauczy się zachowań i będzie podpowiadał, jak ustawić harmonogram sprzątania. Co więcej, w aplikacji znajdziemy informacje o sezonowym pyleniu roślin oraz linieniu psów i kotów, które pozwolą np. zintensyfikować oczyszczanie przestrzeni wokół legowiska. Jeśli mówimy o autonomiczności, nie można nie wspomnieć inteligentnych funkcji iRobot Roomba, który potrafi rozpoznać przeszkody i nie najechać na nie, np. skarpetki, kable czy odchody zwierząt. Roomba dużą wagę przywiązuje do dobrze wykonanego zadania i jeśli bateria ulega rozładowaniu, robot podjedzie do stacji ładującej i po uzupełnieniu energii wróci dokładnie w miejsce, w którym została przerwana jego praca. Zaletą jest także rozpoznawanie przestrzeni, zwłaszcza pod meblami. Czujniki nie pozwalają, aby robot wjeżdżał na obszary, w których mógłby się zakleszczyć lub utknąć.

Inżynierowie iRobot tworzą wyjątkowe urządzenia, pozwalające zaprowadzić porządek w naszych domach. Stale ulepszane roboty coraz lepiej dostosowują się do naszych potrzeb i nie pozostają bierne w walce z zabrudzeniami. Z każdą kolejną serią użytkownicy otrzymują bardziej samodzielne i inteligentne rozwiązania, które nieprzerwanie od dziesięcioleci zdobywają popularność niemal pod każdą szerokością geograficzną. O ich sukcesie decyduje nie tylko sama koncepcja urządzenia, ale modułowa konstrukcja, łatwość obsługi, design czy możliwość wymiany niektórych elementów. To też są detale, którymi iRobot Roomba zdobywa ogromną przewagę nad niemałą konkurencją.