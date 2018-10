Ogłoszono finalistów DesignEuropa Awards i zwycięzcę nagrody za całokształt osiągnięć – nominowane są dwa polskie projekty.

Dwa polskie wzory przemysłowe ogłoszono finalistami konkursu DesignEuropa Awards w kategorii „Przemysł” oraz „Małe i powstające przedsiębiorstwa”.

Inteligentny wideodomofon firmy FIBARO, zaprojektowany przez Macieja Fiedlera, jest jednym z czterech wzorów przemysłowych, które dotarły do finału w kategorii „Przemysł”. System Braster – innowacyjne urządzenie medyczne do badania piersi w domu, opracowane i wyprodukowane przez firmę Braster S.A. – jest rownież jednym z czterech finałowych wzorów przemysłowych w kategorii „Małe i powstające przedsiębiorstwa”.

Konkurs DesignEuropa Awards organizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zdecentralizowaną agencję UE z siedzibą w Alicante. Wydarzenie stanowi okazję, by uczcić doskonałe wzornictwo oraz zarządzanie wzorami przez właścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW).

Konkurs DesignEuropa Awards dzieli się na 3 kategorie: przemysł, małe i powstające przedsiębiorstwa oraz nagroda za całokształt osiągnięć. Jury konkursu DesignEuropa Awards, które wybrało finalistów i zwycięzcę nagrody za całokształt osiągnięć, stanowi prestiżowy panel składający się z ekspertów z dziedziny biznesu, wzornictwa i własności intelektualnej.

Zwycięzcy w kategoriach „Przemysł” oraz „Małe i powstające przedsiębiorstwa”, zostaną ogłoszeni w dniu 27 listopada br. podczas ceremonii wręczania nagród DesignEuropa Awards w Warszawie. W tym dniu nagroda za całokształt osiągnięć zostanie wręczona jednemu z najbardziej wpływowych designerów przełomu XX i XXI w. – Hartmutowi Esslingerowi.

Komentując wybór finalistów, prezes Światowej Organizacji Wzornictwa i przewodnicząca jury konkursu DesignEuropa Award Luisa Bocchietto powiedziała:

„Wybór ósemki finalistów spośród wielu doskonałych zgłoszeń był trudnym, lecz satysfakcjonującym zadaniem dla naszego jury. Wzory, które dotarły do finału, przyczyniają się do zwiększenia wydajności przedsiębiorstw, stanowią przykład dobrego zarządzania prawami własności intelektualnej oraz reprezentują wysoki poziom estetyczny”.

Dyrektor wykonawczy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Christian Archambeau, powiedział:

„Naszych ośmiu wspaniałych finalistów wyróżnia różnorodność wzornictwa przemysłowego oraz jego zastosowania w rozmaitych sektorach gospodarki. Jest to dowód potwierdzający istotę designu jako cennego zasobu przedsiębiorstwa oraz jako siłę napędową tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego. Zwycięzca nagrody za całokształt osiągnięć Hartmut Esslinger wykazał poprzez swoją niezwykłą karierę, jaki wpływ może mieć jeden europejski projektant w USA, Azji i na całym świecie. Jego życie prywatne i zawodowe podkreśla zmieniającą się siłę wzornictwa, nie tylko dla jednej branży przemysłu, ale dla całego świata.”

Wzory przemysłowe, które zakwalifikowały się do finału konkursu w kategorii „Przemysł”, to:

Zrobotyzowany system do angiografii z ramieniem C ARTIS pheno (właściciel ZWW i producent: Siemens Healthcare GmbH; projektanci: Nadja Roth (projektant wewnętrzny); Tobias Reese (at-design GbR)

Jury doceniło spójność myśli projektowej tego produktu, a także ogólną kompozycję, dostrzegając, że obydwie zorientowane są na potrzeby pacjenta. Wzór ARTIS pheno pozwala personelowi medycznemu wykonywać zabiegi z zachowaniem optymalnego dostępu do pacjenta, a także pomaga zwalczać zakażenia i zwiększać bezpieczeństwo pacjenta.

Modułowe meble zewnętrzne Docks (właściciel ZWW i producent: Gandía Blasco S.A.; projektant: Romero Vallejo):

Gandía Blasco jest znanym na rynku producentem mebli zewnętrznych, a wzór Docks pozwala użytkownikom w prosty sposób tworzyć różne konfiguracje mebli w ramach jednego zestawu zgodnie z własną estetyką i potrzebami. Jury podkreśliło duże możliwości konfiguracji, które można uzyskać za pomocą stosunkowo małej liczby modułów.

Inteligentny wideodomofon FIBARO Intercom (właściciel ZWW i producent: Fibar Group, S.A.; projektant: Maciej Fiedler):

Wideodomofon FIBARO Intercom, opracowany przez firmę z Polski działającą w branży internetu rzeczy, umożliwia zdalne zarządzanie dostępem do domu użytkownika w wysokiej jakości wideo full HD z wykorzystaniem kamery szerokokątnej. Jury doceniło sposób zintegrowania technologii cyfrowych z nowymi funkcjami oraz formalne rozwiązania, jakie zastosowano w tym wzorze.

