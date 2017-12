Wspólny projekt smart home Sonosa i IKEI

Do tej pory IKEA kojarzyła się głównie z niedrogimi akcesoriami do upiększania domu, a nie wysokiej jakości sprzętem elektronicznym. Już niedługo może to ulec zmianie: dzięki nawiązaniu współpracy z producentem sprzętu grającego Sonos do sklepów na całym świecie trafią inteligentne rozwiązania audio.

Według reprezentantów IKEI projekt zakłada „wprowadzenie muzyki i dźwięku do wszystkich aspektów życia”. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie się to będzie odbywało: prawdopodobne jest, że owocem współpracy będą samodzielne inteligentne głośniki i system multiroom. Bardziej intrygującą wizją jest jednak integracja systemu audio z… meblami. To ostatnie rozwiązanie wpasowałoby się w typowy dla filozofii marki IKEA motyw oszczędzania miejsca i wielofunkcyjności. Przykładem takiego rozwiązania jest chociażby dostępna w ofercie sieci podstawka do lampy wyposażona w bezprzewodową ładowarkę Qi.

Współpraca z Sonosem to kolejny etap wieloletniego programu „IKEA Home Smart”, który został zapoczątkowany w 2015 r. Pierwszym rozwiązaniem dla inteligentnego domu była wspomniana już lampa z ładowarką do smartfona oraz cała gama bezprzewodowych paneli indukcyjnych. W zeszłym roku dołączył do niej system TRÅDFRI, czyli niedrogi zestaw do sterowania oświetleniem za pomocą smartfona.