SwitchBot K10+ Pro: najmniejszy robot sprzątający świata, stał się jeszcze lepszy

Marka SwitchBot ogłosiła premierę nowego robota sprzątającego Mini Robot Vacuum K10+ Pro. Odświeżony model otrzymał szczotkę zapobiegającą wplątywaniu się włosów, zaawansowany czujnik PSD (Position Sensitive Detector) oraz zwiększoną moc ssania do 3000 Pa.

SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ Pro został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność podczas czyszczenia narożników i krawędzi. Jego miniaturowy rozmiar (24,8 cm średnicy i 9,2 cm wysokości) pozwala na nawigację i czyszczenie miejsc, do których inne roboty fizycznie nie mają dostępu.

K10+ Pro wyposażony jest w system nawigacji LiDAR, który umożliwia szybkie mapowanie i precyzyjne poruszanie się robota po naszym domu. Ten zaawansowany system percepcji, w połączeniu z czujnikiem PSD, pozwala odkurzaczowi skuteczniej unikać przeszkód, wykrywać krawędzie i narożniki oraz zmniejsza ogólną liczbę kolizji. Nowy model wyposażony jest także w technologię SilenTech, która redukuje hałas do zaledwie 45 dB w trybie cichego czyszczenia.

Wyposażony w najnowszą inteligentną nawigację SLAM, SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ Pro planuje optymalne ścieżki czyszczenia, które pokonuje z mocą ssania do 3000 Pa. Robot jest ponadto w stanie pracować do 150 minut na jednym ładowaniu, obsługuje protokół Matter i integruje się bezproblemowo z ekosystemem SwitchBot. Dodatkowe funkcje obejmują: zaktualizowane pakiety głosowe, cztery stopnie czyszczenia, pokonywanie przeszkód do 2 cm, technologię Anti-Drop, funkcję „Znajdź mój odkurzacz”, zdalne sterowanie i blokadę przed dziećmi.

W zestawie z K10+ Pro otrzymamy również mini stację ładowania z dużym workiem na kurz o pojemności 4 litrów (do wymiany średnio raz na 90 dni). Ta wygoda, w połączeniu z potężnym ssaniem i długotrwałą baterią, sprawia, że K10+ Pro jest najlepszym wyborem do utrzymania czystego domu bez zbędnego wysiłku.