Generatywna sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość i zdalne parkowanie – BMW przyszłości na CES 2024

Na targach CES 2024 marka BMW zaprezentowała nowe produkty z zakresu inforozrywki do obecnych modeli aut producenta. Jednocześnie BMW Group pokazuje innowacyjne projekty pozwalające niejako zajrzeć w przyszłość. Odwiedzający mogą zdalnie sterować BMW iX i prowadzić go po Silver Lot na terenie targów czy odkrywać z fotela pasażera możliwości, jakie dają podczas jazdy okulary rozszerzonej rzeczywistości. Poznają także nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji w inteligentnym asystencie osobistym BMW bazującym na dużym modelu językowym (LLM) Alexa, który umożliwia szybkie odpowiedzi i porady na temat funkcji pojazdu.

BMW Operating System 9: nowe gry w sklepie ConnectedDrive Store w 2024 roku

Opcjonalna oferta BMW Digital Premium daje klientom posiadającym samochód z BMW Operating System 9 dostęp do szerszej gamy produktów w sklepie BMW ConnectedDrive. W sklepie dostępnych będzie teraz jeszcze więcej gier do samochodu. W przyszłości użytkownicy będą mogli również grać za pomocą prawdziwych kontrolerów do gier. Na targach CES 2024 BMW po raz pierwszy zaprezentuje nowy sposób korzystania z nich. Dla przykładu: Beach Buggy Racing 2 oferuje klientom pełną akcji grę wyścigową, która przywołuje wspomnienia wielkich klasyków na konsole. Do systemu inforozrywki będzie można w prosty sposób podłączać dowolne kontrolery do gier z funkcją Bluetooth. Możliwość parowania kontrolerów zostanie udostępniona w ramach aktualizacji BMW Operating System 9 w ciągu tego roku.

Już teraz aplikacja AirConsole umożliwia klientom granie w gry jedno- i wieloosobowe w samochodzie. Dostęp do gier casualowych jest łatwy dla każdego. Za kontroler służy smartfon użytkownika umożliwiający prostą obsługę gry, której można się szybko nauczyć. Ich wybór w samochodowej aplikacji AirConsole jest stale uzupełniany.

Aplikacja wideo w BMW Operating System 8.5 i 9

Oglądanie treści wideo możliwe będzie teraz nie tylko w BMW serii 7 na ekranie kinowym BMW z Amazon Fire TV na tylnych siedzeniach, ale również na wyświetlaczu centralnym. Oferta rozrywki obejmuje zarówno kanały na żywo, jak i biblioteki multimediów na żądanie z wiadomościami, sportem, rozrywką dla dzieci, filmami i serialami telewizyjnymi. Platforma wprowadzona po raz pierwszy w nowym BMW serii 5 będzie teraz wdrażana w kolejnych luksusowych modelach biznesowych. Od końca 2023 r. dostęp do aplikacji wideo z BMW Digital Premium uzyskają również właściciele kompaktowych modeli z BMW Operating System 9. W 2024 roku dołączą do tego kolejne modele, takie jak BMW X2 i wszystkie modele z nowej rodziny MINI.

Oferta platform streamingu wideo będzie stale rozszerzana i stopniowo wprowadzana w kolejnych krajach. Na razie nie ma informacji, kiedy nastąpi premiera w Polsce.

Lepsze wrażenia z jazdy dzięki okularom rzeczywistości rozszerzonej XREAL Air 2

Na targach CES BMW Group po raz pierwszy pokazuje, jak okulary rzeczywistości rozszerzonej (AR) mogą w przyszłości wzbogacić wrażenia z jazdy. Odwiedzający mogą w ramach przejażdżki po Las Vegas przetestować możliwe zastosowania okularów AR. W okularach XREAL Air 2 widać wskazówki nawigacyjne, ostrzeżenia o zagrożeniach, treści rozrywkowe, informacje o stacjach ładowania oraz wizualizacje ułatwiające parkowanie doskonale nałożone na rzeczywisty obraz otoczenia. Wraz z postępem technicznym i pojawianiem się tańszych modeli urządzenia AR i rzeczywistości mieszanej (MR) będą w ciągu najbliższych kilku lat zyskiwać na popularności. W przyszłości urządzenia AR i MR będą mogły dostarczać kierowcom i pasażerom więcej informacji oraz przyjemnych doświadczeń uzupełniających wskazania na ekranach w pojeździe.

Asystent głosowy BMW wspomagany przez Alexa Large Language Model (LLM)

Na targach CES BMW Group i Amazon prezentują możliwości asystenta głosowego LLM bazującego na aktualnym projekcie rozwojowym, który firmy chcą wdrożyć w samochodach seryjnych. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji zasilanej przez Alexa LLM inteligentny asystent osobisty BMW stanie się najlepszym ekspertem w dziedzinie pojazdu. Na targach CES odwiedzający mogą zobaczyć, jak asystent głosowy dostarcza szybkich wskazówek i odpowiedzi dotyczących funkcji pojazdu w znacznie bardziej ludzki, konwersacyjny sposób, a jednocześnie jest w stanie obsługiwać niektóre funkcje pojazdu.

Wspólny projekt rozwojowy z Valeo toruje drogę dla zdalnej funkcji „valet parking”

BMW Group i Valeo zawarły strategiczne partnerstwo w celu wspólnego opracowania zautomatyzowanych rozwiązań parkingowych poziomu 4. nowej generacji, w tym rozwiązań w zakresie automatycznej funkcji „valet parking” (AVP). Dzięki tej funkcji kierowca będzie mógł zostawić swój samochód w wyznaczonym miejscu, a następnie pojazd sam wyszuka wolne miejsce parkingowe, zaparkuje na nim, a później wróci nawet do kierowcy do strefy odbioru. Takie rozwiązanie można oprzeć na systemie autonomicznej jazdy lub na zdalnej funkcji „valet parking”.

Dzięki zaawansowanej technologii i obrazowi z kamery na żywo zdalne sterowanie nawiguje i przemieszcza pojazd, umożliwiając jego ostrożne parkowanie i ponowny odbiór. Technologię będzie można w przyszłości wykorzystać na przykład do parkowania na różnego rodzaju imprezach czy lotniskach oraz w logistyce.