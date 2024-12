Dotemu zapowiada zupełnie nową platformówkę akcji Ninja Gaiden: Ragebound

Wydawca Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) i deweloper The Game Kitchen (seria Blasphemous) ogłosili Ninja Gaiden: Ragebound, dwuwymiarową platformówkę akcji w stylu side scroller, nawiązującą do klasycznych gier Ninja Gaiden z NES w zupełnie nowej przygodzie, która nadchodzi na PS5, PS4, PC, XSX, XONE i NSW latem 2025 r.

Historia rozpoczyna się w Hayabusa Village po tym, jak Ryu Hayabusa udaje się do Ameryki, aby pomścić śmierć swojego ojca, jak opowiedziano w wersji NES Ninja Gaiden. Nagle zasłona między światem ludzi i demonów się rozrywa, otwierając wrota do ciemności w Hayabusa Village. Kenji Mozu, młody ninja z klanu Hayabusa, rzuca się do walki, zdeterminowany, by chronić swoją wioskę i jej mieszkańców przed zbliżającym się demonicznym zagrożeniem w tej mrocznej i niebezpiecznej erze.

Dzięki mistrzostwu w szybkiej, wymagającej walce, z której słynie seria, akcja z przewijaniem w bok w Ninja Gaiden: Ragebound jest od razu przyjazna dla nowicjuszy – oferując jednocześnie strome, satysfakcjonujące poczucie trudności i skomplikowaną głębię techniczną, która będzie wyzwaniem dla ostrza nawet doświadczonego ninja. Brutalnie tnij szereg diabelskich wrogów i demonów, unikając śmiertelnych ognistych pułapek, dołów z kolcami, przepaści i nie tylko.

Młody ninja, Kenji Mozu, rozwija swoją pełną wyzwań misję dzięki efektownym walkom z potężnymi bossami. Z ulepszalnymi umiejętnościami, ukrytymi przedmiotami kolekcjonerskimi, opcjonalnymi celami misji i wieloma innymi elementami, Ninja Gaiden: Ragebound to wciągająca modernizacja napiętych, satysfakcjonująco szybkich bitew i precyzyjnej, wymagającej umiejętności platformówki, z której słynie seria.

Ninja Gaiden: Ragebound charakteryzuje się wykwintną grafiką pikselową, przywołującą klasyczny tytuł, a jednocześnie groźną obsadą wrogów dzięki uderzającym, cudownie skomplikowanym szczegółom. Dynamiczna akcja w połączeniu z idealną ścieżką dźwiękową z udziałem specjalnych kompozytorów gościnnych obiecuje graczom niezapomniane wrażenia.