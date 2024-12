Wirtualna piłka nożna od twórców Sifu

Sloclap przedstawia swoją wciągającą wersję najpopularniejszego sportu na świecie, która pojawi się latem 2025 r. na komputerach PC i konsolach obecnej generacji.

„Piłka nożna to piękna gra, precyzyjna choreografia ciał w ruchu. W swojej istocie ta gra polega na tym, aby znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i we właściwej dynamice. A następnie oczywiście na perfekcyjnym wykonaniu. Dzięki Rematch staramy się uchwycić tę istotę piłki nożnej i skondensować ją w krótkich, szybkich meczach 5 na 5. Uznaliśmy, że nadszedł czas na nową perspektywę tej pięknej gry: bliżej boiska, bliżej zawodników. Kamera trzecioosobowa zapewnia wyjątkowe zanurzenie w grze: piłka oddala się i zbliża, fale ataku i obrony… tak właśnie czuje się, grając w piłkę nożną. Chcemy, aby Rematch, podobnie jak w prawdziwym futbolu, był grą wysoce kooperacyjną. Zasadniczo Rematch dotyczy radości gry w piłkę nożną ze znajomymi, bycia razem w drużynie. Chodzi o stawianie drużyny na pierwszym miejscu i o to, że bardziej satysfakcjonujące może być podanie idealnej asysty niż zdobycie gola. Nie możemy się doczekać spotkania z zawodnikami na boisku już wkrótce”.

Debiutancki zwiastun Rematch prezentuje inspirowaną automatami rozgrywkę online:

Rematch ma zostać wydany na konsolach PlayStation 5, komputerach PC i Xbox Series X|S w przyszłym roku. Rozgrywka odbywa się na tętniących życiem arenach wirtualnej rzeczywistości, bez fauli i spalonych, a akcja nigdy się nie kończy. Gracze kontrolują tylko jednego gracza w drużynie w immersyjnej perspektywie trzeciej osoby, zamieniając się rolami w miarę rozwoju sytuacji: od napastnika do obrońcy, aż po unikalnie zaprojektowaną pozycję bramkarza z określonymi umiejętnościami. Każdy mecz to intensywna rozgrywka, w której gracze potrzebują zarówno reakcji ułamka sekundy, jak i taktycznej gry zespołowej, aby zwyciężyć.

Rematch, stworzony w całości z myślą o trybie wieloosobowym online, kładzie nacisk na precyzyjną i reaktywną rozgrywkę, zrównoważoną dla uczciwego, konkurencyjnego doświadczenia. Gracze mogą spodziewać się wyrównanych szans, w których umiejętności są decydującym czynnikiem: od opanowania mechaniki celowania i strzelania, po wyczucie czasu potężnego kopnięcia wolejem, aż po odczytanie dynamiki gry i wykonanie idealnego podania.

Oprócz konkurencyjnego trybu gry 5 na 5, tytuł będzie oferował szybkie tryby gry, a także świeżą sezonową zawartość planowaną po premierze, w tym nowe tryby i unikalne opcje kosmetyczne, które pozwolą każdemu graczowi dostosować swoją postać.