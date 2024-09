Dlaczego warto kupić Aqara Smart Lock U200?

Dziesięć dobrych powodów i jeden świetny produkt!

1 | Klawiatura w zestawie

Wszyscy producenci inteligentnych zamków mają w ofercie dedykowane klawiatury numeryczne do otwierania drzwi, ale tylko Aqara uznała to akcesorium (zresztą słusznie) za nieodzowny element zestawu. W pudełku znajdziemy również wszystkie niezbędne elementy montażowe, akumulator i przewód do ładowania.

2 | Klawiatura idealna?

Poza wysoką jakością wykonania, klawiatura numeryczna otrzymała również szalenie przydatny w codziennym użytkowaniu czytnik linii papilarnych i układ NFC do kart lub tagów. Ponadto produkt ten spokojnie wytrzyma wszystkie warunki pogodowe panujące w naszym kraju (standard IPX5).

3 | Prosta instalacja

Aqara Smart Lock U200 nie wymaga od nas żadnych przeróbek lub trwałych modyfikacji dotychczasowych zamków. Jeśli spełniamy klika podstawowych warunków – najważniejszym jest posiadanie wkładki z bezpiecznym sprzęgłem – możemy w kilka minut zainstalować cały moduł na naszych drzwiach.

4 | Automatyczna kalibracja

W ostatnich latach do naszej redakcji trafiło wiele topowych inteligentnych zamków, ale żaden z nich nie oferował automatycznej kalibracji. U200 wymaga od nas jedynie zamknięcia drzwi i zatwierdzenia tej czynności w aplikacji. W kolejnych kilkanaście sekund zamek określa położenie rygla i konfiguruje stany krańcowe, przygrywając nam przy tym skoczną melodią.

5 | Matter

Jest to pierwszy na rynku zamek, który komunikuje się za pośrednictwem standardu Matter po sieci Thread. Jeśli zatem U200 jest jednym z elementów naszego inteligentnego domu i posiadamy jakikolwiek router brzegowy Thread (np. mostek Aqara Hub M3, Apple TV czy Google Nest Hub), to możemy bez problemu podłączyć go do naszego preferowanego ekosystemu. Rozwiązanie to zapewnia stabilne połączenie i nie obciąża domowej sieci Wi-Fi.

6 | Apple Home Key

Jeśli nasz zamek dodamy do ekosystemu Apple HomeKit, to bez większych przeszkód możemy skonfigurować również funkcję Home Key. Wystarczy wtedy przyłożyć swojego iPhone’a lub Apple Watcha do klawiatury numerycznej i voilà. Warto zauważyć, że jest to jeden z nielicznych zamków na świecie (jedyny przystosowany do wkładek w Polsce), który obsługuje tę funkcję.

7 | Zdalny dostęp

Jeśli chciałbyś sprawdzać na żywo stan zamka i mieć możliwość wpuszczenia kogoś do domu pod swoją nieobecność, to musisz połączyć go z routerem brzegowym Thread. Takie rozwiązanie otworzy również dodatkowe funkcje, takie jak chociażby obsługa przez komendy głosowe, czy możliwość dodania zamka do automatyzacji. Oczywiście jeśli funkcje sieciowe nie są dla ciebie priorytetem, do obsługi wystarczy aplikacja Aqara Dom na smartfonie, która łączy się z zamkiem przez Bluetooth.

8 | Automatyczne zamykanie

Inteligentne zamki są w stanie monitorować stan otwarcia/zamknięcia drzwi za pomocą małego magnesu, który montujemy na ościeżnicy. Problem pojawia się jednak w sytuacji, kiedy odległość tych dwóch elementów od siebie jest zbyt duża z uwagi na budowę naszych drzwi. Aqara rozwiązała ten problem, poprzez wmontowanie do U200 żyroskopu, który eliminuje z równania magnes na rzecz ruchu i wibracji.

9 | Cichy tryb pracy

Inteligentne zamki dbają o nasze bezpieczeństwo, ale mechanizm odpowiedzialny za obracanie kluczem w cylindrze nie należy do najcichszych. Również w tym wypadku Aqara wyprzedziła konkurencję i dodała możliwość ustawienia cichego trybu pracy. W praktyce sprowadza się to do spowolnienia obrotu mechanizmu, ale efekt jest zdecydowanie odczuwalny.

10 | Ekosystem Aqara

Aqara to jeden z liderów sektora smart home. W ofercie producenta znajdziemy różne czujniki, kamery, bramki, gniazdka i przełączniki, które zmienią nasz dom w inteligentną twierdzę. Ponadto aplikacja Aqara Dom daje nam opcje automatyzacji, tworzenia scen i integracji z ekosystemami Google Home, Apple HomeKit lub Amazon Alexa.