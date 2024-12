Final Fantasy XVI wkracza w świat TEKKEN 8

Bandai Namco Entertainment Europe ujawniło Clive’a Rosfielda z Final Fantasy XVI jako pierwszą gościnną postać, która pojawi się w TEKKEN 8. Główny bohater epickiego wpisu w serii Final Fantasy dołączy do składu jako kolejna grywalna postać DLC z 72-godzinnym wczesnym dostępem dla posiadaczy przepustki Playable Character Year 1 Pass od 16 grudnia 2024 r. i oficjalnie trafi do gry 19 grudnia. To czwarta grywalna postać DLC od premiery gry w styczniu tego roku, uzupełniająca ekscytującą listę postaci na jej debiutancki sezon. TEKKEN 8 jest dostępny na PlayStation 5, PC i Xbox Series X|S.

Oprócz Clive’a Rosfielda, w TEKKEN 8 wprowadzono również nową scenę walki Phoenix Gate, kluczową lokację z Final Fantasy XVI, gdzie tragiczne wydarzenia zmieniły losy głównego bohatera gry.

Clive Rosfield i arena będą dostępne dla graczy, którzy mają Deluxe Edition, Ultimate Edition lub Deluxe Edition Upgrade Pack, który zawiera Playable Character Year 1 Pass. Oba można również kupić osobno lub w pakiecie.