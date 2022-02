Mio MiVue 798 Dual Pro już w sprzedaży￼

Polacy pokochali zestaw kamer Mio MiVue 798 Dual. Od niedawna dostępny jest jego następca – MiVue 798 Dual Pro, składający się z najnowszego modelu Mio MiVue 798 Pro oraz kamery tylnej Mio MiVue A50. Rozdzielczość 2.8K i dwukrotnie większe tempo zapisu niż w MiVue 798 gwarantują znakomitą jakość nagrań, a liczne dodatkowe funkcje są realnym wsparciem dla kierowcy.

O tym, że po czerwcowej nowelizacji kodeksu drogowego kamera samochodowa stała się niezbędnym elementem wyposażenia auta wie już niemal każdy. Aby zapis był niepodważalnym argumentem pokazującym co faktycznie wydarzyło się na drodze, musi być wykonany urządzeniem zapewniającym krystalicznie czyste nagrania w każdych warunkach oświetleniowych i pogodowych. Taką możliwość gwarantuje następca Mio MiVue 798 Dual – model Mio MiVue 798 Dual Pro. Sercem kamery przedniej jest matryca Sony premium STARVIS™ CMOS, która w połączeniu z przysłoną F1.8 doskonale radzi sobie z doświetleniem obrazu w każdych warunkach. W porównaniu do swojego poprzednika umożliwia rejestracje filmów z dwukrotnie większą prędkością zapisu wynoszącą aż 60 klatek na sekundę. Pozwala to uzyskać ostry obraz nawet, gdy jedziemy autem szybciej niż zwykle. Nagrywanie w rozdzielczości QHD czyli 2.8K daje pewność, że oko kamery zawsze perfekcyjnie uchwyci nawet najmniejszy szczegół. Szeroki rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 145 stopni sprawia, iż nagrywa ona nie tylko to co dzieje się na drodze, ale również na poboczu, które zazwyczaj pełni wiodącą rolę w ustaleniu przebiegu sytuacji. Dodatkowo w obu kamerach jest zastosowana autorska technologia Mio NightVision Pro, która automatycznie dostraja obraz tak, by nawet w najtrudniejszych warunkach osiągnąć perfekcyjne nagranie.

Realne wsparcie

Mio MiVue 798 Dual Pro nie tylko rejestruje przejazd, ale też wspiera kierowcę, by bezpiecznie, bez mandatu pokonał trasę. Jedną z najbardziej przydatnych funkcji jest informowanie o znajdujących się na drodze fotoradarach. Zestaw umożliwia również monitorowanie przebiegu trasy przez odcinkowy pomiar prędkości. Ta druga z możliwości jest szczególnie przydatna, gdyż tego typu miejsca stały się ulubionym sposobem na sprawdzanie z jaką prędkością poruszają się kierowcy. Z wykorzystaniem tej funkcji Mio MiVue 798 Pro pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się punktu pomiarowego. Wskazuje również ograniczenie prędkości oraz dostarcza informacji o średniej prędkości pojazdu na mierzonym odcinku.

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala w czasie rzeczywistym aktualizować oprogramowanie i synchronizować materiał filmowy ze smartfonem.

Zestaw został wyposażony w kamerę tylną Mio MiVue A50 wraz z długim i wytrzymałym 8-metrowym kablem, ze wzmocnieniem sygnału. Pozwoli on łatwo i wygodnie zainstalować urządzenie niemal w każdym aucie. Gdy podłączymy Mio MiVue 798 Dual Pro do dodatkowego zasilenia jakim jest Smartbox, zyskujemy kolejną funkcjonalność – w trakcie postoju pojawia się tryb parkingowy. Aktywuje się on automatycznie i rejestrują obraz, gdy zostanie wykryty ruch i automatycznie zapisuje plik wideo.

Cena Mio MiVue 798 Pro to 899 PLN. Za Mio MiVue 798 Dual Pro zapłacimy natomiast 1199 PLN.