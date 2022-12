TEST: Hyundai i30 1.5 T-GDI 160 KM

Hyundai i30 Hatchback, choć nie jest tak porywający jak Fastback, jest za to od lat jedną z najbardziej rozsądnych propozycji na rynku dla osób ceniących uniwersalność. i30 w swojej zwyczajności zachowuje pewną elegancję. Nie jest to model, który rozpala świat, ani nie skłania gamy konkurencyjnych firm do produkowania imitacji, ale ma swój styl i odhacza wiele punktów sprzedażowych. Do wyboru jest pięć napędów benzynowych, od 1.0 T-GDI 6MT (120 KM) po 1.5 T-GDI 48V 7DCT (160 KM). Ja testowałem tę najwyższą, za którą dopłaca się 14 500 PLN.

Większy silnik, dodatkowych 40 koni i skrzynia automatyczna robią różnicę. Bardzo szybko poczułem się, jadąc tym i30, jak w Fordzie Focusie. Czułem bardziej wciągającą dynamikę, choć nie do końca o tej płynności co u amerykańskiego konkurenta. Prowadzenie było dokładne i przewidywalne, a samochód chętnie zmieniał kierunki i angażował w jazdę.

Z czterech opcji wyposażenia niewątpliwie warto zwrócić uwagę na N Line. Jej sztywniejsze zawieszenie sprawia, że jazda jest hartowna, ale nigdy nie niewygodna, a prawie wszystkie nierówności i niedoskonałości są dobrze pochłaniane przez podwozie. Tylko nawierzchnie o naprawdę wysokiej częstotliwości, pokonywane przy znacznie wyższych lub bardzo niskich prędkościach, niepokoją samochód.

Układ kierowniczy jest trochę pozbawiony zgryzu i czucia, co nieco psuje przyjemną, dynamiczną konfigurację. Z drugiej strony wciąż cieszyło mnie jak czterocylindrowy turbodoładowany silnik, nie mając wybuchowej specyfikacji wg współczesnych standardów, dawał mi dokładnie tyle, ile potrzebowało auto. Wydajność jest płynna, a silnik jest również cichy i wyrafinowany, paląc mniej niż 5,9 l/100 km, również dzięki technologii łagodnej hybrydy 48 V, która zarówno zwiększa oszczędność, jak i wspomaga przyspieszenie.

Nie jest to jednak dobre dopasowanie do automatycznej skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem. To najsłabsza część całego pakietu dynamicznego. Zawsze czuje się o pół kroku za tym, czego kierowca chce od silnika i wolno się zmienia, a te zmiany są dość uciążliwe. Jeśli więc szukasz opcji na Hyundaia i30 w naprawdę najrozsądniejszej opcji, zaoszczędzenie prawie 12 000 PLN, wybierając manualną skrzynię biegów, powinno być bardzo dobrą decyzją. W takiej opcji za i30 N Line zapłacisz 114 600 PLN.

Uwagę zwraca fakt, że bez względu na wersję, poza poduszkami, standardem w wersji podstawowej jest np. asystent utrzymywania pasa ruchu czy asystent unikania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych.

Technologicznie i30 może mimo wszystko nie budzić zachwytu. Chociażby układ infotainment zdaje się być parę kroków za konkurencją, ale ma to swoje plusy, chociażby taki związany z tym, ile fizycznych przycisków pozostało na desce, zamiast być ukrytymi za niekończącymi się menu na ekranie dotykowym.

W koreańskim hatchbacku szybko odnaleźć się można na miejscu, bez względu na to, czy jest to pozycja kierowcy czy któregokolwiek pasażera. Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy może nie jest wymarzoną opcją, ale spełnia swoje zadanie, co ciekawe, nawet wśród tych, którzy lubią siedzieć wyjątkowo nisko. Z tyłu miejsca jest natomiast na tyle dużo, że nawet wyższe osoby będą komfortowo przemieszczać się na dłuższych trasach. Pojemność bagażnika w hatchbacku to 395 litrów, rozszerzalne do 1 301 litrów.

Hyundai i30 nie jest już tak tanim samochodem jak kiedyś, a nadal nie kupuje się go za wygląd, jak niektórzy mogą to zrobić w przypadku ELANTRY. Z drugiej strony to wciąż jedna z najsolidniejszych opcji na rynku, w dodatku dostępnych od ręki. Kto jeszcze kilka lat temu pomyślałby, że taką cechę będziemy uważać za zaletę auta…

Specyfikacja