Składany grzejnik Origami (właściciel ZWW i producent: Tubes Radiatori SrL; projektant Alberto Meda):

Zainspirowany japońską sztuką origami składany grzejnik wyprodukowany został przez firmę intensywnie korzystającą ze wzornictwa, dobrze znaną na rynku europejskim i międzynarodowym. Jury doceniło zarówno poziom zastosowania wzornictwa, a także dynamiczny charakter i elastyczność designu produktu.

Finaliści w kategorii „Małe i powstające przedsiębiorstwa”:

Air.Go.2.0 – automatyczny system nadawania bagażu do zastosowania na lotniskach (Właściciel ZWW: Marcus P Holding, producent: Marcus Pedersen ApS; projektant: Sara Clement

Air.Go.2.0 to w pełni automatyczne, samoobsługowe rozwiązanie do nadawania bagażu, które pomaga lotniskom w zmniejszaniu kolejek przy odprawie biletowo-bagażowej. Jury konkursu wyróżniło projekt produktu jako „zaspokajający potrzeby użytkownika i rozwiązujący problem” oraz podkreśliło, w jaki sposób projekt łączy się ze swoim otoczeniem z korzyścią dla użytkownika końcowego.

System Braster do samodzielnej kontroli piersi w domu (właściciel ZWW i producent: Braster S.A.; projektanci: Arif Veendijk, Grzegorz Ciupiński, Jakub Oller, Jeroen de Graaf, Michał Biernat, Reiner Halbertsma, Rogier Braak, Sander Patje):

System Braster pozwala kobietom wykonać wiarygodne, bezbolesne i skuteczne badanie piersi w komfortowych warunkach we własnym domu. Urządzenie monitoruje rozkład temperatury w tkance piersi i identyfikuje obszary o podwyższonej temperaturze, które mogą wskazywać na wystąpienie zmian o złośliwym charakterze, co powinno zostać poddane dalszej diagnozie lekarskiej. System składa się z urządzenia o nazwie Braster, aplikacji mobilnej i algorytmów sztucznej inteligencji do automatycznej interpretacji wyników w centrum telemedycznym. Jury doceniło przyjazne dla użytkownika funkcje produktu i nowoczesne wzornictwo.

System parkowania rowerów Loclock (właściciel ZWW i producent: Durbanis SLU; projektant: Alex Fernández Camps):

Loclock to system parkowania rowerów, zaprojektowany tak, by był niezwykle trwały i odporny, charakteryzuje się gładkimi i miękkimi powierzchniami, by zmniejszyć nacisk na ramy rowerowe i uniknąć ich uszkodzenia; System dostępny jest w 10 kolorach i jest łatwy w montażu. Jury doceniło prostotę i funkcjonalność wzoru.

Krzesło Nico Less (właściciel ZWW i producent: DONAR d.o.o.; projektant: Primož Jeza):

Nico Less to proste, choć unikalne krzesło wykonane z filcu pochodzącego w 70% z plastikowych butelek poddanych recyklingowi. Krzesło osiąga swój kształt w wyniku jednoczesnego oddziaływania energii cieplnej i ciśnienia – dzięki temu produkt końcowy w wygodny sposób przystosowuje się do kształtu ciała człowieka. Jury podkreśliło ekologiczny charakter produktu i łatwość w użytkowaniu.

Laureat nagrody za całokształt osiągnięć: Hartmut Esslinger

Nagroda za całokształt osiągnięć zostanie wręczona Hartmutowi Esslingerowi, niemieckiemu projektantowi przemysłowemu, który odnosi sukcesy na całym świecie od pięciu dekad. Jego najsłynniejszym osiągnięciem jest stworzenie w latach 80. języka designu marki Apple znanego jako „Snow White”, a motto Esslingera zawsze brzmiało: „forma podąża za emocjami”.

Od początku kariery projektował produkty dla firm Wega i Sony i blisko współpracował ze Stevem Jobsem w Apple. Esslinger zapisał się jako jeden z najbardziej wpływowych i innowacyjnych projektantów wzornictwa. W 1969 r. założył studio projektowe o nazwie frog Design, które obecnie jest międzynarodową firmą działającą w 11 krajach. Oprócz firmy Apple Esslinger współpracował z wieloma międzynarodowymi klientami, w tym z firmą Disney, Siemens, Lufthansa i Louis Vuitton. Po przejściu na emeryturę Esslinger poświęcił swój czas na nauczanie, w ostatnim czasie pracuje na uniwersytecie w Szanghaju. Zdaniem jury DesignEuropa Awards Esslinger „zmienił myślenie o wzornictwie, co miało wpływ na cały świat”.