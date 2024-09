Nowe produkty audio z serii Belkin SoundForm 

Firma Belkin zaprezentowała cztery nowe produkty z rodziny rozwiązań audio SoundForm.

Zaprojektowane w laboratorium firmy, produkty z rodziny SoundForm poddawane są 150 drobiazgowym testom jakości. Głęboki bas jest zbalansowany, wokale są krystalicznie czyste, a tony wysokie – wyraźne. Aby osiągnąć ten efekt, inżynierowie dźwięku Belkina testują wiele aspektów działania słuchawek oraz dźwięku – pasmo przenoszenia, pasywną izolację dźwięku, systemy Environmental Noise Cancellation (ENC), Active Noise Cancellation (ANC) oraz Sound Pressure Level (SPL) by zagwarantować doskonały dźwięk na maksymalnym poziomie 98 db dla produktów przeznaczonych dla dorosłych oraz 85 db dla produktów dla młodszych użytkowników. Wszystkie nowe produkty SoundForm wyposażone są w system ENC, który zapewnia czyste brzmienie rozmów telefonicznych.

SoundForm Rhythm

Słuchawki douszne SoundForm Rhythm oferują potężne brzmienie w kompaktowym formacie – zaprojektowano je z myślą o użytkownikach szukających typowych słuchawek do rozrywki, pracy/szkoły i innych zastosowań. Słuchawki zostały wyposażone w 6 mm głośniki, a bateria zapewnia 8 godzin pracy + dodatkowe 20 godzin po doładowaniu w etui; 10 minut ładowania w etui zapewnia do 90 minut działania.

Cena: 34,99 USD

Dostępność: Słuchawki SoundForm Rhythm są już dostępne na belkin.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

SoundForm ClearFit

SoundForm ClearFit sprawdzą się doskonale podczas treningów i aktywności na świeżym powietrzu. Słuchawki świetnie trzymają się uszu, bardzo dobrze brzmią i pozwalają użytkownikowi dobrze słyszeć, co dzieje się wokół niego. Są to słuchawki typu open-ear, z bezpiecznym i wygodnym systemem zaczepiania o ucho, posiadają odporność na pot IPX5. Zostały wyposażone w głośniki 14.2 mm, a bateria pracuje przez 8 godzin + dodatkowe 18 godzin po doładowaniu w etui; 10 minut ładowania w etui zapewnia do 90 minut działania.

Cena: 59,99 USD

Dostępność: Słuchawki SoundForm ClearFit są już dostępne na belkin.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

SoundForm Isolate

SoundForm Isolate to pierwsze nauszne słuchawki z ANC Belkina – stworzono je z myślą o użytkownikach ceniących sobie dobry styl, by zapewnić im świetne ANC w rozsądnej cenie. Oprócz ANC, model Isolate ma również tryb „Relaxation”, który przyda się, gdy użytkownik będzie potrzebował dodatkowo wyciszyć hałas. Bateria wystarcza na 60 godzin (40 godzin z włączonym ANC), dostępne są trzy tryby pracy (Standard Listening, Active Noise Cancellation, Hear Thru Mode) oraz wsparcie dla Bluetooth Multipoint – a wszystko to w stylowej, kompaktowej formie.

Cena: 59,99 USD

Dostępność: SoundForm Isolate będą dostępne jesienią 2024

SoundForm Surround

Słuchawki nauszne SoundForm Surround są świetne dla użytkowników, którzy lubią rozmawiać w ruchu. System ENC zapewnia doskonałą jakość połączeń telefonicznych, wyciszając zewnętrzny hałas do poziomu szeptu. Słuchawki są składane i rozsuwane, a także bardzo wygodne – świetnie sprawdzą się zatem każdego dnia. Doskonałej jakości dźwięk zapewniają głośniki 40mm, z kolei pojemna bateria gwarantuje do 60 godzin pracy.

Cena: 39,99 USD

Dostępność: SoundForm Surround będą dostępne jesienią 2024

Wszystkie nowe produkty wykonane są z tworzywa PCT (Post-consumer recycled plastic), co odzwierciedla starania firmy Belkin o stosowanie bardziej odpowiedzialnych metod produkcji. Producent udziela 2-letniej gwarancji.